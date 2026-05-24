La UDEF sitúa a Zapatero en la "cúspide" de la trama: las claves de los informes que apuntan a su "liderazgo no visible"

Los dos informes que ha entregado la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) al juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama sitúan al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero en la "cúspide" de una red organizada de tráfico de influencias que intervino en el rescate de la aerolínea Plus Ultra en marzo de 2021 por 53 millones de euros procedentes de la SEPI. También le señala como el "principal beneficiario", a través de la sociedad de sus dos hijas, de las contraprestaciones que dicha red recibía a cambio de sus favores.

Son dos documentos de 158 y 186 páginas que apuntan al "liderazgo no visible" de Zapatero en la presunta trama, por la que está imputado por primera vez un presidente del Gobierno español por presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y falsedad documental.

Se basan, principalmente, en conversaciones y correos intervenidos a los directivos de la aerolínea y al entorno más cercano del expresidente del Gobierno. Estas son las principales claves de los informes:

¿Quién es quién y cómo operaban los implicados? Directivos de Plus Ultra, que buscaban por un lado acceder a las ayudas públicas y, por otro, abrir una vía de negocio en Venezuela. Uno es es Rodolfo Reyes, dueño y accionista mayoritario de la compañía y cuyo volcado de móvil aportó una agencia estadounidense a la causa. También está el presidente de la aerolínea, Julio Martínez Sola. Y Roberto Roselli, director financiero y responsable de la justificación técnica ante la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) para recibir el rescate. Julio Martínez Martínez (iz), Julio Martínez Sola (centro) y Roberto Roselli (a su derecha) / UDEF / RTVE.es UDEF / RTVE El entorno de Zapatero . Si este estaba en la "cúspide", en el segundo nivel estaba su 'brazo ejecutor': su amigo íntimo Julio Martínez Martínez, que era su "lugarteniente" y "testaferro", a quien uno de los implicados define como "el banco del jefe" (Zapatero), porque canalizaba los fondos a través de su empresa, Análisis Relevante , creada justo en febrero de 2020. El otro era Manuel Aaron Fajardo , que era "el hombre de Zapatero en Venezuela" .

. Si este estaba en la "cúspide", en el segundo nivel estaba su 'brazo ejecutor': que era su "lugarteniente" y "testaferro", a quien uno de los implicados define como "el banco del jefe" (Zapatero), porque canalizaba los fondos a través de su empresa, , creada justo en febrero de 2020. El otro era , que era . En un tercer nivel, está también la secretaria personal de Zapatero, Gertrudis Alcázar, quien cobraba sueldo público y ejecutaba directamente las órdenes de su jefe. La UDEF intervino correos donde ella coordinaba con los socios los conceptos exactos de las facturas bajo sospecha. Asimismo, hay otros implicados como Cristóbal Cano, empleado de Julio Martínez Martínez, hacía de "gestor" del entorno societario que controlaba el amigo íntimo de Zapatero.

Así lograron el "puente con ZP" tras explorar la 'vía Ábalos' a través de Koldo Los directivos de Plus Ultra exploraron dos vías para acceder a las ayudas: la del entonces ministro de Fomento, José Luis Ábalos, (imputado por el 'caso mascarillas') y la del expresidente Zapatero por ser "pro Sánchez" y "pro Maduro", como se ve en las conversaciones. "Delcy que llame a Ábalos. O alguien con Zapatero", le dice el 30 de marzo de 2020 Reyes a Martínez Sola, quien responde: "Veremos". Se refieren a la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, quien también habría servido de intermediaria en otras ocasiones para beneficiar a la compañía. Los directivos de Plus Ultra recurrieron a Zapatero por ser "pro Sánchez y pro Maduro": "El fin justifica los medios" Noemí San Juan "Necesitamos llegar a las ayudas". Reyes le pregunta al abogado de la empresa, Miguel Palomero, qué se le ocurre a nivel político, a lo que este responde que cree que puede llegar a Ábalos. Comienza así una búsqueda de esta vía a través del "amigo" de Palomero, a quien los investigadores identifican como Koldo García, el que fuera asesor del exministro y que está en prisión provisional junto a éste. La trama logra acceder por la 'vía Zapatero' el 28 de abril de ese año. "Acaba de hacerse el puente con ZP", le dice Reyes al presidente de Plus Ultra semanas después de que contactara con Ramón Gordils, el hombre de Zapatero en Venezuela y ex alto cargo del Gobierno venezolano.

¿Hasta qué punto se habría implicado Zapatero? En enero de 2021, el dueño de Plus Ultra le dice al presidente de la compañía: "Mañana Zapatero interviene directamente. Va a intentar que nos den los permisos sin que tenga que intervenir la embajada de España". Zapatero asegura que canceló una hipoteca de 500.000 euros con la venta de una casa en Aravaca En otra conversación entre ambos el 15 de abril, sostiene la UDEF, "se pone de manifiesto que el líder de la red de influencia, José Luis Rodríguez Zapatero, evidencia su conocimiento y supervisión de los hechos, llevando a cabo un seguimiento directo de los acontecimientos". Deduce esto porque el presidente de Plus Ultra afirma que le ha llamado su "tocayo", Julio Martínez Martínez, diciéndole que su "jefe" (Zapatero) está "muy cabreado" por una entrevista a un diario de Roberto Roselli. La UDEF también atribuye a Zapatero una conversación en la que el contacto "Z" le dice a Julio Martínez Martínez: "En tiempo y forma. Exitosa gestión". Fue el 31 de julio del mismo año. Y en otros correos de los informes se aluden a instrucciones de Zapatero a su secretaria sobre cómo facturar y en qué conceptos el dinero del entramado. 01.36 min La UDEF cree que Zapatero hacía un "seguimiento directo" de la actividad de Plus Ultra y detalla los pagos del entramado En la cadena de correos entre la secretaria de Zapatero y Cristóbal Cano, gestor del entorno societario del supuesto testaferro de Zapatero, se recoge uno relativo a la constitución de una sociedad en Dubai para recibir supuestamente el pago por el rescate en el extranjero. En uno de estos correos, esta facilita el contacto del restaurante Portonovo para celebrar una reunión para hablar de la creación de dicha empresa.

Una influencia ofrecida presuntamente a base de mordidas Y es que la influencia por lograr las ayudas públicas no iba a salir gratis. Ya lo asumían los propios directivos de Plus Ultra antes incluso de acceder a la 'vía Zapatero'. "Como dice un amigo, vamos a follar aunque tengamos que pagar un poquitín", le dice Martínez Sola a Reyes por esas fechas. A lo largo de las páginas se recogen pagos, por ejemplo, de 2.000 euros a Jessica Rodríguez, la examante de Ábalos. En otra conversación, Rodolfo Reyes expresa: "Pues ya le dijo a Julio que montaron su 'finance boutique'" ... "Así que por (ahí) vendrá la mordida". La 'finance boutique', concluye la UDEF, es su "estructura definida y jerarquizada, con un reparto de funciones entre sus integrantes", para "canalizar los cobros ilícitos a cambio de las influencias ejercidas". Así viajaba el dinero por la estructura societaria de la trama, según la UDEF UDEF / RTVE.es La supuesta trama controlaba un entramado societario de 39 sociedades, tres de las cuales habrían recibido dinero directo del rescate de Plus Ultra. Los agentes explican cómo funcionaba en este gráfico de la imagen superior.

¿Cuánto se habría llevado el expresidente? Según ese gráfico, Zapatero habría recibido dinero por distintas vías. Una fue la empresa Análisis Relevante, de Julio Martínez Martínez. Esta empresa firmó un contrato el 1 de abril de 2021 con otra compañía de un magnate venezolano, Corpoestructura, exactamente tres semanas tras la aprobación del rescate a Plus Ultra, por valor de 484.000 euros para la empresa del "testaferro" de Zapatero. La policía sospecha que era la mordida por el rescate. La misma empresa empresa acabó abonando a Zapatero un total de 490.780 euros entre 2020 y 2025, que es la cantidad que ha bloqueado la Audiencia Nacional en las cuentas del expresidente. La Audiencia Nacional bloquea las cuentas de Zapatero tras la imputación del expresidente RTVE.es También estarían los 239.755 euros que facturó la empresa WhatTheFav de las hijas de Zapatero en el periodo investigado procedente de contratos empleados, sospechan los agentes, para transferir fondos de la trama al núcleo familiar. Pero la UDEF también señala otros pagos por lo que se conoce como la 'vía china' de la red de influencias y su conexión con Daniel Romero-Abreu, fundador de la empresa Thinking Heads y presidente del 'think tank' enfocado en China, Gate Center. Así, Gate Center remitió, según la UDEF 352.980 euros al propio Zapatero y 171.727 a la empresa de sus hijas. Y Thinking Heads, por su parte, 681.318,04 euros para Zapatero y 12.297 euros para WhatTheFav.

Así trataron de "cortar" la investigación: de la fiscal "amiga" al "cuidar a los jueces" Los directivos de la aerolínea intentaron "cortar" la investigación después de que se incoaran diligencias judiciales en relación al rescate en abril de 2021. El 20 de mayo de ese año, el abogado de confianza de la compañía, Miguel Palomero, le indica al dueño de Plus Ultra que va a preguntar "cómo es la juez del 15", Esperanza Collazos, y le dice que la fiscal jefa "es amiga" y que "hay que cortar esto": "Hay que hacer un Kitchen Gabinet" (en referencia a la presunta operación parapolicial del Gobierno de Rajoy para sustraer documentación comprometedora a Luis Bárcenas). Además, en las conversaciones se insinúa que hay una 'caja B' para sobornar a funcionarios públicos. El 31 de diciembre de 2020, el empresario peruano Felipe Baca hace llegar 50.000 euros a Palomero, que le responde: "Bien, hay que cuidar a los jueces, policías y funcionarios, jej".