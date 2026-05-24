Zapatero asegura que canceló una hipoteca de 500.000 euros con la venta de una casa en Aravaca

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero sostiene que la amortización anticipada de una hipoteca por valor de 500.000 euros se produjo con el importe, de una cuantía similar, percibido por la venta de su casa en el barrio madrileño de Aravaca.

Así lo ha afirmado en una conversación con el periodista de Voz Pópuli Gabriel Sanz, en la primer reacción de Zapatero a los dos informes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) a los que ha tenido acceso RTVE, y que sitúan al expresidente como cabeza de una red de influencias para conseguir ayudas públicas, por lo que ha sido imputado por el juez Calama de la Audencia Nacional.

Según la UDEF, Zapatero y su mujer, Sonsoles Espinosa, adquirieron un inmueble por valor de 580.000 euros, para el cual el Banco Santander les concedió un préstamo hipotecario de 500.000, que cancelaron 11 meses después mediante el abono de 480.000 euros, una cantidad que la UDEF apunta a que procedería del cobro de mordidas por parte del expresidente y su entorno.

En una entrevista al Canal 24 Horas de RTVE, Gabriel Sanz asegura que José Luis Rodríguez Zapatero está "dolido" porque no se haya cotejado la información y que la amortización del préstamo se produjo tras la venta de la casa en la que vivían en Aravaca (Madrid).

"Ellos vivían en Aravaca, en una casa en propiedad, que venden por 498.000 euros y, con ese dinero, la esposa del expresidente, Sonsoles Espinosa, cancela 500.000 de los 580.000 € de la famosa hipoteca", señala Sanz. "Y ellos ahora mismo, hasta que terminen esas obras de puerta de Puerta de Hierro, están viviendo de alquiler en una residencia en Las Rozas", añade el periodista.

02.09 min Transcripción completa El informe de la UDEF de más de 400 páginas relata en orden cronológico cómo los directivos de la Aerolínea Plus Ultra buscaron vías de presión para conseguir ayudas públicas que finalmente recibieron en forma de 52 millones de euros. Mediante transcripciones de mensajes extraídos de los móviles de los implicados y facilitados por la Agencia Federal de Investigación Criminal de Estados Unidos, se deduce que el expresidente socialista Rodriguez Zapatero se sitúa en la cúspide de esta red de influencia en el segundo nivel mencionan a Julio Martínez Martínez a quien se refieren como Lacayo de Zapatero, y a Manuel Arón Fajardo García, hijo de un senador socialista. Detallan que el principal beneficiario de los fondos obtenidos por la red sería el propio Zapatero y la sociedad What the Fab, que administran sus hijas. En los informes se expone que confluyen dos vías de influencia para lograr este rescate, la vía Ábalos y la vía Zapatero, en cuyos contactos interferiría la vicepresidenta de Venezuela, Delsi Rodríguez. Por otro lado, las gestiones con Ávalos y por tanto con Transportes se realizaron a través de su abogado Miguel Palomero, que tenía relación con Coldo García Contactos que derivaron en una reunión con el entonces secretario de Estado, Pedro Saura. En los informes queda acreditado.. cómo los directivos de Plusultra conocieron con anterioridad a la aprobación en el Consejo de Ministros que recibirían la ayuda de 53 millones de euros. En esta imagen incorporada en el informe de la UDEF se puede ver al presidente de Plusultra celebrando con champán y ostras el rescate de la aerolínea. Bromean incluso con que ese dinero sale de las comisiones. También figuran los contratos mediante los que se abonó la comisión por las gestiones realizadas a Julio Martínez Martínez, hombre de confianza de Zapatero. Entre las novedades desveladas en los informes de la UDEF figura una conversación entre Rodolfo Reyes y Miguel Palomero, a raíz de la investigación judicial sobre el rescate de la aerolínea. Palomero dice que la fiscal jefe del caso es amiga.. y hay que cortarlo. Añade, hay que hacer un Kitchen Gabinet. La investigación de la UDEF también recoge la existencia de una cuenta en el Banco Santander, cuyos titulares son Zapatero y su esposa, que era receptora de transferencias de terceros. Los directivos de Plus Ultra recurrieron a Zapatero por ser “pro Sánchez y pro Maduro”