Zapatero asegura que canceló una hipoteca de 500.000 euros con la venta de una casa en Aravaca
- Afirma al periodista Gabriel Sanz que está "dolido" porque la UDEF no haya cotejado el contenido de sus informes
- El expresidente afirma que pudo amortizar el préstamo por el cobro de 480.000 euros por la venta de su casa
El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero sostiene que la amortización anticipada de una hipoteca por valor de 500.000 euros se produjo con el importe, de una cuantía similar, percibido por la venta de su casa en el barrio madrileño de Aravaca.
Así lo ha afirmado en una conversación con el periodista de Voz Pópuli Gabriel Sanz, en la primer reacción de Zapatero a los dos informes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) a los que ha tenido acceso RTVE, y que sitúan al expresidente como cabeza de una red de influencias para conseguir ayudas públicas, por lo que ha sido imputado por el juez Calama de la Audencia Nacional.
Según la UDEF, Zapatero y su mujer, Sonsoles Espinosa, adquirieron un inmueble por valor de 580.000 euros, para el cual el Banco Santander les concedió un préstamo hipotecario de 500.000, que cancelaron 11 meses después mediante el abono de 480.000 euros, una cantidad que la UDEF apunta a que procedería del cobro de mordidas por parte del expresidente y su entorno.
En una entrevista al Canal 24 Horas de RTVE, Gabriel Sanz asegura que José Luis Rodríguez Zapatero está "dolido" porque no se haya cotejado la información y que la amortización del préstamo se produjo tras la venta de la casa en la que vivían en Aravaca (Madrid).
"Ellos vivían en Aravaca, en una casa en propiedad, que venden por 498.000 euros y, con ese dinero, la esposa del expresidente, Sonsoles Espinosa, cancela 500.000 de los 580.000 € de la famosa hipoteca", señala Sanz. "Y ellos ahora mismo, hasta que terminen esas obras de puerta de Puerta de Hierro, están viviendo de alquiler en una residencia en Las Rozas", añade el periodista.
El informe de la UDEF de más de 400 páginas relata en orden cronológico
cómo los directivos
de la Aerolínea Plus Ultra buscaron vías de presión para conseguir ayudas
públicas que finalmente recibieron en forma de 52
millones de euros. Mediante transcripciones de mensajes
extraídos de los móviles de los implicados y
facilitados por la Agencia Federal de Investigación Criminal de Estados
Unidos, se deduce que el expresidente socialista
Rodriguez Zapatero se sitúa en la cúspide de esta red de influencia en el
segundo nivel mencionan a Julio Martínez Martínez
a quien se refieren como Lacayo de Zapatero, y a Manuel Arón Fajardo
García, hijo de un senador
socialista. Detallan que el principal beneficiario
de los fondos obtenidos por la red sería el propio Zapatero
y la sociedad What the Fab, que administran sus hijas.
En los informes se expone que confluyen dos vías de influencia
para lograr este rescate, la vía Ábalos y la vía Zapatero, en cuyos contactos
interferiría
la vicepresidenta de Venezuela, Delsi Rodríguez.
Por otro lado, las gestiones con Ávalos y por tanto con Transportes
se realizaron a través de su abogado Miguel Palomero, que tenía relación con
Coldo García
Contactos que derivaron en una reunión con el entonces secretario de Estado,
Pedro Saura.
En los informes queda acreditado..
cómo los directivos de Plusultra conocieron con anterioridad a la
aprobación en el Consejo de Ministros que recibirían
la ayuda de 53 millones de euros.
En esta imagen incorporada en el informe de la UDEF se puede ver
al presidente de Plusultra celebrando con champán y ostras el rescate de la
aerolínea.
Bromean incluso
con que ese dinero sale de las comisiones.
También figuran los contratos mediante los que se abonó la comisión por
las gestiones realizadas a Julio Martínez Martínez, hombre de confianza
de Zapatero.
Entre las novedades
desveladas en los informes de la UDEF figura una conversación entre Rodolfo
Reyes y Miguel Palomero, a raíz de la
investigación judicial sobre el rescate de la aerolínea.
Palomero dice que la fiscal jefe del caso es amiga..
y hay que cortarlo.
Añade, hay que hacer un Kitchen Gabinet.
La investigación de la UDEF también
recoge la existencia de una cuenta en el Banco Santander, cuyos titulares son
Zapatero y su esposa, que era receptora de
transferencias de terceros.
"Jura que no hizo ninguna gestión"
Zapatero, a través de declaraciones a Voz Pópuli, también ha desmentido las informaciones que recoge la UDEF, que aputan a su papel como intermediario en una empresa china para la compra de petróleo venezolano.
"Él jura y perjura, asegura y se compromete a que no hizo ninguna gestión" para dicha empresa, según señala Gabriel Sanz en su entrevista en el 24 Horas.
Sanz dice que, tras su imputación de "delitos gravísimos" por parte de la Audiencia Nacional, Zapatero está "tocado, por él y por su entorno; particularmente por sus hijas, que también están siendo investigadas".
El pasado martes 19 de mayo, tras conocerse su imputación, Zapatero remitió un vídeo a los medios de comunicación en el que afirmaba que su actividad pública se había ceñido en todo momento "con absoluto respeto a la legalidad" y negaba haber realizado gestiones para el rescate de la aerolínea Plus Ultra. Desde entonces, el expresidente, que está llamado a declarar el 2 de junio, no ha vuelto a manifestarse sobre estos hechos de manera directa.