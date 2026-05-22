El juez del caso Plus Ultra pide a Estados Unidos información sobre varias cuentas bancarias de los investigados

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama que investiga el caso Plus Ultra sobre las presuntas irregularidades en la utilización de parte del rescate de la aerolínea ha pedido ha pedido a las autoridades de Estados Unidos que faciliten información sobre las personas que figuran investigadas, según han confirmado fuentes de la investigación.

La Homeland Security Investigations (HSI), una agencia oficial del país norteamericano especializada en investigaciones transnacionales, facilitó al juez instructor el acceso a la información guardada en el móvil de Rodolfo Reyes, un exdirectivo de la aerolínea y la persona que se refirió a Zapatero como su "pana".

Reyes era hasta hace unos meses propietario de un significativo paquete de acciones de la compañía aérea y su domicilio fue registrado el pasado mes de noviembre en el marco de la investigación judicial.

Además, uno de los investigados en la causa y amígo íntimo del expresidente Zapatero, Julio Martínez, tiene depósitos bancarios en Miami y cuando la policía registró su casa encontró más de 300.000 euros en efectivo.

La decisión del juez de solicitar información a Estados Unidos se debe a la investigación por las presuntas irregularidades cometidas al rescatar el Gobierno la aerolínea Plus Ultra por 53 millones en 2021.

Entre los imputados está José Luis Rodríguez Zapatero, y al que este jueves el juez pidió bloquear sus cuentas. El magistrado considera que el expresidente del Gobierno lideraría supuestamente "una estructura estable y jerarquizada de tráfico de influencias" y "habría puesto sus contactos personales y su capacidad de acceso a altos cargos de la Administración al servicio de terceros interesados en obtener decisiones favorables".

Zapatero y sus hijas, cuya agencia de comunicación, Whathefav S.L., también ha recibido pagos de la trama, habrían obtenido cerca de dos millones de euros. En concreto, según las cifras aportadas por el juez Calama, el expresidente habría percibido 1.525.078 euros y Laura y Alba Rodríguez Espinosa, 423.779.