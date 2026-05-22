El Ibex 35 recupera los 18.000 puntos, mientras Puig se hunde tras fracasar la fusión con Estée Lauder

El Ibex 35 vive una sesión de contrastes este viernes, cuando Puig se ha desplomado más de un 14% en las primeras horas tras anunciar que terminan sin éxito las negociaciones para una fusión con Estée Lauder. Pese a ello, el selectivo español ha recuperado los 18.000 puntos que perdió en la víspera y avanza por debajo del 0,5%.

En torno a las 11.30 horas, Acciona Energía lidera las ganancias, con el 2,14%, seguido de su matriz, Acciona, con el 1,92%. Al otro lado, además de la multinacional catalana de moda y belleza, Repsol cotiza en rojo, sobre el 1,3%.

Tendencia alcista del petróleo El petróleo brent, de referencia en Europa, ha ido escalando paulatinamente hasta anotar una variación superior al 3% y quedarse cerca de los 106 dólares el barril. El West Texas dibuja la misma tendencia, pero a un ritmo del 2% y hasta los 98 dólares. En cuanto al gas natural, se mantiene en torno a los 49 euros el megavatio/hora en el mercado de Países Bajos, de referencia en Europa, tras una corrección mínima del 0,03%.