La Audiencia Nacional bloquea las cuentas de Zapatero tras la imputación del expresidente

La Audiencia Nacional ha bloqueado este jueves a petición de la UDEF las cuentas del expresidente del Gobierno y de sus hijas, José Luis Rodríguez Zapatero, imputado por organización criminal, tráfico de influencias y falsedad documental en el caso Plus Ultra, según han confirmado a RTVE fuentes jurídicas. Concretamente, se ha pedido bloquear hasta el límite de 490.780 euros, que es el importe recibido de la empresa de Sociedad Análisis Relevante, investigada y pieza central en la causa. Además, el magistrado ha acordado también el bloqueo de saldos de otras mercantiles investigadas en la causa, que son las correspondientes a las de sus hijas.

La decisión se toma dos días después de conocerse el auto de imputación y el registro de algunas de sus propiedades. Concretamente, el juez José Luis Calama, investiga si una parte del préstamo aprobado por el Gobierno para el rescate de la compañía aérea Plus Ultra con dinero público se destinó a fines ilícitos en el año 2020.

El juez considera que el expresidente del Gobierno lidera supuestamente "una estructura estable y jerarquizada de tráfico de influencias" y "habría puesto sus contactos personales y su capacidad de acceso a altos cargos de la Administración al servicio de terceros interesados en obtener decisiones favorables".

Zapatero y sus hijas, cuya agencia de comunicación, Whathefav S.L., también ha recibido pagos de la trama, habrían obtenido cerca de dos millones de euros. En concreto, según las cifras aportadas por Calama, el expresidente habría percibido 1.525.078 euros y Laura y Alba Zapatero Espinosa, 423.779.

Según Calama, el expresidente del Gobierno se apoyaba en una serie de personas para un "reparto de tareas orientado a maximizar la eficacia de las gestiones ante organismos públicos". El juez nombra para llevar a cabo ese objetivo a dos personas: Manuel Aaron Fajardo García y Julio Martínez Martínez.

Martínez es amigo íntimo del expresidente y tanto él como Fajardo habrían hecho de intermediarios directos con los clientes, así como la participación operativa de su secretaria María Gertrudis Alcázar y de Cristóbal Cano. Además, Julio Martínez a través de una de sus empresas, Análisis Relevante S.L., cobró de Plus Ultra cerca de 460.000 euros por diversos encargos y al mismo tiempo efectuó este una serie de pagos a Zapatero, por una cantidad similar, por supuestas labores de "consultoría". La empresa de Martínez Martínez también contrató a la agencia de comunicación de las hijas del expresidente.