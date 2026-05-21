Muere una niña de dos años en Galicia tras ser supuestamente olvidada por su padre en el coche

Una niña de dos años de la localidad coruñesa de Brión ha fallecido después de que su padre la dejara supuestamente olvidada dentro del coche, en un día marcado por las altas temperaturas, según han confirmado este jueves a RTVE Noticias fuentes de la Guardia Civil.

El suceso ocurrió este miércoles. La menor, de 29 meses, fue encontrada por la madre en el interior del vehículo tras más de seis horas sola en su interior, y, pese a que fue trasladada al Punto de Atención Continuada (PAC) de Bertamiráns, donde llegó en parada cardiorrespiratoria, no se pudo hacer nada por ella.

El trascurso de los hechos relatado por la Guardia Civil apunta a que el padre condujo temprano su coche con la niña y con su otro hijo, de más edad, a quien dejó en el colegio. Sin embargo, pese que posteriormente, en torno a las 8.30 de la mañana, tenía que haber dejado a la menor en la guardería, se fue a trabajar sin darse cuenta de que la pequeña seguía dentro del vehículo.

Fue ya por la tarde, sobre las 15.30 horas y según las fuentes, cuando la madre la encontró en el interior del coche.

En el PAC intentaron reanimarla sin suerte y fue trasladada a un hospital de Santiago para la autopsia. El Grupo de Intervención Psicológica en Catástrofes y Emergencias ofrece atención especializada a la familia.

La Policía Judicial de la Guardia Civil está a cargo de la investigación.

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Dos días de luto El Concello de Brión ha decretado dos días de duelo oficial -este jueves y el viernes- por el fallecimiento de la menor. Las banderas ondearán a media asta en los edificios municipales. En una publicación oficial en Instagram, el Gobierno local invita a todos los vecinos a guardar un minuto de silencio en el mediodía del viernes en la Plaza del Concello. "Queremos expresar nuestras más sentidas condolencias y todo nuestro apoyo a la familia de la pequeña que perdió la vida ayer en Brión, así como a todos sus amigos, y ponemos a su disposición todos los recursos municipales que necesiten en estos momentos difíciles. Que descanse en paz", culmina el comunicado. Muere un niño tras quedarse olvidado varias horas en un coche en la localidad pontevedresa de O Porriño