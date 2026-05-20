El origen de la investigación a Zapatero: no es una querella de Manos Limpias, es una solicitud de Francia y Suiza
- Claves del caso Plus Ultra: por qué han imputado a Zapatero y qué se investiga
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La Audiencia Nacional ha imputado al expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, en el caso Plus Ultra por los presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y falsedad documental. Tras salir a la luz esta información, varios representantes políticos han dicho que el origen de esta investigación es una denuncia de Manos Limpias. Es falso. La Fiscalía Anticorrupción comenzó esta investigación a Rodríguez Zapatero tras una solicitud de cooperación internacional de Francia y Suiza en 2024 contra el blanqueo de capitales. La querella de Manos Limpias es posterior, de diciembre de 2025. Te lo explicamos.
La portavoz del Gobierno, Elma Saiz, dijo este martes en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que el "el origen de esta investigación es una denuncia de una organización ultra como Manos Limpias". El portavoz de Esquerra Republicana en el Congreso, Gabriel Rufián, también mencionó en sus redes sociales que la imputación se produce "a petición de Manos Limpias". Este miércoles, en la sesión de control al Gobierno, la portavoz del PP, Ester Muñoz, ha solicitado a Félix Bolaños que desmienta a la ministra portavoz "que ayer difundió un bulo".
Lo que dice el auto: ¿por qué se investiga a Zapatero?
El juez de la Audiencia Nacional que instruye el caso Plus Ultra, José Luis Calama, considera que Rodríguez Zapatero es el líder de "una estructura estable y jerarquizada de tráfico de influencias". Le investigan por el supuesto cobro de comisiones por intermediar en el rescate de Plus Ultra, de 53 millones de euros, aprobado por el Gobierno en marzo de 2021.
En un auto de 85 páginas, al que ha tenido acceso RTVE, citan a declarar a Zapatero el 2 de junio y le acusan de dirigir una estructura "orientada al ejercicio ilícito de influencias", junto a colaboradores de confianza como Julio Martínez Martínez, dueño de la consultora Análisis Relevante (pág. 7). Según el juez, "el principal beneficiario final de los ingresos obtenidos sería José Luis Rodríguez Zapatero, así como la sociedad Whathefav SL" (pág. 26), una agencia de marketing a nombre de sus hijas. En total, el exdirigente socialista habría percibido 1.525.078 euros, y sus hijas, 423.779 euros. Zapatero reconoció en el Senado que cobró 70.000 euros al año de Análisis Relevante, aunque desvinculó ese dinero del rescate de Plus Ultra.
El origen: una petición de Francia y Suiza en 2024
La investigación comenzó en 2024 y no fue por una denuncia de Manos Limpias. Según ha podido saber RTVE a través de fuentes jurídicas, Francia y Suiza remitieron a España peticiones de cooperación para investigar una red de blanqueo de capitales vinculada con Venezuela. Pidieron autorización para registrar varios domicilios en territorio español y esos registros pusieron sobre la pista a la Fiscalía Anticorrupción, que comenzó a investigar el uso que se le había dado a los 53 millones del rescate. Sospecharon que los fondos se utilizaron para blanquear dinero procedente del contrabando de oro de Venezuela y la malversación de ayudas sociales del país latinoamericano.
El caso salta a la luz el 11 de diciembre de 2025. La Policía Nacional detuvo al presidente de Plus Ultra, Julio Martínez Sola, y también al dueño de Análisis Relevante, Julio Martínez Martínez, amigo de Zapatero que le contrató como consultor. Entonces, la denuncia de Anticorrupción ya señalaba que Plus Ultra podría haber transferido fondos del rescate a cuentas de una organización criminal que también investigaban las autoridades de Francia y Suiza.
La querella de Manos Limpias es posterior, de diciembre de 2025
Después de conocerse la detención del presidente de Plus Ultra, Manos Limpias presentó dos querellas en el juzgado número 15 de Madrid. La primera, el 16 de diciembre de 2025, contra la propia aerolínea y la cúpula de la empresa.
Pero el nombre de José Luis Rodríguez Zapatero aparece en otra querella, el 23 de diciembre de 2025. Este texto, al que ha tenido acceso RTVE, se basa en las declaraciones del empresario Víctor de Aldama en una entrevista en televisión y en otras informaciones en prensa y redes sociales. Manos Limpias pidió entonces investigar al expresidente por "malversación de caudales públicos", "tráfico de influencias" y delitos "contra la Hacienda Pública".
Una denuncia de 2021 por las condiciones del rescate se archivó
Es cierto que existía una denuncia anterior de Manos Limpias contra la concesión del rescate a Plus Ultra, de 2021, a la que también se sumaron el PP y Vox. El juzgado número 15 de Madrid abrió diligencias contra el expresidente de la SEPI por el rescate de la aerolínea. Sin embargo, la magistrada archivó el caso en enero de 2023 y dio la razón a la compañía al no aparecer "debidamente justificada la comisión de un delito".
También Vox presentó una querella en 2021 por ese rescate en el Tribunal Supremo contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y las entonces ministras de Hacienda e Industria, María Jesús Montero y Reyes Maroto. También quedó archivada al concluir que "los querellantes se han limitado a remitir al tribunal noticias de prensa, sobre hechos penalmente relevantes, pero sin concretar la intervención de los aforados".