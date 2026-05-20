El origen de la investigación a Zapatero: no es una querella de Manos Limpias, es una solicitud de Francia y Suiza

La Audiencia Nacional ha imputado al expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, en el caso Plus Ultra por los presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y falsedad documental. Tras salir a la luz esta información, varios representantes políticos han dicho que el origen de esta investigación es una denuncia de Manos Limpias. Es falso. La Fiscalía Anticorrupción comenzó esta investigación a Rodríguez Zapatero tras una solicitud de cooperación internacional de Francia y Suiza en 2024 contra el blanqueo de capitales. La querella de Manos Limpias es posterior, de diciembre de 2025. Te lo explicamos.

La portavoz del Gobierno, Elma Saiz, dijo este martes en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que el "el origen de esta investigación es una denuncia de una organización ultra como Manos Limpias". El portavoz de Esquerra Republicana en el Congreso, Gabriel Rufián, también mencionó en sus redes sociales que la imputación se produce "a petición de Manos Limpias". Este miércoles, en la sesión de control al Gobierno, la portavoz del PP, Ester Muñoz, ha solicitado a Félix Bolaños que desmienta a la ministra portavoz "que ayer difundió un bulo".

El origen: una petición de Francia y Suiza en 2024 La investigación comenzó en 2024 y no fue por una denuncia de Manos Limpias. Según ha podido saber RTVE a través de fuentes jurídicas, Francia y Suiza remitieron a España peticiones de cooperación para investigar una red de blanqueo de capitales vinculada con Venezuela. Pidieron autorización para registrar varios domicilios en territorio español y esos registros pusieron sobre la pista a la Fiscalía Anticorrupción, que comenzó a investigar el uso que se le había dado a los 53 millones del rescate. Sospecharon que los fondos se utilizaron para blanquear dinero procedente del contrabando de oro de Venezuela y la malversación de ayudas sociales del país latinoamericano. El caso salta a la luz el 11 de diciembre de 2025. La Policía Nacional detuvo al presidente de Plus Ultra, Julio Martínez Sola, y también al dueño de Análisis Relevante, Julio Martínez Martínez, amigo de Zapatero que le contrató como consultor. Entonces, la denuncia de Anticorrupción ya señalaba que Plus Ultra podría haber transferido fondos del rescate a cuentas de una organización criminal que también investigaban las autoridades de Francia y Suiza.