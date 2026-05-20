Irán amenaza con una "respuesta fuerte" si EE.UU. reanuda las hostilidades y Trump afirma que no tiene "prisa"

Irán ha señalado este miércoles que los últimos movimientos de Estados Unidos apuntan a una reanudación de las hostilidades en la guerra iniciada por EE.UU. e Israel el 28 de febrero, y ha advertido de que está preparado para una "respuesta fuerte".

Por su parte, el presidente de EE.UU., Donald Trump, ha afirmado que "no tiene prisa" y que va a dar una oportunidad a las negociaciones, lo que Arabia Saudí ha agradecido.

Irán amenaza con una "respuesta fuerte" Mohammed Baqer Qalibaf, principal negociador iraní y presidente del Parlamento, ha dicho en un mensaje en la red social Telegram que "los movimientos obvios y ocultos del enemigo" indican que busca una nueva oleada de enfrentamientos. Qalibaf ha advertido de que las Fuerzas Armadas iraníes han aprovechado la tregua para rearmarse y que Teherán prepara una "respuesta fuerte" ante cualquier nuevo ataque. También el ministro iraní de Exteriores, Abás Araqchí, ha asegurado en su cuenta de X de que una vuelta a la guerra traería consigo "más sorpresas" para las fuerzas estadounidenses. Y por último, la Guardia Revolucionaria iraní también ha amenazado con extender la guerra "más allá de la región" si termina el actual alto el fuego. "Si se repite una agresión contra Irán, la guerra regional que había sido prometida esta vez se extenderá más allá de la región, y nuestros golpes devastadores los hundirán en la miseria en lugares que ni siquiera imaginan”, ha advertido la Guardia Revolucionaria en un comunicado recogido por la agencia Tasnim, según Efe. Trump asegura haber suspendido un ataque a Irán previsto para el martes a petición de Arabia Saudí, Emiratos y Catar

Trump asegura que "no tiene prisa" Trump dijo el pasado lunes que había paralizado un ataque inminente contra Irán a petición de sus aliados Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos y Catar, y el martes dio un ultimátum a Teherán para llegar a un acuerdo. Sin embargo, este miércoles el presidente estadounidense ha afirmado que "no tiene prisa". "Tenemos que abrir el estrecho [de Ormuz]. Así que le vamos a dar esta oportunidad. No tengo prisa. No piensen nunca que tengo prisa por las elecciones de medio mandato. No tengo prisa. (...) Sólo que, idealmente, me gustaría ver unos pocos muertos, en lugar de muchos. Podemos hacerlo de ambas maneras", ha declarado Trump a la prensa. Trump ha dudado de que los actuales dirigentes iraníes tengan presentes los intereses de su pueblo. "Hay mucho enfado ahora en Irán porque la gente vive muy mal", ha añadido. El republicano también ha asegurado que su aliado en la guerra, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, "hará todo" lo que le pida. "Hará todo lo que yo quiera que haga y, para mí, es un gran tipo. Es un gran tipo. No olviden que fue primer ministro en tiempo de guerra y, en mi opinión, en Israel no lo tratan como se merece", ha afirmado. Irán confirma que continúa negociando con EE.UU. intercambiando propuestas a través de Pakistán