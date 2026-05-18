Irán confirma que continúa negociando con EE.UU. intercambiando propuestas a través de Pakistán

El portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Ismail Bagaei, ha afirmado este lunes que continúan las negociaciones de paz con Estados Unidos mediante el intercambio de propuestas a través de Pakistán, en medio de las renovadas amenazas militares del presidente estadounidense, Donald Trump.

“El proceso continúa a través de Pakistán”, ha dicho Bagaei en su rueda de prensa semanal en Teherán, después de que este domingo se filtrara que habían enviado una nueva propuesta para reactivar las negociaciones.

El diplomático ha explicado que después de que Trump rechazara públicamente una propuesta iraní de 14 puntos el 10 de abril, “la parte estadounidense planteó sus propias consideraciones” al texto y que fue transmitido a Teherán en los últimos días.

“Estas propuestas se revisaron durante los últimos días y, tal y como se anunció ayer, a su vez se presentaron nuestros propios puntos a la parte estadounidense”, ha dicho Bagaei.

El país mediador, Pakistán, ha condenado este lunes el ataque con drones perpetrado el domingo contra la Central de Energía Nuclear de Barakah, en los Emiratos Árabes Unidos (EAU), y llama a la contención de todas las partes para evitar un conflicto mayor en la región.

Las exigencias de Washington Bagaei no ha comentado el contenido de las propuestas intercambiadas en los últimos días, pero medios como la agencia Fars informaron que Washington ha exigido a Teherán la entrega de 440 kilos de uranio enriquecido al 60%, el mantenimiento de una sola instalación nuclear, la negativa a pagar compensaciones de guerra y el desbloqueo de menos de 25% de activos iraníes congelados en el extranjero. Teherán, por su parte, ha insistido en el fin de la guerra en todos los frentes, es decir, incluido Líbano, el levantamiento de las sanciones, la liberación de todos los activos congelados, compensaciones de guerra y el reconocimiento de su soberanía del estrecho de Ormuz. El Pentágono eleva hasta los 29.000 millones de dólares el coste de la guerra de Irán En lo que ha insistido Bagaei es que “la cuestión de los derechos no es algo sobre lo que estemos dispuestos a negociar o a transigir”. Trump aseguró este domingo que a Irán se le acaba el tiempo para pactar en medio del alto el fuego vigente desde principios de abril y volvió a amenazar a la República Islámica con más ataques y poner fin a la tregua vigente desde el 8 de abril. "Para Irán, el reloj avanza, y más les vale ponerse en marcha -¡rápido!-, o no quedará nada de ellos. ¡El tiempo es esencial!", escribió el mandatario en su red Truth Social. Además del mensaje explícito del domingo, el mandatario publicó el sábado una imagen suya recreada por inteligencia artificial en la que se sugería que podrían retomarse los ataques en Irán.