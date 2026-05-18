El Brent supera los 110 dólares y tensa el mercado de deuda: el miedo a una escalada en Irán se apodera de los inversores

El mercado ya no se fía de la tregua en Irán. La falta de novedades sobre las negociaciones para la resolución del conflicto y los ataques en la zona este fin de semana ponen en alerta a los inversores que ya no solo alejan las posibilidades de alto el fuego definitivo, sino que temen que la situación empeore.

Tampoco ayuda la falta de novedades en la cumbre bilateral que celebraron a finales de la semana pasada Donald Trump y Xi Jinping en Pekín.

En este contexto, el activo más sensible a la actualidad geopolítica, el petróleo, vuelve a repuntar con fuerza. El barril Brent, de referencia en Europa, cotiza ya por encima de los 110 dólares con una revalorización del 0,75%. En la misma línea ascendente vemos al West Texas. El barril de referencia en EE.UU. cotiza por encima de los 106 dólares, con una subida superior al 1%.

Los precios del petróleo llevan ya mucho tiempo por encima de los 100 dólares y este escenario aumenta la tensión en el mercado de renta fija por el miedo a un repunte inflacionario global. El bono americano a 10 años se sitúa por encima del 4,65%, el Bund alemán por encima del 3,17% y el bono español a 10 años cotiza por encima del 3,6%.