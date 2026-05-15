Trump asegura que él y Xi tienen "una opinión muy similar sobre Irán" en el segundo día de su visita a Pekín

Los presidentes de China, Xi Jinping, y Estados Unidos, Donald Trump, se han reunido este viernes por segundo día consecutivo, en el marco de la visita oficial del estadounidense a Pekín. Si el jueves las conversaciones estuvieron dedicadas a la relación bilateral, la economía y Taiwán, en esta ocasión se han centrado en la guerra de Irán.

"Tenemos una opinión muy similar sobre Irán - ha declarado Trump - Queremos que se acabe y no queremos que tengan un arma nuclear y queremos que el estrecho de Ormuz se abra".

China ha pedido reabrir Ormuz cuanto antes y que no se cierre la puerta al diálogo. "La puerta del diálogo, una vez abierta, no debe volver a cerrarse", ha afirmado un portavoz del Ministerio de Exteriores chino en un comunicado. Pekín defiende que las partes deben consolidar la actual "tendencia de distensión" y mantener la vía de una solución política. "Esta guerra, que no debería haber ocurrido, no tiene ninguna necesidad de continuar", ha indicado Exteriores, según recoge Efe.

Té en el jardín de Zhongnanhai Como el jueves, la propia agenda de la visita puede interpretarse como una indicación de la importancia que China concede a la visita de Trump. Este viernes, Xi ha invitado a Trump a celebrar la ceremonia del té, y se han reunido en Zhongnanhai, el complejo cercano a la Ciudad Prohibida de Pekín que acoge a la cúpula del Partido Comunista de China (PCCh) y está asociado históricamente a reuniones de alto nivel entre dirigentes chinos. Hasta ahora, Xi sólo se había reunido aquí con Barack Obama y Vladímir Putin. "Me gusta, me gusta este lugar. Me pondría acostumbrar", ha dicho el estadounidense. 2026-05-15 El presidente de EE.UU., Donald Trump, es conducido por su homólogo chino, Xi Jinping, al interior del complejo de Zhongnanhai, en Pekín. Mark Schiefelbein AP Photo/Mark Schiefelbein