Trump asegura que él y Xi tienen "una opinión muy similar sobre Irán" en el segundo día de su visita a Pekín
- El Ministerio de Exteriores chino asegura que ambos han negociado "nuevos consensos"
- Trump anuncia que China va a comprar más petróleo, soja y 200 aviones Boeing, pero Pekín no lo confirma
Los presidentes de China, Xi Jinping, y Estados Unidos, Donald Trump, se han reunido este viernes por segundo día consecutivo, en el marco de la visita oficial del estadounidense a Pekín. Si el jueves las conversaciones estuvieron dedicadas a la relación bilateral, la economía y Taiwán, en esta ocasión se han centrado en la guerra de Irán.
"Tenemos una opinión muy similar sobre Irán - ha declarado Trump - Queremos que se acabe y no queremos que tengan un arma nuclear y queremos que el estrecho de Ormuz se abra".
China ha pedido reabrir Ormuz cuanto antes y que no se cierre la puerta al diálogo. "La puerta del diálogo, una vez abierta, no debe volver a cerrarse", ha afirmado un portavoz del Ministerio de Exteriores chino en un comunicado. Pekín defiende que las partes deben consolidar la actual "tendencia de distensión" y mantener la vía de una solución política. "Esta guerra, que no debería haber ocurrido, no tiene ninguna necesidad de continuar", ha indicado Exteriores, según recoge Efe.
Té en el jardín de Zhongnanhai
Como el jueves, la propia agenda de la visita puede interpretarse como una indicación de la importancia que China concede a la visita de Trump.
Este viernes, Xi ha invitado a Trump a celebrar la ceremonia del té, y se han reunido en Zhongnanhai, el complejo cercano a la Ciudad Prohibida de Pekín que acoge a la cúpula del Partido Comunista de China (PCCh) y está asociado históricamente a reuniones de alto nivel entre dirigentes chinos.
Hasta ahora, Xi sólo se había reunido aquí con Barack Obama y Vladímir Putin.
"Me gusta, me gusta este lugar. Me pondría acostumbrar", ha dicho el estadounidense.
"Nuevos consensos" y compras a EE.UU.
El Ministerio de Exteriores chino también ha comunicado que ambos mandatarios han alcanzado "una serie de nuevos consensos", entre los que figura la construcción de una "relación de estabilidad estratégica constructiva" para los "próximos tres años o más". También sobre "cómo abordar adecuadamente las preocupaciones mutuas" y reforzar "la comunicación y la coordinación en asuntos internacionales y regionales".
Por su parte, Trump ha considerado que "han salido un montón de cosas buenas" de la visita. "Hemos llegado a algunos acuerdos fantásticos, estupendos para ambos países", ha declarado, a la vez que ha afirmado que ambos dirigentes han resuelto "un montón de diferentes problemas que otra gente no habrían sido capaces de resolver".
El presidente de EE.UU. también ha anunciado que China va a aumentar las compras de petróleo estadounidense y soja, además de adquirir 200 aviones de pasajeros a Boeing, aunque las autoridades chinas no lo han confirmado. El consejero delegado de Boeing, Kelly Ortberg, forma parte de la delegación empresarial que acompaña a Trump, y la compañía esperaba vender 500 aeronaves, según algunas informaciones.
El viernes, tras su llegada a Pekín, Trump mantuvo una reunión de dos horas y cuarto con Xi, en la que intercambiaron elogios y promesas de cooperación. No obstante, Xi advirtió a Trump que la estabilidad en las relaciones bilaterales depende de que gestione su relación con Taiwán con "prudencia", en caso contrario podría haber un "conflicto".
Esta es la primera visita a China de un presidente de EE.UU. desde la que el propio Trump realizó en 2017. El viaje, inicialmente previsto para finales de marzo, tuvo que posponerse precisamente a causa de la guerra en Irán.