Renfe denuncia por estafa a Vito Quiles por comprar billetes para la mitad del recorrido y usar salas vip sin permiso

Renfe ha denunciado al agitador ultra Vito Quiles por un presunto delito de estafa al haber utilizado sus trenes sacando inicialmente billetes sólo para parte del recorrido, haber utilizado vip a las que no tenía acceso o y por causar un "daño reputacional" a la empresa ferroviaria.

Según la compañía, Quiles se habría ahorrado de pagar 850 euros por servicios que sí empleó. Según un documento al que ha tenido acceso RTVE Noticias, el agitador ultra alicantino y de origen italiano, "de forma habitual y recurrente, viajaba durante trayectos de media o larga distancia abonando un billete mucho más económico y, además, utilizaba servicios exclusivos de clases superiores (denominadas confort) a los que obviamente tampoco tenía derecho, ocasionando con ello un directo perjuicio económico a la empresa por falta de abono de dichos costes".

Todo tiene su origen el 11 de agosto de 2025, cuando Quiles viajaba "a bordo del tren AVE 5063, con salida de Alicante a las 5:50 y llegada a Madrid a las 08:23". Tras la salida del convoy de la ciudad alicantina, y interventor localizó a un viajero "supuestamente con destino a Albacete, que se encontraba situado en las plazas denominadas confort, portando un billete de clase estándar, de obvia categoría y precio muy inferior". Tras ello, el personal del tren solicitó a Quiles que volviese a su asiento y abandonase la sala.

"Sin embargo, una vez rebasado el destino consignado en su título de transporte —esto es, la estación de Albacete— e incluso la posterior parada intermedia en Cuenca, el Operador Comercial localizó al viajero a bordo del tren careciendo ya de billete válido alguno. El hallazgo se produjo en la zona de cafetería, donde le fue advertido que debía haberse apeado en Albacete. Pese a ello, y sin ofrecer explicación alguna que justificase su permanencia legítima en el convoy, el denunciado decidió mantenerse a bordo junto al revisor, no existiendo desde ese punto de la ruta ninguna otra parada intermedia hasta Madrid", añade Renfe en el escrito trasladado a los tribunales. "Tal proceder revela una prolongación consciente de la situación irregular más allá del límite permitido por su billete", insisten desde la compañía. Tras ello, tuvo que abonar una cuantía cercana a los 90 euros para comprar el resto del billete.