Renfe denuncia por estafa a Vito Quiles por comprar billetes para la mitad del recorrido y usar salas vip sin permiso
- La compañía ha fijado la cuantía provisional del daño económico en 850 euros y le acusa de un delito de estafa
- Según Renfe solía viajar de Madrid a Alicante, pero solo compraba el trayecto hasta Albacete o Cuenca
Renfe ha denunciado al agitador ultra Vito Quiles por un presunto delito de estafa al haber utilizado sus trenes sacando inicialmente billetes sólo para parte del recorrido, haber utilizado vip a las que no tenía acceso o y por causar un "daño reputacional" a la empresa ferroviaria.
Según la compañía, Quiles se habría ahorrado de pagar 850 euros por servicios que sí empleó. Según un documento al que ha tenido acceso RTVE Noticias, el agitador ultra alicantino y de origen italiano, "de forma habitual y recurrente, viajaba durante trayectos de media o larga distancia abonando un billete mucho más económico y, además, utilizaba servicios exclusivos de clases superiores (denominadas confort) a los que obviamente tampoco tenía derecho, ocasionando con ello un directo perjuicio económico a la empresa por falta de abono de dichos costes".
Todo tiene su origen el 11 de agosto de 2025, cuando Quiles viajaba "a bordo del tren AVE 5063, con salida de Alicante a las 5:50 y llegada a Madrid a las 08:23". Tras la salida del convoy de la ciudad alicantina, y interventor localizó a un viajero "supuestamente con destino a Albacete, que se encontraba situado en las plazas denominadas confort, portando un billete de clase estándar, de obvia categoría y precio muy inferior". Tras ello, el personal del tren solicitó a Quiles que volviese a su asiento y abandonase la sala.
"Sin embargo, una vez rebasado el destino consignado en su título de transporte —esto es, la estación de Albacete— e incluso la posterior parada intermedia en Cuenca, el Operador Comercial localizó al viajero a bordo del tren careciendo ya de billete válido alguno. El hallazgo se produjo en la zona de cafetería, donde le fue advertido que debía haberse apeado en Albacete. Pese a ello, y sin ofrecer explicación alguna que justificase su permanencia legítima en el convoy, el denunciado decidió mantenerse a bordo junto al revisor, no existiendo desde ese punto de la ruta ninguna otra parada intermedia hasta Madrid", añade Renfe en el escrito trasladado a los tribunales. "Tal proceder revela una prolongación consciente de la situación irregular más allá del límite permitido por su billete", insisten desde la compañía. Tras ello, tuvo que abonar una cuantía cercana a los 90 euros para comprar el resto del billete.
Renfe asegura que había realizado esta práctica en más ocasiones
Tras el incidente, la noticia apareció publicada en el medio 'El Plural' y Quiles lo desmintió con una foto a bordo de la sala vip del tren en redes sociales. "Esto es falso, un bulo. Sin billete no hubiera podido entrar en un AVE. Lo que hice fue pagar un añadido en e tren porque la web de renfe no funcionaba. Hasta el revisor me invitó a ir en la sala vip por las molestias ocasionadas", reaccionó Quiles en sus redes. Motivo por el que Renfe también le acusa de daño reputacional.
Según Renfe, con posterioridad al incidente la compañía procedió a realizar diversas comprobaciones, tanto en la página web de la entidad como en los informes de los operadores, así como respecto de los billetes adquiridos y los viajes efectivamente realizados por este viajero. "Lo que se detectó durante las actuaciones fue que la conducta del denunciado en el día de los hechos no era aislada y casual, sino que la misma respondía a un patrón de comportamiento del denunciado en el uso de los servicios de ferrocarril, al menos, en la línea reseñada (Alicante-Madrid y Madrid-Allicante) y que dicha conducta se había venido reiterando desde meses o incluso años atrás, al menos desde 2024", apuntan.
"El análisis del histórico de los viajes contratados por el Sr. Quiles y sus exhibidas ubicaciones físicas en redes sociales revelaron que, dada la regularidad con la que acude a Madrid con ocasión de su labor “profesional”, por el denunciado se procedió al uso de la misma línea y hora de tren que el mencionado en la alegación anterior. Esto es, teniendo por destino la capital del país, compraba un billete a Albacete (pagando una cantidad considerablemente inferior) sucediendo lo mismo con las vueltas en las que saliendo de Madrid (que no de Albacete) y teniendo por destino su lugar de residencia en Alicante, compraba con regularidad un billete a Cuenca por ser mitad de trayecto a destino y resultar mucho menos costoso", justifican en la memoria enviada al juez.
Además, según la compañía asegura que desde el incidente, Quiles ha dejado de frecuentar las localidades de Albacete y Cuenca, desplazándose de manera habitual a las ciudades de Alicante y Madrid en sus viajes, lo que justifica su teoría de que compraba billetes falsos.