El Congreso retira temporalmente la acreditación a los agitadores ultra Vito Quiles y Bertrand Ndongo
- "En las últimas semanas ha habido un crecimiento casi exponencial de las denuncias", apuntan fuentes de la Mesa del Congreso
- La decisión se toma con el voto favorable del PSOE y de Sumar; el PP se ha levantado de la votación
La Mesa del Congreso de los Diputados ha decidido este miércoles retirar la acreditación temporalmente a los activistas ultras Vito Quiles y Bertrand Ndongo.
La decisión se toma de manera cautelar para "proteger los intereses de los diputados" y paralelamente se mantienen abiertos los expedientes abiertos de ambos. Quiles tiene en total ocho expedientes abiertos por grabar entre otros al expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero y al presidente Pedro Sánchez en zonas no autorizadas, mientras que Ndongo tiene tres expedientes, entre ellos por interrumpir una rueda de prensa. De hecho, este último agitador, provocó el último altercado hace una semana cuando en rueda de prensa la portavoz adjunta y diputada de Sumar, Aina Vidal, le denunció por hostigamiento después de que le llamase "idiota" en el Congreso y le persiguiese en el exterior de la Cámara Baja.
Los hechos se produjeron el pasado martes en la rueda de prensa posterior a la Junta de portavoces, después de que Vidal instara a "limpiar" el Congreso de "pseudoperiodistas que incomodan, agreden y hacen imposible que el trabajo transcurra de forma normal". Vidal ya se había alejado del estrado cuando se pudo escuchar como Ndongo la llamaba "idiota". La diputada aseguró que posteriormente, y ya fuera del Congreso, el agitador acreditado como periodista en la Cámara Baja, la siguió hasta el exterior y la abordó insistentemente cuando iba a coger un taxi.
Según fuentes de la mesa del Congreso, se ha tomado esta decisión "después de que en las últimas semanas haya habido un crecimiento casi exponencial de las denuncias contra ambos y un aumento de la gravedad de los hechos denunciados".
Vito tiene ocho expedientes abiertos y Ndongo tres
"Tan solo en su reunión de hoy, la Mesa ha tenido que tramitar cuatro informes emitidos por el Consejo Consultivo de Comunicación, formado por funcionarios, políticos y periodistas, por episodios de intolerable nivel de violencia verbal, e incluso de ataques físicos a diputadas de esta Cámara. Este desprecio por la libertad de expresión de las diputadas, por su derecho a ejercer sus funciones representativas en sede parlamentaria en un contexto de respeto, constituye una verdadera amenaza al funcionamiento del Congreso y un ataque al Estado social y democrático de Derecho que establece nuestra Constitución", han apuntado las citadas fuentes.
De los ocho expedientes que tiene abierto Vito, apuntan desde la mesa, dos ya están en la fase final y con propuesta firme de sanción a la espera de las alegaciones del afectado. Mientras que en el caso de Ndongo, tiene ya uno en la misma situación.
La medida cautelar adoptada este miércoles será aplicada de manera inmediata "para proteger los intereses tanto de los representantes de los medios de comunicación como de los propios diputados y, especialmente, de las diputadas" amparándose el artículo 56.2 de la Ley de Procedimiento Común de las Administraciones Públicas, que dispone que "antes de la iniciación del procedimiento administrativo, el órgano competente para iniciar o instruir el procedimiento, de oficio o a instancia de parte, en los casos de urgencia inaplazable y para la protección provisional de los intereses implicados, podrá adoptar de forma motivada las medidas provisionales que resulten necesarias y proporcionadas. Las medidas provisionales deberán ser confirmadas, modificadas o levantadas en el acuerdo de iniciación del procedimiento, que deberá efectuarse dentro de los quince días siguientes a su adopción, el cual podrá ser objeto del recurso que proceda".