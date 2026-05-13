El Congreso retira temporalmente la acreditación a los agitadores ultra Vito Quiles y Bertrand Ndongo

La Mesa del Congreso de los Diputados ha decidido este miércoles retirar la acreditación temporalmente a los activistas ultras Vito Quiles y Bertrand Ndongo.

La decisión se toma de manera cautelar para "proteger los intereses de los diputados" y paralelamente se mantienen abiertos los expedientes abiertos de ambos. Quiles tiene en total ocho expedientes abiertos por grabar entre otros al expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero y al presidente Pedro Sánchez en zonas no autorizadas, mientras que Ndongo tiene tres expedientes, entre ellos por interrumpir una rueda de prensa. De hecho, este último agitador, provocó el último altercado hace una semana cuando en rueda de prensa la portavoz adjunta y diputada de Sumar, Aina Vidal, le denunció por hostigamiento después de que le llamase "idiota" en el Congreso y le persiguiese en el exterior de la Cámara Baja.

Los hechos se produjeron el pasado martes en la rueda de prensa posterior a la Junta de portavoces, después de que Vidal instara a "limpiar" el Congreso de "pseudoperiodistas que incomodan, agreden y hacen imposible que el trabajo transcurra de forma normal". Vidal ya se había alejado del estrado cuando se pudo escuchar como Ndongo la llamaba "idiota". La diputada aseguró que posteriormente, y ya fuera del Congreso, el agitador acreditado como periodista en la Cámara Baja, la siguió hasta el exterior y la abordó insistentemente cuando iba a coger un taxi.

Según fuentes de la mesa del Congreso, se ha tomado esta decisión "después de que en las últimas semanas haya habido un crecimiento casi exponencial de las denuncias contra ambos y un aumento de la gravedad de los hechos denunciados".