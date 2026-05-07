La diputada de Sumar Aina Vidal denuncia por hostigamiento al agitador Ndongo en el Congreso tras llamarla idiota

La portavoz adjunta y diputada de Sumar, Aina Vidal, ha anunciado que su formación ha presentado una denuncia en el Congreso por hostigamiento contra el agitador ultra Bertrand Ndongo tras el incidente del pasado martes en el Congreso, en el que después de abandonar el atril donde acababa de comparece este llamó "idiota" a la diputada.

Los hechos se produjeron el pasado martes en la rueda de prensa posterior a la Junta de portavoces, después de que Vidal instara a "limpiar" el Congreso de "pseudoperiodistas que incomodan, agreden y hacen imposible que el trabajo transcurra de forma normal". Vidal ya se había alejado del estrado cuando se pudo escuchar como Ndongo la llamaba "idiota".

"Me sentí agredida. Es una situación de hostigamiento continuada. Esto nos atañe a todos", ha advertido Vidal que considera "inadmisible" que estas actitudes se produzcan en una sociedad democrática.

“Aina Vidal denuncia a Ndongo ante el Congreso: "Esperamos que pronto tengamos una resolución y por fin los pseudoperiodistas dejen de estar en esa Cámara"https://t.co/oDjyczL6BV pic.twitter.com/OxTUnD3PmP“ — RTVE Noticias (@rtvenoticias) May 7, 2026

Se trata, según Vidal de una estrategia deliberada, una actitud con la que se busca un objetivo. "Si esto lo pueden hacer aquí en el Congreso de los Diputados que está lleno de policías y de ujieres contra portavoces de los grupos parlamentarios ¿cuál es el mensaje que se lanza hacia nuestra sociedad? ¿qué no podrán hacer en las empresas, en las escuelas o en la calle?".

"Creo que esta casa debe lanzar un mensaje de respeto, de tranquilidad", ha dicho Aina Vidal, que espera que "pronto" haya una resolución de la Mesa del Congreso "con toda la seguridad jurídica" y por fin "los pseudoperiodistas" dejen de estar en el Congreso. que los periodistas

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