El PSOE solicita investigar un vídeo de Vito Quiles grabado en un despacho del PP en el Congreso

El PSOE ha presentado una denuncia ante la Dirección de Comunicación del Congreso para aclarar las circunstancias en las que el agitador Vito Quiles, acreditado como redactor literario en el Congreso, grabó un video en el despacho de una diputada del PP el pasado 30 de abril. Según esta denuncia, a la que ha tenido acceso RTVE, los socialistas indican que en esa publicación "atacaba a periodistas y amenazaba a la esposa del presidente del Gobierno con acciones judiciales".

La formación recuerda que los redactores literarios "no tienen autorización ni acreditación para realizar grabaciones de vídeo" fuera de los espacios habilitados. En ese sentido, recuerdan el artículo 98.6 del Reglamento del Congreso, que marca este supuesto como una infracción "grave".

Este mismo punto incluye que también se considere infracción "el acceso a las sesiones y a espacios que no sean de uso común del recinto parlamentario o edificios adscritos al Congreso, tales como despachos o zonas de reunión, sin la preceptiva autorización o credencial".

En este sentido, el PSOE indice en el vídeo fue grabado en el despacho de la diputada del PP Alma Alfonso. "Lo que no ha quedado acreditado es si el Grupo Popular y esta diputada dieron su consentimiento y autorización", remarcan.

Para aclarar esta situación, los socialistas solicitan que se inquiera a la diputada Alsono y al PP a expresar "si dieron su autorización y estaban presentes cuando Vito Quiles utilizó sus dependencias para verter amenazas contra periodistas y la esposa del presidente del Gobierno". Por ello, el PSOE pide que se investigue y, dado el caso, se apliquen las normas que rigen la Cámara Baja.