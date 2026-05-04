El petróleo cotiza con volatilidad y el Ibex 35 lidera las caídas en Europa
- Las dudas por el fin del conflicto en Oriente Próximo se instalan en el crudo
- Las bolsas europeas siguen pendientes de la temporada de resultados
Nueva jornada de dudas entre los inversores. El petróleo vive este lunes una auténtica montaña rusa a la espera de claridad y novedades sobre la evolución del conflicto en Oriente Próximo.
El petróleo no sabe a qué agarrarse
El crudo Brent se dispara a media sesión más de un 5% y supera los 114 dólares de cotización ante las nuevas tensiones surgidas entre Estados Unidos e Irán sobre el estrecho de Ormuz. El West Texas, de referencia en Estados Unidos se mueve al compás con subidas superiores al 3% y la cotización por encima de los 105 dólares. Todo después de experimentar a primera hora del lunes un descenso del entorno del 3% que ha llegado a situar al barril de referencia en Europa por debajo de los 105 dólares.
Reacción dispar en el crudo tras el anuncio de Donald Trump de que Estados Unidos sacará "de forma segura" a partir de este lunes a las embarcaciones bloqueadas en el Estrecho de Ormuz que han pedido ayuda.
Ante este anuncio, el Ejército iraní ha asegurado que ha alcanzado uno de sus barcos con dos misiles, un extremo que ha sido desmentido por el Comando Central (CENTCOM) de Estados Unidos.
Todo ello se produce un día después de que representantes de siete importantes productores de petróleo de la OPEP+ anunciaran que la producción de la alianza será aumentada en 188.000 barriles diarios a partir de junio tras la salida de la alianza de Emiratos Árabes Unidos.
El Ibex 35 lidera las caídas en Europa
El selectivo español es el índice que más cae entre las bolsas del Viejo Continente en una jornada marcada por las dudas geopolíticas y la falta de catalizadores económicos.
A medida que la sesión del lunes va avanzando, las caídas se acumulan en los índices europeos. Ibex 35 cotiza con una corrección superior al 1,5% aunque mantiene los 17.500 puntos. El resto de bolsas europeas también experimentan caídas, pero de menos calibre. Cac 40 de París se deja medio punto y Londres y Milán cotizan prácticamente en tablas. En positivo cotiza en el arranque de semana el Dax alemán con subidas del entorno del medio punto porcentual.
Nueva semana de resultados empresariales
Los inversores estarán pendientes esta semana de la publicación de cuentas de las diferentes empresas del Ibex 35. Esta semana llega el turno de Unicaja y Sabadell (martes); Endesa, Rovi y Fluidra (miércoles); Ferrovial, Acciona y Acciona Energías Renovables (miércoles) y Amadeus, Acerinox e IAG (jueves).
Fuera de resultados, los inversores estarán pendientes de Estados Unidos donde el viernes se publica el informe de nóminas no agrícolas.
El consenso anticipa un aumento de 60.000 empleos tras el extraordinario incremento de 178.000 de marzo, aunque los problemas con el ajuste estacional generan mucha incertidumbre.