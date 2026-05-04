Trump anuncia que sacará a los buques bloqueados en Ormuz e Irán le responde que cualquier "injerencia" violaría la tregua

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado que su país sacará "de forma segura" a partir de este lunes a las embarcaciones que han pedido ayuda para salir del estrecho de Ormuz, bloqueadas por el conflicto en Irán. Ante ello, el presidente de la comisión parlamentaria de seguridad nacional, Ebrahim Azizi, le ha advertido que cualquier "injerencia estadounidense" en el régimen marítimo iraní en la zona "se considerará una violación del alto el fuego". Un nuevo choque entre ambos países que podría poner en riesgo la propuesta de paz de 14 puntos, mandada por Irán, a la que ha respondido ya Estados Unidos y que el país persa está evaluando.

El mensaje de Trump llegaba a través de su red social Truth: "He instruido a mis representantes para que les informen que haremos todo lo posible para que sus buques y tripulaciones salgan del estrecho de forma segura. En todos los casos, han manifestado que no regresarán hasta que la zona sea segura para la navegación". "Por el bien de Irán, Oriente Medio y Estados Unidos, les hemos asegurado a estos países que guiaremos sus buques fuera de estas vías marítimas restringidas, para que puedan continuar con sus actividades con libertad", ha añadido sin identificar los países solicitantes.

De acuerdo con Trump, este proceso —denominado "Proyecto Libertad"— comenzará la mañana de este lunes, hora de Oriente Medio. El traslado, ha continuado, tiene como objetivo "liberar a personas, empresas y países que no han cometido ningún delito; son víctimas de las circunstancias. Se trata de un gesto humanitario por parte de Estados Unidos, los países de Oriente Medio y, en particular, Irán".

Ha destacado, asimismo, que muchos de estos barcos tienen escasez de alimentos y de todo lo necesario para que sus numerosas tripulaciones puedan permanecer a bordo en condiciones sanitarias adecuadas. "Creo que esto contribuiría, en gran medida, a demostrar la buena voluntad de todos aquellos que han luchado con tanto ahínco durante los últimos meses. Si, de alguna manera, se interfiere en este proceso humanitario, lamentablemente, dicha interferencia tendrá que ser tratada con firmeza", ha advertido Trump.