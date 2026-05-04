Trump anuncia que sacará a los buques bloqueados en Ormuz e Irán le responde que cualquier "injerencia" violaría la tregua
- La operación para la salida de las embarcaciones está prevista para este lunes
- Sigue en directo la última hora de las tensiones en Oriente Medio
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado que su país sacará "de forma segura" a partir de este lunes a las embarcaciones que han pedido ayuda para salir del estrecho de Ormuz, bloqueadas por el conflicto en Irán. Ante ello, el presidente de la comisión parlamentaria de seguridad nacional, Ebrahim Azizi, le ha advertido que cualquier "injerencia estadounidense" en el régimen marítimo iraní en la zona "se considerará una violación del alto el fuego". Un nuevo choque entre ambos países que podría poner en riesgo la propuesta de paz de 14 puntos, mandada por Irán, a la que ha respondido ya Estados Unidos y que el país persa está evaluando.
El mensaje de Trump llegaba a través de su red social Truth: "He instruido a mis representantes para que les informen que haremos todo lo posible para que sus buques y tripulaciones salgan del estrecho de forma segura. En todos los casos, han manifestado que no regresarán hasta que la zona sea segura para la navegación". "Por el bien de Irán, Oriente Medio y Estados Unidos, les hemos asegurado a estos países que guiaremos sus buques fuera de estas vías marítimas restringidas, para que puedan continuar con sus actividades con libertad", ha añadido sin identificar los países solicitantes.
De acuerdo con Trump, este proceso —denominado "Proyecto Libertad"— comenzará la mañana de este lunes, hora de Oriente Medio. El traslado, ha continuado, tiene como objetivo "liberar a personas, empresas y países que no han cometido ningún delito; son víctimas de las circunstancias. Se trata de un gesto humanitario por parte de Estados Unidos, los países de Oriente Medio y, en particular, Irán".
Ha destacado, asimismo, que muchos de estos barcos tienen escasez de alimentos y de todo lo necesario para que sus numerosas tripulaciones puedan permanecer a bordo en condiciones sanitarias adecuadas. "Creo que esto contribuiría, en gran medida, a demostrar la buena voluntad de todos aquellos que han luchado con tanto ahínco durante los últimos meses. Si, de alguna manera, se interfiere en este proceso humanitario, lamentablemente, dicha interferencia tendrá que ser tratada con firmeza", ha advertido Trump.
Irán: Ormuz no será "gestionado por los delirantes mensajes de Trump"
Irán ha respondido que Teherán consideraría cualquier "injerencia estadounidense" en el estrecho de Ormuz como una violación del alto el fuego vigente. "Cualquier injerencia estadounidense en el nuevo régimen marítimo del estrecho de Ormuz será considerada una violación del alto el fuego. ¡El estrecho de Ormuz y el Golfo Pérsico no serán gestionados por los delirantes mensajes de Trump!", ha afirmado Ebrahim Azizi.
El Mando Militar de Estados Unidos para Oriente Medio (Centcom) ha precisado que la operación de Estados Unidos para sacar los buques bloqueados en Ormuz contará con la participación de destructores lanzamisiles, más de un centenar de aeronaves y 15.000 soldados.
El número de buques mercantes de todas las categorías presentes en el Golfo ascendía a 913 el 29 de abril, según indicó el jueves la empresa especializada en seguimiento marítimo AXSMarine. Una cifra que no distingue entre los buques a los que realmente se les impide salir del Golfo y los buques de trabajo, a menudo explotados por la industria petrolera, que no tienen por qué abandonar la región. La Armada británica informó el viernes de que hay 20.000 marineros a bordo de buques inmovilizados.
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