Campeonato de atletismo de Relevos Mundiales 2026: la repesca y las finales, en directo

Los equipos de relevos de España del 4x100 y 4x400 femeninos, masculinos y mixtos compiten este domingo en la segunda jornada de los World Relays en Gaborone, la capital de Botsuana. Sigue la competición en directo en RTVE Play o en el reproductor de esta página desde las 14.00 horas.

Los relevos mixtos 4x100 y 4x400 pelearán por el oro al igual que los relevos femeninos 4x100 y 4x400 mientras los relevos masculinos 4x100 y 4x400, fuera de las finales, pelearán en la repesca por un billete para el Mundial de atletismo 2027.

Este domingo la competición empezará con las series de repesca donde los dos cuartetos españoles en categoría masculina buscarán la clasificación para el Mundial al aire libre de Pekín 2027, la gran cita del atletismo del año que viene. Lograrán el billete los dos mejores de cada una de las dos series de repesca de cada prueba.

Después se disputarán las seis finales por las medallas de esta octava edición de los World Relays (Relevos Mundiales), la primera que se disputa en África.

El horario de las carreras es este:

14:02 - 4x100 m mixto - 2ª ronda de clasificación (repesca)

14:20 - 4x400 m mixto - 2ª ronda de clasificación (repesca)

14:44 - 4x400 m femenino - 2ª ronda de clasificación (repesca)

15:08 - 4x400 m masculino - 2ª ronda de clasificación (repesca)

15:30 - 4x100 m femenino - 2ª ronda de clasificación (repesca)

15:47 - 4x100 m masculino - 2ª ronda de clasificación (repesca)

16:05 - 4x100 m mixto - FINAL

16:13 - 4x400 m mixto - FINAL

16:24 - 4x100 m femenino - FINAL

16:32 - 4x100 m masculino - FINAL

16:40 - 4x400 m femenino - FINAL

16:51 - 4x400 m masculino - FINAL

En la pista del Estadio Nacional, justo por encima de los 1.000 m sobre el nivel del mar, se dan cita unos cuantos de los mejores velocistas del mundo en esta fiesta de los relevos, una de las modalidades más vibrantes del atletismo.

Los atletas españoles convocados por distancia y categoría son estos:

4x100: Jaël-Sakura Bestué, Lucía Carrillo, Esperança Cladera, Esther Navero, María Isabel Pérez y Aitana Rodrigo (femenino) y Andoni Calbano, Alberto Calero, Juan Carlos Castillo, Guillem Crespí, Ander Garaiar, Jorge Hernández y Jaime Sancho (masculino).

4x400: Rocío Arroyo, Carmen Avilés, Blanca Hervás, Ana Prieto, Eva Santidrián y Paula Sevilla (femenino) y Julio Arenas, Bernat Erta, Markel Fernández, Samuel García, David García, Manuel Guijarro, Óscar Husillos (masculino).