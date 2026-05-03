Barcelona - Bayern de Múnich, en directo hoy en vídeo la vuelta de semifinales de la Champions femenina

El FC Barcelona y el Bayern de Múnich se enfrentan en la vuelta de las semifinales de la Champions femenina en el Camp Nou.

Alineación del Bayern de Múnich:

Mahmutovic; Gwinn, Viggosdottir, Gilles, Ballisager; Stanway, Kakounan; Dallmann, Tanikawa, Bühl; Harder.

Las azulgrana han alcanzado varias fases finales de la UEFA Women's Champions League en los últimos años, con títulos en 2021 y 2023 y presencia en otras finales recientes como 2019 y 2022. En la presente edición, el Barcelona ha firmado cifras altas de goles a favor y ha superado la fase de grupos y las eliminatorias previas con marcadores amplios. El hecho de disputar la vuelta como local añade un elemento relevante, ya que el equipo ha conseguido la mayoría de sus victorias europeas recientes en su estadio. Además, según se anunció recientemente, Aitana Bonmatí estará de vuelta después de la lesión que sufrió en noviembre y tras varias semanas de recuperación y trabajo progresivo en las que ha ido reincorporándose a la dinámica del equipo.

Por su parte, el Bayern de Múnich disputa su tercera semifinal de Champions femenina. El conjunto alemán ha tenido como mejor resultado histórico en la competición precisamente las semifinales, alcanzadas anteriormente en 2019 y 2021. En la presente edición, avanzó desde la fase de grupos y en los cuartos de final eliminó al Olympique de Lyon, que con ocho títulos es el club con más campeonatos en la historia del torneo. Este resultado le permitió acceder de nuevo a la penúltima ronda.

El conjunto alemán tiene uno de los registros más bajos de goles encajados en esta edición y ha sumado puntos tanto como local como visitante durante la competición. Ha basado sus resultados en una estructura defensiva organizada y en la eficacia en transiciones. En el partido de ida logró mantener el empate pese a jugar la segunda parte con una jugadora menos, lo que condicionó el desarrollo del encuentro.

La eliminatoria está abierta tras el 1-1 del encuentro de ida, disputado en Alemania. El FC Barcelona se adelantó con un gol de Ewa Pajor en la primera mitad, mientras que el Bayern de Múnich empató en la segunda. No hay ventaja en el marcador global antes del partido de vuelta, por lo que el resultado del segundo partido determinará directamente el equipo clasificado para la final.