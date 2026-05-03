Una corte israelí prorroga dos días la detención de los dos activistas de la Flotilla

El Tribunal de Magistrados de Ascalón, ciudad costera en el sur de Israel, ha prorrogado dos días la detención del activista palestino-español Saif Abu Keshek y de su compañero brasileño Thiago Ávila, según ha informado a Efe Adalah, centro legal que representa a los dos integrantes de la Flotilla Global Sumud, conocida como la Flotilla a Gaza.

Durante la audiencia, el fiscal del Estado israelí ha solicitado una prórroga de cuatro días de la detención de los activistas, presentando una lista de presuntos delitos. Entre ellos, "colaborar con el enemigo en tiempos de guerra, contactar con un agente extranjero, pertenecer a una organización terrorista y prestarle servicios, y transferir bienes para una organización terrorista", según ha reportado Adalah en un comunicado.

"El uso por parte del Estado (israelí) de estas graves acusaciones relacionadas con la seguridad constituye una medida de represalia contra líderes activistas humanitarios", ha manifestado Adalah al respecto.

"Un proceso plagado de irregularidades" Las abogadas de Adalah, Hadeel Abu Salih y Lubna Tuma, han asegurado también ante el tribunal que "todo el proceso está plagado de irregularidades". Además, el mencionado centro legal ha impugnado la decisión, afirmando que "no existe fundamento para la aplicación de estos delitos a ciudadanos extranjeros en aguas internacionales". Desde la cuenta oficial en redes sociales de la Global Summud Flotilla, han exigido la liberación inmediata de los dos activistas -que decidieron iniciar una huelga de hambre- y han pedido a la sociedad civil "seguir presionando" para conseguirlo.

Acusación de "secuestro" contra el Estado israelí y "malos tratos" Los dos miembros de la Flotilla, que se embarcaron en una expedición de 58 aeronaves que por segundo año consecutivo pretendía romper el bloqueo en Gaza y llevar ayuda humanitaria, llegaron en la mañana del sábado a Ascalón tras permanecer otros dos días bajo custodia naval. Diversos colectivos pro derechos humanos y el propio Gobierno español han definido esa maniobra de las autoridades israelíes como un "secuestro", al ejecutar esta operación en aguas internacionales y aún a unos 1.200 kilómetros de la Franja de Gaza. Adalah denunció este sábado malos tratos hacia sus representados por parte de las autoridades israelíes, concretando que Ávila fue "golpeado", "arrastrado por el suelo" con vendas en los ojos e incomunicado tras su detención. En el caso de Abu Keshek, Adalah sostiene que permaneció con "las manos atadas, con los ojos vendados" y obligado a permanecer en posiciones de estrés desde su arresto este jueves, lo que habría causado "hematomas en el rostro y las manos". Tampoco en su caso, según la organización, las autoridades han detallado cargos específicos. Una representante de Adalah dijo además el sábado a Efe que los detenidos no habían contado con representación legal durante los interrogatorios, lo que agrava, según explica, la falta de garantías en el procedimiento y los hace "ilegales".