Gran Premio de Miami 2026, en directo hoy la carrera de Fórmula 1: a priori, pulso entre Mercedes y McLaren

Sigue en vivo y minuto a minuto la carrera al sprint del Gran Premio de Miami de Fórmula 1, que se disputa este domingo a partir de las 22:00 horas peninsulares en el Circuito Internacional Hard Rock Stadium. Te la contamos en RTVE.es debajo de estas líneas.

En directo la carrera del GP de Miami | Fórmula 1

El italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), líder del Mundial de Fórmula Uno, sale primero, con una vuelta rápida 166 milésimas más rápida que la d el cuádruple campeón mundial neerlandés Max Verstappen (Red Bull), que arranca segundo.

El monegasco Charles Leclerc (Ferrari) sale tercero, desde la segunda fila, que completa Norris. Los españoles Carlos Sainz (Williams) y Fernando Alonso (Aston Martin) arrancarán desde el decimocuarto y decimoctavo puesto, respectivamente.

La carrera del domingo se ha adelantado tres horas sobre el horario inicialmente previsto por la amenaza de tormenta sobre el sur de Florida.

Sobre seco en la carrera al sprint del sábado se impuso el campeón del mundo, Lando Norris, por delante de su compañero, el australiano Oscar Piastri, confirmando ese doblete el avance, después del 'retoque' del muy controvertido nuevo reglamento técnico, de la escudería McLaren; que el año pasado revalidó título de constructores y que había tenido un flojo arranque de temporada, maquillado con el segundo puesto del oceánico en la última carrera, hace un mes, en Japón.

Este GP supone la vuelta de la F1 después de la cancelación obligada de los grandes premios de Baréin y Arabia Saudí. La competición estrena en Miami una modificación del reglamento técnico por parte de la FIA. Esta reforma reduce el peso de la energía eléctrica en favor del motor de combustión, tras las quejas de pilotos como Max Verstappen y Fernando Alonso sobre la manejabilidad de los monoplazas y el accidente de Oliver Bearman en Japón derivado del uso del modo boost.

El evento se disputa en el circuito urbano del Hard Rock Stadium. El formato del fin de semana incluye una única sesión de entrenamientos libres de 90 minutos el viernes, seguida de la clasificación para el sprint. El sábado se correrá la carrera sprint (19 vueltas) y la clasificación principal, dejando para el domingo la carrera a 57 vueltas. Pirelli suministrará la gama de compuestos más blandos (C3, C4 y C5).