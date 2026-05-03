Jannik Sinner - Alexander Zverev, en directo hoy en vídeo la final del Mutua Madrid Open 2026

El Masters 1000 de Madrid tiene una de las finales deseadas, la que disputarán los dos primeros cabezas de serie, el número uno del mundo, el italiano Jannik Sinner, y el alemán Alexander Zverev, segundo favorito, tercero en el 'ranking' mundial.

Sin Carlos Alcaraz, de baja lesionado en la muñeca derecha, el cara a cara entre el transalpino y Zverev era el de más lustre para la competición.

El tenista alemán de 29 años es el tercer jugador que llega a cuatro finales del torneo madrileño, junto a Rafa Nadal, que disputó ocho, y Roger Federer, que jugó cinco.

Sinner quiere el récord de Masters consecutivos No ha perdido en tierra el italiano que cada vez saca más ventaja a Carlos Alcaraz, fuera de combate por lesión, en la carrera por el número uno del mundo. El transalpino, que estuvo al margen de la circulación el pasado año por la sanción por dopaje, ha aprovechado este 2026 para ganar todo lo que no jugó entonces. Hasta Roma, donde reapareció. Acumula veintidós victorias seguidas tras los títulos de Indian Wells, Miami y Montecarlo y ya es el jugador nacido en la década del 2000 en amarrar 350 partidos ganados en su carrera. En Masters 1000 sus números son igual de asombrosos. Con la lograda ante Fils el viernes, el transalpino lleva veintisiete triunfos en los torneos de esta clase (54-2 en sets) que le han llevado a su decimotercera final en eventos de este rango, de los que ha ganado ocho hasta el momento. Sinner no pierde un partido desde que cayó en febrero, en los cuartos de final de Doha ante el checo Jakub Mensik. "Estoy muy feliz de poder disputar la final en Madrid. He ido a mas en el torneo y después de las primeras rondas, cuando es más difícil, he encontrad un gran nivel en el tramo final", dijo el número uno del mundo.