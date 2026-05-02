Marta Kostyuk se proclama campeona por primera vez en el Madrid Open frenando las aspiraciones de Andreeva

La tenista ucraniana Marta Kostyuk es la flamante vencedora del Mutua Madrid Open 2026 después de vencer en la final a la rusa Mirra Andreeva por 6-3 y 7-5 este sábado en la Caja Mágica.

En una final inédita de tan sólo una hora y 21 minutos se impuso la sorpresa en el torneo de las sorpresas, puesto que habiendo quedado fuera en cuartos Aryna Sabalenka, la gran favorita, el trono quedaba vacante.

Y de las dos que quedaron era más favorita, novena en concreto, Mirra Andreeva sobre Kostyuk. La pupila de Conchita Martínez ha cuajado un gran torneo con tan sólo 19 años, pero en la final ha acabado pagando sus errores.

Su contrincante sumará un buen bote de puntos con su primer WTA 1000 del palmarés y subirá del puesto 23 del ranking mundial al 15º.

Una sola rotura y bastantes errores de Andreeva le bastaron a Kostyuk para adjudicarse el primer set en apenas media hora. Algo más le costó el segundo, aunque lo inició también con rotura.

Pero entonces resurgió Andreeva, aunque sólo fuera para igualar el partido. Un segundo parcial con intercambios de mucho nivel, que agradeció el público de la pista central Manolo Santana.

La joven tenista rusa llegó a disponer de punto para ganar el set al resto y forzar el tercero, pero Kostyuk se defendió con su servicio. Por contra, la presión pudo con Andreeva en el undécimo, regalándolo con una doble falta.

La ucraniana se puso en ventaja con su saque, llegando incluso a enviar un 'passing' de derecha desde el suelo al resbalarse. Con 40-0 le pudo algo la presión y cometió dos fallos, que a punto estuvieron de alargar su celebración.

Sin embargo, a la tercera fue la vencida. La pelota de Andreeva se fue larga y Kostyuk, al suelo de Madrid para luego levantar el trofeo al cielo. "Gloria a Ucrania", se despidió en el discurso, aunque también tuvo un gesto con su rival felicitándola por su partido.