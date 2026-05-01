Guerra de Irán, última hora en directo: Trump notifica al Congreso que la guerra en Irán "ha terminado" para sortear la autorización para continuarla

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Nuevo desencuentro para enfocar las negociaciones entre Estados Unidos e Irán.

El presidente Donald Trump dijo el viernes que no estaba satisfecho con la última propuesta iraní de conversaciones sobre la guerra con Irán, mientras que el ministro de Exteriores iraní afirmó que Teherán estaba dispuesto a la diplomacia si Estados Unidos cambia su enfoque.

Los comentarios de Trump indicaron que el estancamiento sobre la guerra, que ya lleva dos meses, probablemente continuará, incluso mientras él busca poner fin a un conflicto que sigue siendo profundamente impopular entre los estadounidenses.

Mientras tanto, las relaciones de Estados Unidos con sus aliados tradicionales se tensaron aún más el viernes por Irán, cuando Estados Unidos anunció que retiraría 5.000 soldados de Alemania.

Trump había amenazado con una reducción de tropas debido a diferencias con el canciller alemán Friedrich Merz, quien dijo el lunes que los iraníes estaban humillando a Estados Unidos y que los estadounidenses carecían de una estrategia de salida.

Un alto funcionario del Pentágono, que habló bajo condición de anonimato, dijo que los recientes comentarios alemanes eran “inapropiados y poco útiles”. “El presidente está reaccionando correctamente a estas observaciones contraproducentes”, dijo el funcionario.