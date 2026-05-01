Guerra de Irán, última hora en directo: Trump notifica al Congreso que la guerra en Irán "ha terminado" para sortear la autorización para continuarla
- Trump asegura no estar "contento" con España ni con Italia por su posición sobre Irán
La guerra contra Irán iniciada por Estados Unidos e Israel cumple este sábado 65 días. La tregua entre EE.UU. e Irán continúa después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, anunciase el pasado 21 de abril su prórroga hasta que Irán presente una propuesta de paz o que concluyan las negociaciones. Sin embargo, Trump ha rechazado la última propuesta iraní de dejar la negociación del plan nuclear para el final.
El número de víctimas de los ataques israelíes en Líbano desde el 2 de marzo asciende a 2.618 muertos y más de 8.000 heridos.
Estas son las últimas novedades:
- Trump notifica al Congreso que la guerra en Irán "ha terminado" para sortear la autorización para continuarla
Guerra de Irán, última hora en directo:
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Nuevo desencuentro para enfocar las negociaciones entre Estados Unidos e Irán.
El presidente Donald Trump dijo el viernes que no estaba satisfecho con la última propuesta iraní de conversaciones sobre la guerra con Irán, mientras que el ministro de Exteriores iraní afirmó que Teherán estaba dispuesto a la diplomacia si Estados Unidos cambia su enfoque.
Los comentarios de Trump indicaron que el estancamiento sobre la guerra, que ya lleva dos meses, probablemente continuará, incluso mientras él busca poner fin a un conflicto que sigue siendo profundamente impopular entre los estadounidenses.
Mientras tanto, las relaciones de Estados Unidos con sus aliados tradicionales se tensaron aún más el viernes por Irán, cuando Estados Unidos anunció que retiraría 5.000 soldados de Alemania.
Trump había amenazado con una reducción de tropas debido a diferencias con el canciller alemán Friedrich Merz, quien dijo el lunes que los iraníes estaban humillando a Estados Unidos y que los estadounidenses carecían de una estrategia de salida.
Un alto funcionario del Pentágono, que habló bajo condición de anonimato, dijo que los recientes comentarios alemanes eran “inapropiados y poco útiles”. “El presidente está reaccionando correctamente a estas observaciones contraproducentes”, dijo el funcionario.
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Estados Unidos aprueba ventas militares por más de 8.600 millones de dólares a aliados de Oriente Medio.
El Departamento de Estado de EE.¿UU. dijo el viernes que estaba aprobando ventas militares por un total de más de 8.600 millones de dólares para los aliados de Oriente Medio: Israel, Catar, Kuwait y los Emiratos Árabes Unidos. El anuncio llega cuando la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán cumple nueve semanas desde su inicio y más de tres semanas desde que entró en vigor un frágil alto el fuego en el conflicto con Irán.
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Retrasos en la entrega de armas estadounidenses a países europeos por arsenales agotados
Washington ha advertido a aliados europeos, incluidos el Reino Unido, Polonia, Lituania y Estonia, que esperen largos retrasos en la entrega de armas estadounidenses, ya que la guerra contra Irán está agotando los arsenales, informó el Financial Times el viernes, citando a personas familiarizadas con el asunto. Reuters informó el mes pasado que funcionarios estadounidenses han comunicado a algunos de sus homólogos europeos que algunas entregas de armas previamente contratadas probablemente se retrasarán, ya que la guerra con Irán continúa consumiendo las reservas de armamento.
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Trump notifica al Congreso que la guerra en Irán "ha terminado" para sortear la autorización para continuarla.
La ley obliga a que los legisladores aprueben mantener las tropas antes de que se cumplan 60 días de iniciado el conflicto. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha enviado este viernes una carta a los congresistas asegurando que la guerra en Irán "ha terminado" y lo ha hecho precisamente el día en el que finalizaría el plazo para solicitar permiso al Congreso para mantener desplegadas las tropas en Oriente Medio.
"No ha habido intercambio de fuego entre EE.UU. e Irán desde el 7 de abril", ha escrito Trump en la misiva, en referencia a la tregua que ambas partes declararon en la mencionada fecha y que el presidente estadounidense extendió de manera unilateral e indefinida la semana pasada, hasta que Teherán presente una propuesta formal y concluyan las negociaciones en curso. (Continuar leyendo aquí)
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Buenas noches, continúa aquí la crónica al minuto sobre la guerra en Irán. En este enlace pueden informarse de lo sucedido en la víspera.