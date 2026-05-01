Trump notifica al Congreso que la guerra en Irán "ha terminado" para sortear la autorización para continuarla

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha enviado este viernes una carta a los congresistas asegurando que la guerra en Irán "ha terminado" y lo ha hecho precisamente el día en el que finalizaría el plazo para solicitar permiso al Congreso para mantener desplegadas las tropas en Oriente Medio.

El documento, obtenido por el diario Politico, busca cerrar el debate sobre la necesidad de que el Ejecutivo Trump requiera de la aprobación del Capitolio para la continuidad del operativo militar.

"No ha habido intercambio de fuego entre EE.UU. e Irán desde el 7 de abril", ha escrito Trump en la misiva, en referencia a la tregua que ambas partes declararon en la mencionada fecha y que el presidente estadounidense extendió de manera unilateral e indefinida la semana pasada, hasta que Teherán presente una propuesta formal y concluyan las negociaciones en curso.

"Acordamos un alto el fuego, así que eso nos da un tiempo adicional", ha insistido Trump momentos antes de dejar Washington rumbo a Florida para participar en un acto de campaña para las elecciones de medio mandato.

"Irán no está presentando el tipo de acuerdo que necesitamos. Vamos a resolver esto correctamente. No vamos a retirarnos antes de tiempo para que luego surja el problema dentro de tres años", ha afirmado horas después desde Florida.

El secretario de Guerra, Pete Hegseth, y el propio Trump han asegurado en los últimos días que el alto el fuego pone el contador a cero en lo que respecta a ese permiso que estipula la ley de Poderes de Guerra.

La norma obliga a que el Congreso apruebe —siempre que el Legislativo no haya declarado o autorizado ya la guerra o que EE.UU. no haya sido atacado directamente— mantener las tropas antes de que se cumplan 60 días de iniciado el conflicto.