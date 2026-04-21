Trump extiende la tregua hasta que Irán presente una propuesta o concluyan las negociaciones
- "Nos han pedido que retengamos nuestro ataque contra Irán", asegura el mandatario en referencia a Pakistán
- Irán cree que Trump prorroga el alto el fuego para "ganar tiempo" y exige el desbloqueo naval para negociar
- Guerra en Irán, última hora en directo hoy
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado este martes que ha recibido la petición de Pakistán para suspender el ataque previsto contra Irán y que, en consecuencia, prolongará el alto el fuego vigente hasta que Teherán presente una propuesta formal y concluyan las negociaciones en curso. El anuncio se produce justo antes del final de la tregua de dos semanas entre EE.UU. e Irán, que expiraba esta medianoche.
La respuesta de Teherán no se ha hecho esperar, y ha condicionado una nueva ronda de negociaciones a que el presidente Trump levante el bloqueo naval del estrecho de Ormuz, mientras un asesor del principal negociador iraní ha calificado la prórroga de "maniobra para ganar tiempo" antes de un ataque sorpresa.
Trump ha publicado en la red Truth Social que "nos han pedido que retengamos nuestro ataque contra Irán", y ha añadido que el cese de hostilidades se mantendrá "hasta que su propuesta sea presentada y las conversaciones concluyan, de un modo u otro". Asimismo, ha precisado que ha sido Pakistán quien le ha formulado la petición.
El mandatario republicano afirma que frenará los ataques hasta que los líderes y representantes iraníes puedan presentar una "propuesta unificada". "He ordenado a nuestras Fuerzas Armadas que mantengan el bloqueo y, en todos los demás aspectos, permanezcan listas y preparadas", ha publicado, justificando su decisión en que el "Gobierno de Irán se encuentra gravemente dividido" y que el Gobierno pakistaní, que ejerce como mediador, le ha solicitado suspender el ataque.
Una "maniobra para ganar tiempo"
Ante el anuncio de prórroga de la tregua, el embajador permanente de Irán ante la ONU, Amir-Saeid Iravani, ha sido tajante: "En cuanto rompan este bloqueo, creo que tendrá lugar la próxima ronda de negociaciones". El diplomático ha calificado además el cerco naval de "una violación del alto el fuego" acordado hace dos semanas, y ha advertido: "Estamos preparados si quieren sentarse a la mesa a dialogar y encontrar una solución política, y nos encontrarán preparados si quieren ir a la guerra".
Desde Teherán, el asesor del presidente del Parlamento y jefe negociador Mohammad Baqer Qalibaf ha acusado a Trump de utilizar la prórroga como una "maniobra para ganar tiempo" antes de un ataque sorpresa, y ha advertido de que el bloqueo de los puertos iraníes "no es diferente a un bombardeo y debe recibir una respuesta militar".
Los bloqueos de Ormuz se mantienen
A pesar de extender el alto el fuego, Trump ha asegurado que mantiene el bloqueo naval estadounidense contra buques iraníes que ordenó tras el fracaso de la primera ronda de negociaciones con Irán del pasado 11 y 12 de abril. Irán, por su parte, también lo mantendrá cerrado al tráfico marítimo.
El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, tenía previsto viajar este martes por la mañana a Islamabad para una segunda ronda de negociaciones, pero suspendió la visita dado que Teherán no confirmó oficialmente su participación. Un alto funcionario de la Casa Blanca ha confirmado finalmente que el viaje de Vance a Pakistán no tendrá lugar este martes, a pesar del anuncio de extensión de la tregua.
Trump se reunió en la Casa Blanca con la cúpula de Seguridad Nacional del país a pocas horas de que venciera el alto el fuego de dos semanas declarado a principios de abril. Además de Vance, estuvieron en la reunión el secretario de Estado, Marco Rubio; el de Defensa, Pete Hegseth, y los enviados de la Casa Blanca, Steve Witkoff y Jared Kushner, yerno del presidente.
Trump ha decidido extender de forma indefinida la tregua a pesar de que este mismo martes declaró en una entrevista con la cadena CNBC que no pretendía prorrogarla. "No quiero hacer eso. No tenemos tanto tiempo", respondió el presidente. "Irán puede ponerse en una posición muy sólida si llegan a un acuerdo", agregó sobre las negociaciones.
Trump advirtió además de que en caso de que no hubiera acuerdo retomaría "los bombardeos" contra la República Islámica.
En respuesta, el presidente del Parlamento iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, que lidera la delegación de Teherán, advirtió la madrugada del martes que su país no acepta "negociaciones bajo la sombra de la amenaza".