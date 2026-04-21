Trump extiende la tregua hasta que Irán presente una propuesta o concluyan las negociaciones

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado este martes que ha recibido la petición de Pakistán para suspender el ataque previsto contra Irán y que, en consecuencia, prolongará el alto el fuego vigente hasta que Teherán presente una propuesta formal y concluyan las negociaciones en curso. El anuncio se produce justo antes del final de la tregua de dos semanas entre EE.UU. e Irán, que expiraba esta medianoche.

La respuesta de Teherán no se ha hecho esperar, y ha condicionado una nueva ronda de negociaciones a que el presidente Trump levante el bloqueo naval del estrecho de Ormuz, mientras un asesor del principal negociador iraní ha calificado la prórroga de "maniobra para ganar tiempo" antes de un ataque sorpresa.

Trump ha publicado en la red Truth Social que "nos han pedido que retengamos nuestro ataque contra Irán", y ha añadido que el cese de hostilidades se mantendrá "hasta que su propuesta sea presentada y las conversaciones concluyan, de un modo u otro". Asimismo, ha precisado que ha sido Pakistán quien le ha formulado la petición.

El mandatario republicano afirma que frenará los ataques hasta que los líderes y representantes iraníes puedan presentar una "propuesta unificada". "He ordenado a nuestras Fuerzas Armadas que mantengan el bloqueo y, en todos los demás aspectos, permanezcan listas y preparadas", ha publicado, justificando su decisión en que el "Gobierno de Irán se encuentra gravemente dividido" y que el Gobierno pakistaní, que ejerce como mediador, le ha solicitado suspender el ataque.

Una "maniobra para ganar tiempo" Ante el anuncio de prórroga de la tregua, el embajador permanente de Irán ante la ONU, Amir-Saeid Iravani, ha sido tajante: "En cuanto rompan este bloqueo, creo que tendrá lugar la próxima ronda de negociaciones". El diplomático ha calificado además el cerco naval de "una violación del alto el fuego" acordado hace dos semanas, y ha advertido: "Estamos preparados si quieren sentarse a la mesa a dialogar y encontrar una solución política, y nos encontrarán preparados si quieren ir a la guerra". Desde Teherán, el asesor del presidente del Parlamento y jefe negociador Mohammad Baqer Qalibaf ha acusado a Trump de utilizar la prórroga como una "maniobra para ganar tiempo" antes de un ataque sorpresa, y ha advertido de que el bloqueo de los puertos iraníes "no es diferente a un bombardeo y debe recibir una respuesta militar". ““