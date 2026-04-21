Las bolsas europeas abren al alza y se mantienen en alerta por la incertidumbre de las negociaciones en Irán

La mayoría de los parqués europeos han iniciado este martes en verde. Así, el IBEX 35 se encuentra alrededor de los 18.300 puntos, un 0,31% más respecto al cierre. El barril de Brent cotiza, por el momento, sin sobresaltos y ronda los 95 dólares.

París es la excepción y se encuentra en rojo, pero el resto de selectivos europeos cotizan al alza. La bolsa de Milán es la que más sube, seguida de Fráncfort y Londres. El Euro Stoxx50, índice con las empresas europeas de mayor capitalización, salta un 0,23%.

Se agota el plazo del alto el fuego La tregua de dos semanas pactada entre Estados Unidos e Irán llegará a su final este próximo miércoles. La inquietud es máxima y se desconoce si se restablecerán las negociaciones en Islamabad para que la tregua se extienda. La otra opción es que se reanuden las hostilidades una vez cumplido el plazo. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado el envío de una delegación diplomática a Pakistán para retomar las conversaciones para un acuerdo de paz. Irán, por su parte, ha reiterado que no acudirá mientras persista el bloqueo del estrecho de Ormuz. Sin embargo, la CNN ha asegurado que una delegación iraní viajará a Pakistán. Trump envía una delegación a Pakistán para negociar y Teherán rechaza la propuesta por el bloqueo en Ormuz