Visita del papa León XIV a Canarias, en directo hoy en vídeo: León XIV acaba en Tenerife su viaje a España con encuentros con migrantes y una misa para 30.000 personas

La última parada del viaje apostólico del papa León XIV en España es en la isla canaria de Tenerife. Tras llegar a allí desde Gran Canaria, el pontífice tendrá un encuentro con los migrantes del centro Las Raíces y con las realidades de integración en la Plaza del Cristo de La Laguna. Pasado el mediodía, el pontífice oficiará una misa en el puerto de Santa Cruz. Más tarde, será la ceremonia de despedida en el aeropuerto desde donde partirá de vuelta a Roma.

Robert Prevost cierra así una visita de siete días a nuestro país en la que, entre otros eventos, han destacado una multitudinaria misa en la madrileña Plaza de Cibeles; la celebración en Barcelona del centenario de la muerte de Gaudí en la Sagrada Familia; el lanzamiento de una ofrenda en el muelle de Arguineguín, Canarias, por los migrantes fallecidos en el mar. También cumple con el deseo de su antecesor, Francisco, de visitarlas islas por la crisis de los migrantes.