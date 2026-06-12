Visita del papa León XIV a Canarias, en directo hoy en vídeo: León XIV acaba en Tenerife su viaje a España con encuentros con migrantes y una misa para 30.000 personas
- El papa pone el foco en los migrantes durante su visita a Canarias
- Sigue en directo la visita del Papa León XIV a España en RTVE Play
La última parada del viaje apostólico del papa León XIV en España es en la isla canaria de Tenerife. Tras llegar a allí desde Gran Canaria, el pontífice tendrá un encuentro con los migrantes del centro Las Raíces y con las realidades de integración en la Plaza del Cristo de La Laguna. Pasado el mediodía, el pontífice oficiará una misa en el puerto de Santa Cruz. Más tarde, será la ceremonia de despedida en el aeropuerto desde donde partirá de vuelta a Roma.
Robert Prevost cierra así una visita de siete días a nuestro país en la que, entre otros eventos, han destacado una multitudinaria misa en la madrileña Plaza de Cibeles; la celebración en Barcelona del centenario de la muerte de Gaudí en la Sagrada Familia; el lanzamiento de una ofrenda en el muelle de Arguineguín, Canarias, por los migrantes fallecidos en el mar. También cumple con el deseo de su antecesor, Francisco, de visitarlas islas por la crisis de los migrantes.
Visita del Papa a Canarias, hoy en directo
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7:51
El Congreso abre sus puertas a los ciudadanos tras la histórica visita del papa
El Congreso celebra este viernes la primera sesión de sus tradicionales jornadas de puertas abiertas a los ciudadanos, una edición que cobra un mayor atractivo tras la histórica visita del papa León XIV el pasado lunes a la Cámara Baja.
Este viernes y el sábado se volverá a abrir, como viene haciéndose desde hace casi tres décadas, la Puerta de los Leones para recibir a quienes quieran conocer los lugares más emblemáticos de la sede parlamentaria y ver desde dentro cómo funciona la Cámara Baja del poder legislativo.
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7:48
Gabriel Romanelli, sacerdote en Gaza: "El papa nos escribió para trasladarnos su solidaridad con nuestro sufrimiento"
Gabriel Romanelli (Buenos Aires, 1972) es sacerdote desde hace más de 30 años. Pertenece al Instituto del Verbo Encarnado, una congregación religiosa católica clerical y misionera con la que hace décadas llegó a Oriente Medio, donde ha servido en Egipto, Jordania, Palestina, además de ser superior provincial para Israel, Chipre, Siria o Irak.
Su relación con Gaza comenzó hace más de dos décadas cuando el anterior patriarca latino de Jerusalén le pidió que ayudara al entonces párroco, también argentino, de la Iglesia de la Sagrada Familia, llamada así porque, según la tradición cristiana, Jesús, María y José pasaron por allí desde Belén huyendo de Herodes y siguiendo la Vía Maris, el antiguo camino costero que unía Egipto con la región de Siria pasando por Gaza.
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7:44
Los agustinos de Tenerife, expectantes ante la llegada de León XIV
La única comunidad agustina de Canarias —orden a la que pertenece el papa León XIV— conformada por cuatro religiosos y radicada en Puerto de la Cruz aguarda con expectación la visita de Robert Prevost a Tenerife prevista para este viernes.
"Este papa está deslumbrando al mundo", dice en declaraciones a Europa Press su prior, Ángel Andrés Blanco, que rememora que coincidió con él en algunas actividades en Roma, Palencia y Valladolid y que en 2003 llegó a visitar la ciudad turística e hizo noche en una de las viviendas de la comunidad cuando ejercía el cargo de prior general de los agustinos a nivel mundial.
Ángel Andrés señala que ya estuvo en la recepción que dispensó a miembros de la orden en Madrid y no duda en tildar de "increíble" las jornadas que se celebraron en la capital.
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7:40
El rey despedirá este viernes al papa junto a Torres, Saiz y Clavijo en Tenerife
El rey Felipe VI presidirá este viernes la ceremonia de despedida del viaje oficial del papa León XIV a España, que le ha llevado a visitar Madrid, Barcelona y Gran Canaria a lo largo de esta semana.
La despedida tendrá lugar a las 14:30 horas (las 15.30 hora peninsular) en el Aeropuerto de Tenerife Norte-Los Rodeos, donde también estarán presentes el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres; la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, Elma Saiz y el presidente de Canarias, Fernando Clavijo.
Una vez terminado el acto, el papa León XIV partirá en avión desde el aeropuerto internacional de Tenerife hacia Roma, poniendo fin a su viaje apostólico.
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7:31
El último día del papa en España coincide con la entrada en vigor del pacto europeo sobre migración
Este viernes entra en vigor en euora el PEMA, el Pacto Europeo sobre Migración y Asilo, un marco legal que da la espalda a la doctrina que desde hace una semana expresa en España el papa.
Mediante este pacto se contempla la posibilidad de crear centros de internamiento en terceros países. León XIV dijo en su primer día en Canarias que "Europa no puede proclamar la dignidad humana y acostumbrarse a que el Mediterráneo y el Atlántico sean cementerios sin lápidas".
“¿¿"Hoy entra en vigor en Europa el PEMA, un marco legal que le da la espalda, con evidente consistencia, a la doctrina que desde hace casi una semana expresa en su vista a España el papa León XIV..." @JuanraLucas en Las Mañanas de RNE— Las Mañanas de RNE (@LasMananas_rne) June 12, 2026
¿¿https://t.co/lKXgCETRxP pic.twitter.com/Ok1Q2upKNE“
Además del duro mensaje que envió a los gobernantes, el papa se dirigió directamente a los migrantes: "Queridos", les dijo, y se "inclinó" ante su "dignidad". "No son números ni expedientes. Ustedes son personas. Con una familia y una casa dejada atrás, con sueños que nadie tiene derecho a despreciar", proclamó.
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7:26
Consulta aquí toda la agenda de actos del papa en Canarias este viernes
Este viernes 12 de junio es el segundo día del papa León XIV en Canarias y su última parada en España antes de volver a Roma, en Santa Cruz de Tenerife.
Tras el aterrizaje en el aeropuerto de Tenerife Norte-Los Rodeos, el pontífice mantendrá un encuentro con los migrantes del centro Las Raíces.
Después el mandatario de la Iglesia Católica participará en otro acto dedicado a las experiencias de integración de las personas migrantes en la plaza del Cristo de La Laguna.
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7:19
El papa mantendrá un encuentro en el centro de migrantes las Raíces
Desde el aeropuesrto de Tenerife Norte el papa se trasladará hasta el centro de migrantes de Las Raíces, en el municipio de La Laguna, donde se reunirá con usuarios para escuchar su experiencia migratoria en unas instalaciones que cuentan actualmente con medio millar de personas y que en los momentos más duros de la 'ruta atlántica' llegó a albergar hasta 1.600.
(Foto: EP/Ayuntamiento de Santa Cruz)
Una vez allí, dos migrantes, arropados por usuarios y trabajadores del centro, trasladarán al Santo Padre su historia de vida en un acto que se prevé "breve", pero "muy cercano", y con el que se buscará trasladar el drama y la emergencia migratoria padecida en Canarias.
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7:09
El papa termina en Tenerife su viaje a España con encuentros con migrantes y una misa
El Papa León XIV culmina este viernes 12 de junio en Tenerife su visita a España, que le ha llevado a Madrid, Barcelona y Gran Canaria, donde en su visita al muelle de Arguineguín ha defendido que "la dignidad no tiene pasaporte" para reunirse después con obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos, seminaristas y agentes de pastoral de las islas en la Catedral de Santa Ana, en Las Palmas de Gran Canaria, y presidir luego una misa multitudinaria en el Estadio de Gran Canaria.
Con las clases suspendidas y la recomendación de impulsar el teletrabajo para favorecer la movilidad, el Papa llegará al aeropuerto de Tenerife Norte en torno a las 09:10 horas donde será recibido por el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, y la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, Elma Saiz.
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7:04
El papa León XIV llama en Gran Canaria a "acoger" a los más "indefensos"
La crónica de su última jornada en el archipiélago por María Menéndez
El papa León XIV ha llamado en la multitudinaria misa oficiada en el estadio de Gran Canaria a "acoger" a "los hermanos y hermanas que dios pone en nuestro camino", especialmente, ha añadido, a "los más necesitados, indefensos e incapaces de devolver algo a cambio". "Precisamente como ocurre en esta isla", ha dicho, en otra clara referencia a la acogida de migrantes que llegan España.
(Foto: EFE)
De hecho ha comenzado la misa invitando a rezar "por los hermanos y hermanas que han perdido la vida en el mar" y a ayudar a los que llegan "no solo a sobrevivir, sino también a recuperar la confianza y retomar el camino, para crecer y florecer plenamente en su unicidad, por el bien de todos".
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7:01
Buenos días, continúa aquí la crónica, minuto a minuto, del viaje del papa León XIV por España. Este viernes es su último día en Canarias, a donde llegó el día anterior tras su paso por Barcelona y Madrid. Lo dedicará a Tenerife, lugar en el que tendrá un encuentro con los migrantes del centro Las Raíces y con las realidades de integración en la Plaza del Cristo de La Laguna. Pasado el mediodía, el pontífice oficiará una misa en el puerto de Santa Cruz. Más tarde, será la ceremonia de despedida en el aeropuerto desde donde partirá de vuelta a Roma. En este enlace pueden informarse de lo sucedido en la víspera.