Séptimo día de la visita de León XIV, en imágenes: cercano encuentro con migrantes

En la última etapa de su viaje por España, el papa León XIV ha viajado de Gran Canaria a Tenerife, donde pone fin a su visita pastoral en España. Se trata del séptimo y último día de la visita del pontífice por el país, que de nuevo estará marcada por la atención a las migraciones como la de Gran Canaria.

A pie de pista, el pontífice ha sido recibido por el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo; la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz; el delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana; y la presidenta del Parlamento de Canarias, Astrid Pérez.

De nuevo, la inmigración es el eje de esta visita de poco más de seis horas a la isla de Tenerife. Su primera parada ha sido en el centro de primera acogida de migrantes Las Raíces de La Laguna y el centro histórico de esta ciudad, Patrimonio de la Humanidad, donde se ha reunido con usuarios para escuchar su experiencia migratoria.

León XIV se reúne con migrantes en el centro 'Las Raíces', en San Cristóbal de La Laguna. Stefano RELLANDINI / AFP

Actualmente, el centro acoge a 753 personas y, en los momentos más duros de la 'ruta atlántica' llegó a albergar hasta 1.600. El papa ha escuchado los testimonios de Taiwo Oluwatobi y Bousso Diouf, un hombre y una mujer nigeriana. Esta última le ha dado las gracias y asegura que Canarias ha sido "el primer lugar de esperanza después de un largo camino de sufrimiento". Ha afirmado que vienen de países en los que "la pobreza, la violencia, la guerra y la persecución y falta de oportunidades" le obligaron a partir. "Nadie abandona su tierra, familia y raíces por voluntad propia", ha sentenciado.

León XIV saluda a Bousso Diouf, migrante nigeriana en el encuentro con el centro 'Las Raíces', en La Laguna. Stefano RELLANDINI / AFP

En su discurso, León XIV ha hecho un alegato a la diversidad cultural: "Todos somos, en cierto modo, migrantes; todos somos peregrinos en camino a nuestra patria celestial. Ayudémonos mutuamente a hacer de este viaje una experiencia más humana para todos, aportando cada uno lo que pueda", ha expresado en francés.

En este encuentro, el papa ha saludado de cerca a varios usuarios del centro, entre ellos varios niños a los que ha bendecido. Junto a ellos, nos ha vuelto a dejar otras de las imágenes más tiernas de su viaje, en la que se ve sosteniendo a uno de ellos en brazos.

Stefano RELLANDINI / AFP

Tras Las Raíces, León XVI se ha trasladado al casco urbano de La Laguna, declarado Patrimonio de la Humanidad, en el que mantendrá un encuentro con personas migrantes y organizaciones de acogida. Aquí de nuevo escuchará los testimonios de varias personas, entre ellos el del cura de La Restinga, localidad herreña cuyo puerto ha sido epicentro de la última crisis migratoria con miles de llegadas en cayuco, así como de migrantes que relatarán su experiencia como usuarios de organizaciones sociales como Cáritas.

Después de este encuentro, el papa se trasladará hasta la capital tinerfeña, en la que ofrecerá una misa multitudinaria en el recinto portuario. Hasta allí llegará en el papamóvil con el que recorrerá céntricas calles de Santa Cruz de Tenerife.