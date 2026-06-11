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Visita del papa León XIV

Sexto día de la visita de León XIV, en imágenes: de la salida de Barcelona a su viaje a Gran Canaria

Sexto día de viaje del papa a España: las mejores imágenes del 11 de junio
León XIV durante su despedida de Barcelona, en el aeropuerto internacional Josep Tarradellas Barcelona-El Prat. Kike Rincon Kike Rincón / Europa Press
RTVE.es

Tras su paso por Madrid y Barcelona, el papa León XIV viaja a Canarias en su sexto día de visita por España. Arranca así su última etapa en nuestro país en el que le esperan eventos de gran simbolismo en Gran Canaria.

El paso de León XIV por Barcelona deja momentos inéditos como: la bendición e inauguración de la Torre de Jesús de la Sagrada Familia justo cuando se cumple el centenario de la muerte del arquitecto Antoni Gaudí; su homilía en un abarrotado estadio Lluís Companys; sus palabras a la 'Moreneta' en Montserrat o su visita a la prisión de Brians 1.

Sexto día de visita del papa: las mejores imágenes

El papa León XIV durante su despedida de Barcelona, en el aeropuerto internacional Josep Tarradellas Barcelona-El Prat. Kike Rincon Kike Rincón / Europa Press

Autoridades despiden al papa en Barcelona

El pontífice ha salido sobre las 8:30 de la mañana desde el aeropuerto internacional Josep Tarradellas Barcelona/El Prat y está previsto que llegue poco antes del mediodía. En la terminal le esperaban junto a otras autoridades, el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, quien ha agradecido la visita del papa y sus mensajes "inspiradores". "Nos permite dimensionar el papel de Cataluña en el mundo. Cataluña vuelve a contar", le ha dicho, según ha explicado a los periodistas.

Sexto día de visita del papa: las mejores imágenes del 11 de junio

El 'president' de la Generalitat, Salvador Illa, saluda al papa León XIV en el aeropuerto de Barcelona. EFE/EPA/SIMONE RISOLUTI/VATICAN

Ya en el interior de la aeronave le esperaba este mensaje de bienvenida del comandante Borja Lastra: "Nos honra especialmente contar con la presencia del Santo Padre, la delegación vaticana y los profesionales de los medios de comunicación. Es un privilegio poder acompañarles. Nuestra más cálida bienvenida a bordo". En el exterior, el cardenal obispo Juan José Omella, se despide con la mano del pontífice.

Sexto día de visita del papa: las mejores imágenes del 11 de junio

Agentes de la Guardia Civil y miembros del clero durante la despedida del pontífice de Barcelona. Kike Rincon Kike Rincón / Europa Press

Encuentro con migrantes en Gran Canaria

En Gran Canaria, le espera un encuentro con las realidades de acogida a los migrantes en el puerto de Arguineguín, donde ya se está ultimando todos los preparativos.

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Preparativos en el muelle de Arguineguín (Gran Canaria) este miércoles para la visita del papa León XIV. EFE/ Ángel Medina G

Después, habrá una reunión con obispos y otros miembros de la comunidad religiosa en la catedral de Santa Ana. El día culminará por la tarde con una misa en el Estadio de Gran Canaria.

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2026-06-10 Finalización de los preparativos para la misa del Papa, en el estadio Gran Canaria. Europa Press Canarias Europa Press Canarias

El viernes parte a Tenerife

La llegada del papa a Canarias está prevista sobre las 11:50, siendo su primera parada Gran Canaria. Ya el viernes 12 se desplazará a Tenerife en avión por la mañana. Después, se encontrará con migrantes en el centro Las Raíces y con las realidades de integración en la plaza del Cristo de la Laguna. A las 12:15 oficiará una misa en el puerto de la Santa Cruz de Tenerife. La despedida de las autoridades será en el aeropuerto de Tenerife y aterrizará ya en Roma en torno a las 15:00.

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