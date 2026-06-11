Sexto día de la visita de León XIV, en imágenes: de la salida de Barcelona a su viaje a Gran Canaria
- El pontífice llegará a Gran Canaria, donde le espera un encuentro el puerto de Arguineguín
- Sigue minuto a minuto la visita del papa a Canarias
Tras su paso por Madrid y Barcelona, el papa León XIV viaja a Canarias en su sexto día de visita por España. Arranca así su última etapa en nuestro país en el que le esperan eventos de gran simbolismo en Gran Canaria.
El paso de León XIV por Barcelona deja momentos inéditos como: la bendición e inauguración de la Torre de Jesús de la Sagrada Familia justo cuando se cumple el centenario de la muerte del arquitecto Antoni Gaudí; su homilía en un abarrotado estadio Lluís Companys; sus palabras a la 'Moreneta' en Montserrat o su visita a la prisión de Brians 1.
Autoridades despiden al papa en Barcelona
El pontífice ha salido sobre las 8:30 de la mañana desde el aeropuerto internacional Josep Tarradellas Barcelona/El Prat y está previsto que llegue poco antes del mediodía. En la terminal le esperaban junto a otras autoridades, el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, quien ha agradecido la visita del papa y sus mensajes "inspiradores". "Nos permite dimensionar el papel de Cataluña en el mundo. Cataluña vuelve a contar", le ha dicho, según ha explicado a los periodistas.
Ya en el interior de la aeronave le esperaba este mensaje de bienvenida del comandante Borja Lastra: "Nos honra especialmente contar con la presencia del Santo Padre, la delegación vaticana y los profesionales de los medios de comunicación. Es un privilegio poder acompañarles. Nuestra más cálida bienvenida a bordo". En el exterior, el cardenal obispo Juan José Omella, se despide con la mano del pontífice.
Encuentro con migrantes en Gran Canaria
En Gran Canaria, le espera un encuentro con las realidades de acogida a los migrantes en el puerto de Arguineguín, donde ya se está ultimando todos los preparativos.
Después, habrá una reunión con obispos y otros miembros de la comunidad religiosa en la catedral de Santa Ana. El día culminará por la tarde con una misa en el Estadio de Gran Canaria.
El viernes parte a Tenerife
La llegada del papa a Canarias está prevista sobre las 11:50, siendo su primera parada Gran Canaria. Ya el viernes 12 se desplazará a Tenerife en avión por la mañana. Después, se encontrará con migrantes en el centro Las Raíces y con las realidades de integración en la plaza del Cristo de la Laguna. A las 12:15 oficiará una misa en el puerto de la Santa Cruz de Tenerife. La despedida de las autoridades será en el aeropuerto de Tenerife y aterrizará ya en Roma en torno a las 15:00.