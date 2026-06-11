Sexto día de la visita de León XIV, en imágenes: de la salida de Barcelona a su viaje a Gran Canaria

Tras su paso por Madrid y Barcelona, el papa León XIV viaja a Canarias en su sexto día de visita por España. Arranca así su última etapa en nuestro país en el que le esperan eventos de gran simbolismo en Gran Canaria.

El paso de León XIV por Barcelona deja momentos inéditos como: la bendición e inauguración de la Torre de Jesús de la Sagrada Familia justo cuando se cumple el centenario de la muerte del arquitecto Antoni Gaudí; su homilía en un abarrotado estadio Lluís Companys; sus palabras a la 'Moreneta' en Montserrat o su visita a la prisión de Brians 1.

El papa León XIV durante su despedida de Barcelona, en el aeropuerto internacional Josep Tarradellas Barcelona-El Prat. Kike Rincon Kike Rincón / Europa Press

Autoridades despiden al papa en Barcelona El pontífice ha salido sobre las 8:30 de la mañana desde el aeropuerto internacional Josep Tarradellas Barcelona/El Prat y está previsto que llegue poco antes del mediodía. En la terminal le esperaban junto a otras autoridades, el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, quien ha agradecido la visita del papa y sus mensajes "inspiradores". "Nos permite dimensionar el papel de Cataluña en el mundo. Cataluña vuelve a contar", le ha dicho, según ha explicado a los periodistas. El 'president' de la Generalitat, Salvador Illa, saluda al papa León XIV en el aeropuerto de Barcelona. EFE/EPA/SIMONE RISOLUTI/VATICAN Ya en el interior de la aeronave le esperaba este mensaje de bienvenida del comandante Borja Lastra: "Nos honra especialmente contar con la presencia del Santo Padre, la delegación vaticana y los profesionales de los medios de comunicación. Es un privilegio poder acompañarles. Nuestra más cálida bienvenida a bordo". En el exterior, el cardenal obispo Juan José Omella, se despide con la mano del pontífice. Agentes de la Guardia Civil y miembros del clero durante la despedida del pontífice de Barcelona. Kike Rincon Kike Rincón / Europa Press

Encuentro con migrantes en Gran Canaria En Gran Canaria, le espera un encuentro con las realidades de acogida a los migrantes en el puerto de Arguineguín, donde ya se está ultimando todos los preparativos. Preparativos en el muelle de Arguineguín (Gran Canaria) este miércoles para la visita del papa León XIV. EFE/ Ángel Medina G Después, habrá una reunión con obispos y otros miembros de la comunidad religiosa en la catedral de Santa Ana. El día culminará por la tarde con una misa en el Estadio de Gran Canaria. 2026-06-10 Finalización de los preparativos para la misa del Papa, en el estadio Gran Canaria. Europa Press Canarias Europa Press Canarias