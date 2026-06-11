El papa pide en Arguineguín hacer "examen de conciencia" por el drama migratorio: "La dignidad humana no tiene pasaporte"

Convencido de que "la dignidad humana no tiene pasaporte ni pierde valor al cruzar una frontera", León XIV ha pedido este jueves hacer "examen de conciencia" por el drama migratorio al iniciar en Gran Canaria la tercera y última etapa de su visita a España. Ha sido en el puerto de Arguineguín, conocido como el "muelle de la vergüenza" desde que en 2020 llegaron a hacinarse casi 3.000 inmigrantes en plena pandemia de coronavirus. "No podemos acostumbrarnos a contar muertos", ha dicho el papa en un acto ante migrantes, trabajadores y autoridades como el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y de Canarias, Fernando Clavijo.

En el evento, denominado "Entre las dos orillas", el líder del catolicismo ha empezado su discurso de forma tajante: "Hoy, junto al mar, la palabra se vuelve concreta: aquí llegan tantas vidas heridas, despojadas de casi todo, pero nunca de su dignidad". Y lo ha acabado igualmente rotundo: "Hoy, aquí, junto al mar, cada vida que llega nos pregunta qué queda de nuestra humanidad. Tarde o temprano, se sabrá si supimos custodiarla o si dejamos que la indiferencia hablara por nosotros".

Con este emotivo acto, León XIV ha cumplido los planes de su antecesor el papa Francisco, que falleció en abril de 2025 sin poder cumplir su deseo de viajar a las islas Canarias para solidarizarse con la crisis migratoria.

" No podemos acostumbrarnos a contar muertos", ha enfatizado.

"La dignidad humana exige vías legales y seguras, rescate y asistencia , cooperación real contra los traficantes, protección efectiva a las víctimas, procesos serios de acogida e integración, y políticas que permitan a cada persona vivir con dignidad en su propia tierra", ha sentenciado.

"Queridos migrantes", ha expresado: "antes de decirles cualquier otra palabra, quiero inclinarme ante su dignidad. No son números ni expedientes". Su vida "debe ser protegida". Y les ha pedido que "no entreguen su existencia a quienes comercian con ella" .

Hoy, según León XIV, existen " monstruos " que acechan estos mares. Y ha enumerado las " mafias que trafican con la desesperación ", "tratantes que esclavizan mujeres y niños y la indiferencia de muchos que permiten que los pobres sean tragados por la explotación o por el olvido". Pero la fe, ha recalcado, "no se queda paralizada ante el poder del mar".

De la comunidad internacional, ha dicho que está "llamada a una cooperación eficaz y perseverante ". "También la Iglesia debe dejarse interpelar. La acogida del migrante no puede ser algo secundario ni delegada únicamente a algunos voluntarios", ha agregado, porque "ahí donde Cristo manda callar al mar, la Iglesia no puede permanecer muda ante quienes son abandonados a sus aguas".

Este "drama", ha recalcado Robert Prevost, debe convertirse en " examen de conciencia ". Tanto para las " naciones de origen ", que a su juicio deben crear " condiciones de paz, justicia y desarrollo " como para las de tránsito, "llamadas a proteger y no a dejar a los débiles en manos de redes criminales ". Se ha detenido especialmente en Europa , que "no puede proclamar la dignidad humana y acostumbrarse a que el Mediterráneo y el Atlántico sean cementerios sin lápidas".

Los "pequeños gestos, una sonrisa, una mirada puede transmitir esperanza y hacer que alguien se sienta acogido incluso sin compartir el idioma”, ha valorado. Y también ha reconocido que no siempre sintieron la misma empatía en todos los entornos. "Aún así aprendimos a mirar más allá del miedo y de los discursos de deshumanización, respondiendo desde la fe y la fraternidad".

"Cuando empezaron a llegar a la parroquia, la sensación de desbordamiento era inevitable", ha indicado en el acto una de sus voluntarias, María Reyes Alemán , al recordar la avalancha de migrantes que vivió el lugar.

Canarias es el punto más cercano a Europa -entre 100 y 200 kilómetros por mar- para tantos africanos que sueñan con un futuro mejor . En 2020, por las fuertes restricciones sanitarias de la COVID-19 , el acceso al puerto de Arguineguín quedó muy restringido en medio de la llegada masiva de cayucos y pateras de lugares como Mauritania, Senegal, Marruecos y el Sáhara . Y la labor de Cáritas fue crucial para el rescate de los náufragos, con alimentos y suministros médicos.

El Hierro, también presente

En su discurso, el pontífice se ha detenido también en otros lugares de las islas que viven habitualmente la tragedia de la migración, como El Hierro: "Esa isla, pequeña en extensión, pero grande en humanidad, ha visto llegar a miles de personas arrancadas de su tierra y confiadas a la fragilidad de un cayuco. Aquí hay personas recuperadas del mar y cuerpos exánimes rescatados de las aguas", ha aseverado.

Por eso, ha subrayado que él "no puede desentenderse" de estos muelles. "La Iglesia no puede desentenderse de estas aguas ni de ningún lugar donde el hambre, la sed, la violencia, el miedo o el exilio sigan hiriendo la dignidad humana", ha añadido.

En 2025, según datos del Ministerio del Interior, a las costas del archipiélago llegaron irregularmente 17.788 migrantes, una cifra alta para esta ruta pero lejos de los dos récords consecutivos de 2023 y 2024, con 39.910 y 46.843 personas, respectivamente. La principal presión la sufrió El Hierro, con en torno al 60 % de las llegadas: 10.600 personas, casi tantas como habitantes tiene la isla (11.993).

La caída del 62 % en las llegadas por la vías canaria -considerada una de las rutas migratorias más peligrosas del mundo- se atribuye a los esfuerzos por controlar las salidas tras sus recientes acuerdos con la UE y España de los Gobiernos de Marruecos, Mauritania y Senegal, los tres países que en el último quinquenio más pateras y cayucos "enviaban" a las islas.

En una conexión en directo desde el Puerto de La Restinga, en el Hierro, para el especial de La 1, la periodista de RTVE Lorena Gutiérrez ha recordado: "Si Arguineguín pasará a la posteridad como 'muelle de la vergüenza', este será el 'muelle de la humanidad', a parte de ser el que recibe el 60 % de las personas de toda la ruta atlántica". Y ha evocado dramáticos momentos como el del 28 de mayo de 2025, cuando en el momento del desembarco de un cayuco con 150 personas volcó y dejó siete fallecidas: cuatro mujeres y tres niñas.

León XIV ha llegado a las islas, procedente de Barcelona -donde desde el martes ha desarrollado la segunda fase de su visita a España- a las 11.40 hora peninsular. El avión papal ha aterrizado en la Base Aérea de Gando junto a 136 pasajeros, 86 de ellos periodistas.

Allí le han recibido Sánchez y Clavijo. Seguidamente, el papa ha viajado en coche a Arguineguín, ubicado a unos 60 kilómetros y donde ha llegado en torno a las 12.55. Durante la bienvenida de las autoridades, la alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, le ha entregado un rosario hecho con madera de pino y aguacatero.

Las primeras palabras del acto han corrido cargo del obispo de la Diócesis Canariense, José Mazuelos, centradas en el drama migratorio. Tras la lectura del Evangelio -el pasaje de Mateo 25, 31-46, conocido como Parábola del Juicio Final, que enseña que al final de los tiempos seremos juzgados por el amor y la caridad-, se ha dado paso al testimonio de, además de la voluntaria de Cáritas, un socorrista marítimo; una víctima de trata de personas y una empresaria latinoamericana.

"Durante estos años, junto a mi equipo, habré rescatado en la mar a más de 20.000 personas. Una cifra que duele, que no se olvida. Todos conocemos la imagen de Canarias de día, pero de noche es otra realidad: mar brava, oscuridad absoluta y embarcaciones frágiles cargadas de vidas", ha afirmado Tito Villarmea, capitán de Salvamento Marítimo en la Guardamar Urania. Su historia está ligada al mar, donde murió su bisabuelo, mientras que su padre y su abuelo, ambos pescadores, tuvieron que ser rescatados mientras faenaban.

Él ahora sigue su tradición, pero salvando vidas. "Estas palabras representan a los más de 1.600 profesionales de Salvamento Marítimo que cuidan la vida en la mar. Yo sólo soy uno de ellos", ha remarcado. Y se ha despedido con un "mensaje de esperanza" para el futuro. "Ojalá no tuviera que rescatar nunca más a ninguna persona. Trabajemos toda la sociedad para que este drama sea menor y construyamos un mundo más justo", ha concluido.

03.42 min Blessing, víctima de trata: "No me fui de mi país porque quisiera, me fui porque no había otra salida"

"Con 22 años tomé la decisión mas difícil de mi vida. Dejar Nigeria, dejar a mis dos hijas. Quería darles un futuro mejor, que no vivieran lo que yo había vivido", ha dicho una mujer encargada de poner voz a la historia de una víctima de trata que, por seguridad, no ha estado presente.

Ha recalcado que no se fue de su país porque quisiera, sino porque "no había otra salida". Fue captada por la mafia y llevada a España. "Me dijeron que tenia una deuda de 25.000 euros que debía pagar cuando llegara a Europa. Ahí empezó mi cautiverio", ha revelado.

"Cuando llegó el momento de cruzar el mar, vi cómo las personas que salieron antes que nosotros ese mismo día murieron ahogadas", ha agregado. Durante el viaje quedó embarazada de uno de sus verdugos. Y al llegar a España le quitaron al bebé para obligarla a prostituirse.

Pero tras mucho sufrimiento, su vida empezó a cambiar con la ayuda social de la iglesia. "Hay días que la esperanza se hace muy pequeña, pero he aprendido a creer en mí misma de nuevo y que puedo lograrlo", ha afirmado.

También ha contado su experiencia la colombiana María Fernanda López, que ha recordado el "camino lleno de dificultades, aprendizajes y oportunidades" cuando llegó a Las Palmas en 1997. "Llegué con una maleta cargada de sueños, pero también con el peso de haber dejado atrás mi familia, amigos y mi país".

"Los primeros tiempos fueron muy duros, noches en las que no tuve un techo donde dormir, me tocó pasar frío y miedo en la calle. Fueron momentos que pusieron a prueba mi resistencia, dignidad y esperanza pero incluso en esos días oscuros nunca dejé de creer que podía salir adelante si encontraba una oportunidad y trabajaba con honestidad", ha subrayado.

Y la primera oportunidad le llegó en un bazar. Un trabajo "humilde" pero que significó para ella "mucho más que un sueldo". En 2002 llegó el "punto de inflexión" tras ser contratada en una empresa de reformas. Dos décadas de "aprendizaje constante, de observar, equivocarse y mejorar". Y con todo lo aprendido, hace cuatro años decidió montar su propia empresa. "Quiero agradecer profundamente a esta ciudad que me acogió y me permitió crecer y quiero dar esperanza a quienes están pasando momentos difíciles", ha afirmado, para desear que los trámites para quienes llegan sean cada vez "más humanos y agiles".

06.41 min Transcripción completa ...nosotros nos hemos bajado aquí... ...más cerca del agua para hablar.. con uno de los protagonistas también de este evento, uno de los protagonistas de la realidad que quiere mostrar el Papa, el ex José Antonio Verona, que es el responsable de la acogida de inmigrantes de Cruz Roja. Muchísimas gracias por estar con nosotros en estas rocas junto al agua donde trabajáis vosotros. Tú estuviste en 2020 cuando sufrimos esa crisis, cuando esos miles de inmigrantes se quedaron aquí atrapados en este muelle en condiciones muy complicadas. Cuéntanos cómo fue vivir aquella crisis en primera persona y cómo actuó Cruz Roja entonces. Bueno, tía Alejandra, la verdad que en el día de hoy, en el día X, en el momento X, en esta visita que íbamos esperando ya hace un par de años, ...pero he podido recordar muchos momentos de esa situación... ...porque también es verdad que de estas dos mil personas.. que están hoy aquí, pues muchos de ellos se nos han acercado a los compañeros de Curroja voluntarios, que hoy hay muchos aquí, ...de los que hemos estado atendiendo a estas personas... ...y nos han reconocido... ...es una labor impresionante... ...de que alguien venga y te agradezca.. la labor que en su momento la hacemos nosotros por pura.. intensidad nuestra que nos acercamos y que nos dan las gracias por haber realizado esa intervención en ese momento. O sea que hoy os habéis encontrado con algunos de los que estuvieron aquí. Sí, sí, sí, algunas de las personas rescatadas en ese momento, en 2020 y en muchos años atrás, hace poco también tuve una entrevista con una, usuario que llegó... ...y lo primero que nos dijo, dice, yo estuve aquí seis días, seis días me marcó el día aquí en el muelle, que estuve aquí en este muelle Arguiniguín, que había estado seis días en ese muelle, que solamente se levantaba para poder coger el alimento y volver al punto donde tenía que estar y que que nos reconoció automáticamente. era, Eso para nosotros es un hecho bastante el objetivo para llegar el objetivo de atender a estas personas lo más dignamente posible porque ya sabemos que la ruta es complicada la ruta atlántica la ruta canaria es una ruta muy complicada las personas llegan a asustadas, llegan débiles, muchas con enfermedades, condiciones físicas, muchos han perdido a familiares o amigos por el camino. Yo no sé cómo es ese primer encuentro, cómo es esa primera acogida con las dificultades del idioma, además. Por parte de Curroja, el voluntariado que tiene es un voluntario que hemos estado preparando y que incluso muchas de las personas que han llegado se han hecho voluntarios de la institución para poder cuando una persona llega a otro país que te atienda una persona que hable en atender a las personas que llegan. Tenemos la suerte, porque es una suerte de tener personas que hablan perfectamente francés y otros muchos dialectos del centro de África para poder atender a las personas en su propio idioma. No hay nada mejor que tu propio idioma y que te explique lo que ha pasado asustados también, tampoco saben muy bien a dónde llegan, ¿no? Yo siempre recuerdo de miradas perdidas. Ellos cuando llegan aquí a este muelle son miradas perdidas, miradas de alegría por un lado porque han sufrido esa travesía, recordando que es la travesía más dura, la travesía más mortífera que existe, que es la del Atlántico y no sabemos realmente lo que ha pasado... ...en esa travesía hasta llegar aquí a Canarias... ...o a cualquier punto de Canarias Y luego llegan momentos que parecen sorprendentes porque es verdad que hemos tenido naufragios y momentos muy complicados prácticamente cuando están llegando al muelle, en esos momentos de convulsión, ¿no? de que se ponen nerviosos. Son momentos muy complicados, son momentos que ellos han estado varios días de navegación momentos duros... ...porque cuando ellos se montan en una embarcación no se puede mover el tiempo que esté navegando.. son personas que están quietos varios días donde se hacen sus heces encima incluso porque no se pueden mover ...es cierto que en este momento también... ...en los distintos puertos de Canarias... ...tenemos unas condiciones.. unas estaciones fijas... ...gracias a la Secretaría de Estado de Migraciones... ...que han dado la capacidad.. a Cruz Roja... ...para poder tener estas instalaciones fijas... ...y poder atender a las personas lo más dignamente posible.. ...una vez que lleguen a Canarias. Claro, porque eso le iba a preguntar... ...los flujos migratorios van cambiando... ...hemos visto en el último año y medio.. una bajada de llegadas de cayucos, de llegadas de inmigrantes, pero también va cambiando el flujo dentro de las propias Islas Canarias. Ahora parece que el hierro es uno de los lugares donde llegan más pateras, más cayucos ¿Y cómo hacen para cubrir un territorio tan amplio, tantos kilómetros de costa? Por parte de Currojas lo tenemos muy claro. El valor primordial es uno de los fundamentos iniciales de Currojas el voluntariado. Gracias al voluntariado nosotros podemos atender a todas las personas que llegan a cualquier playa y en cualquier isla. De igual la hora, de igual día, de igual lugar, momentos.. como muy complicado como puede ser un fin de año Navidades y demás que la persona esté con su familia y estos voluntarios dan lo mejor que tiene la persona, que es su propio tiempo ¿Y cómo se lleva? Usted lleva muchos años en Cruz Roja ...supongo que ha vivido situaciones durísimas... ...yo le leía el otro día contando cómo... ...falleció casi en sus manos una bebé cuando ya parecía que estaba a salvo. Esos momentos tan duros, que pasan tanta factura, ¿cómo? lo gestionan? Por parte de Cruz Roja tenemos un equipo de diría psicosocial... ...nosotros para poder atender a las personas.. tenemos que estar bien. Cualquier momento, cualquier hecho que tú veas un poco complicado la intervención, tanto sea de uno mismo o cualquier voluntario, tenemos esa disponibilidad del equipo psicosocial para poder atendernos. Si nosotros no estamos bien, está claro que no podemos atender a nadie. También es cierto, recuerdo esa entrevista perfectamente donde hice el recargo de esa persona que falleció en una playa justamente con el indente de esta playa en la que estamos, la playa de las Marañuelas... ...pero también me gusta recordar mucho otro punto en concreto... ...que fue aquí en menos de media milla.. aquí afuera del muelle, cuando la formamos a condo, el patrón me llama y me dice, José, estate preparado que acabes de nacer una persona... ...aquí en la embarcación, entonces en estos momentos... ...la mujer salió bien, la madre salió bien, el bebé salió bien, fueron todos trasladados al materno infantil, con los momentos que me gusta quedarme Que os anima a seguir también un poco, que os da un poco de fuerza. Bueno, estamos acabando ya, te voy a dejar que te vayas, porque es que, claro, va a llegar el Papa dentro de nada, simplemente que me contaras un poco cómo estáis recibiendo, cómo estáis, qué tal, muchos nervios, mucha ilusión. Muchísima ilusión, ver el muelle así como está en estos momentos... ...recordando muchísimos momentos en el día de hoy... ...y sobre todo que el Papa ha venido.. para visibilizar a nivel mundial este punto concreto y visibilizar incluso lo que está haciendo curva la humanidad la imparcialidad con la que atendemos a las personas una vez que llegan a playa Pues José Antonio Verona, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros casi al lado del agua. Muchísimas gracias por atendernos. Nosotros nos vamos a ir en directo precisamente hasta allí José Antonio Verona, responsable de Cruz Roja en Arguineguín, agradece a León XIV que visibilice a los migrantes

Después de los testimonios, el papa -que ha deseado que la voz de quienes han hablado en el acto alcanzara a quienes tienen en sus manos "responsabilidades decisivas"- ha recibido de manos de una agente pastoral y de un inmigrante senegalés que estuvo retenido en el muelle en 2020 un obsequio -una pieza del alfarero canario Delfín Díaz a partir de arcillas y arenas volcánicas de Gran Canaria- y ha pronunciado su discurso. A su término, Robert Prevost ha hecho una ofrenda floral en memoria de las víctimas de la migración marítima.

Seguidamente se ha dirigido a una imagen de la Virgen del Monte Carmelo y ha bendecido una cruz hecha con la madera de una embarcación de migrantes. También ha saludado a muchas de las personas que han presenciado el acto.

03.14 min Transcripción completa al mar Un gesto que hizo también Francisco cuando estuvo en Lampedusa ¿no, Cristina? Así es, repite esa imagen de recuerdo a lo que Francisco llamaba ese cementerio, ese cementerio sin tumbas que ha dicho también el Papaleón instrumental El papa lleva a cabo una ofrenda floral en el muelle de Arguineguín por los migrantes muertos en el mar

Tras dejar Arguineguín, el papa irá a Las Palmas, donde encabezará un encuentro con obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos, seminaristas y agentes de Pastoral en la Catedral de Santa Ana. Ya por la tarde, presidirá una misa en el Estadio de Gran Canaria.