El desplome de la ruta canaria hace caer un 42,6% las llegadas irregulares de migrantes en 2025

Un total de 36.775 migrantes llegaron de forma irregular a España en 2025, lo que supone una caída del 42,6% en relación con 2024, gracias a un desplome del 62% en el caso de las Islas Canarias, aunque las Baleares han recibido a un 24,5% más de personas que en el año anterior.

Son datos del último balance sobre inmigración irregular relativo a 2025 del Ministerio del Interior, publicado este viernes, que recoge la llegada de 36.775 migrantes por vía irregular frente a los 64.019 de 2024, un año que batió récords de entradas por mar y por la ruta canaria.

La gran mayoría de entradas por vía irregular (un total de 32.925) han sido por mar, a bordo de 1.235 pateras o cayucos, frente a las 1.810 embarcaciones precarias que arribaron en 2024.

Las llegadas irregulares, solo un 6% del total Las llegadas irregulares representan solo un 6 % del total de entradas de personas extranjeras al país y muchas de las que arriban de esta forma son solicitantes de protección internacional que huyen de conflictos, persecución, violencia o graves violaciones de derechos humanos en sus países. Según el último informe de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), entre 70 y el 80 % de las personas que arribaron al país en cayuco o patera en 2024 pidió asilo en España por alguno de estos motivos. El vuelco del cayuco en El Hierro, una "tragedia evitable" que cuestiona el protocolo de rescate

El Hierro recibe más de 10.000 personas, casi su población Las Islas Canarias han cerrado el año con 17.788 migrantes llegados irregularmente a sus costas, una cifra alta para esta ruta pero que poco tiene que ver con los dos récords consecutivos de 2023 y 2024, con 39.910 y 46.843 personas, respectivamente. A lo largo de 2025, han arribado al archipiélago 263 embarcaciones frente a las 692 registradas el año anterior. De nuevo la presión se ha volcado, sobre todo, en El Hierro, que ha concentrado en torno al 60 % de las llegadas: en torno a 10.600 personas, casi tantas como habitantes tiene la isla (11.993). La caída del 62 % en las llegadas por la ruta canaria este 2025 se atribuye a los esfuerzos por controlar las salidas tras sus recientes acuerdos con la UE y España de los gobiernos de Marruecos, Mauritania y Senegal, los tres países que en el último quinquenio más pateras y cayucos "enviaban" a las islas. Según datos de ACNUR, la mayoría de las personas que han llegado a España por esta ruta proceden de Mali (36,8 %), Senegal (25 %) y Guinea (11,7 %). La canaria es considerada una de las rutas migratorias más peligrosas del mundo y los últimos datos de ACNUR hablan de 416 personas muertas o desaparecidas este año hasta el pasado 30 de noviembre, una cifra que la ONG Caminando Fronteras eleva a 1.906 víctimas en todo 2025. La llegada de inmigración irregular a Canarias cae un 50%, según el Mando de Fronteras

Sigue creciendo la ruta balear Este año que acaba de terminar ha sido muy diferente para las Islas Baleares: aunque con cifras mucho menores que en el caso de Canarias, este archipiélago ha vivido un crecimiento del 24,5% en las llegadas irregulares, de las 5.882 registradas en 2024 hasta las 7.321 de este 2025. Además, en lo que va de año se han recuperado 57 cuerpos sin vida en aguas próximas de Baleares. En cuanto a una posible reorientación de los flujos de la ruta canaria a la balear, lo cierto es que mientras que la primera la utilizan mayoritariamente refugiados de Mali y migrantes de Senegal, la segunda la toman personas argelinas y marroquíes, en tanto que apenas un millar de malienses han cruzado a España por el Mediterráneo. Si ha habido alguna transferencia, probablemente sea de migrantes marroquíes, que en 2020 y 2021 llegaron a representar más del 50% de los flujos a Canarias y hoy suponen alrededor del 11%. Las llegadas por vía marítima a la península han bajado, en concreto un 9,4%: de las 8.598 registradas en 2024 hasta las 7.787 de este 2025. España, a la cola de la UE en conceder solicitudes de asilo a pesar de ser el segundo país que más recibe