La Justicia francesa envía a juicio al futbolista Achraf Hakimi por una presunta violación en 2023

El futbolista del París Saint-Germain (PSG) nacido en Madrid y criado en Getafe, Achraf Hakimi, será juzgado por un presunto delito de violación, según ha dictaminado la jueza instructora encargada del caso. El procedimiento se deriva de la denuncia interpuesta en febrero de 2023 por una joven, unos hechos que el internacional marroquí ha negado tajantemente desde el inicio de las pesquisas.

La decisión de la magistrada supone el cierre de la fase de instrucción y el paso a la celebración de la vista oral, tras considerar que existen elementos suficientes para que un tribunal juzgue los hechos denunciados en el domicilio del jugador en las afueras de París.

Reacción del jugador Tras conocerse la resolución, el exjugador del Real Madrid ha manifestado su postura a través de sus redes sociales. "Hoy en día, una acusación de violación basta para justificar un juicio, aun cuando la he impugnado y todo demuestra que es falsa", ha aseverado Hakimi, quien considera la situación "injusta tanto para los inocentes como para las víctimas sinceras". El defensa ha insistido en que afronta la cita judicial con "calma", confiando en que el proceso público servirá para que "la verdad salga a la luz".