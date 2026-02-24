La Justicia francesa envía a juicio al futbolista Achraf Hakimi por una presunta violación en 2023
- La jueza instructora aprecia indicios de delito tras la denuncia presentada por una joven hace tres años
- El internacional marroquí del PSG defiende su inocencia y asegura que el proceso demostrará "la verdad"
El futbolista del París Saint-Germain (PSG) nacido en Madrid y criado en Getafe, Achraf Hakimi, será juzgado por un presunto delito de violación, según ha dictaminado la jueza instructora encargada del caso. El procedimiento se deriva de la denuncia interpuesta en febrero de 2023 por una joven, unos hechos que el internacional marroquí ha negado tajantemente desde el inicio de las pesquisas.
La decisión de la magistrada supone el cierre de la fase de instrucción y el paso a la celebración de la vista oral, tras considerar que existen elementos suficientes para que un tribunal juzgue los hechos denunciados en el domicilio del jugador en las afueras de París.
Reacción del jugador
Tras conocerse la resolución, el exjugador del Real Madrid ha manifestado su postura a través de sus redes sociales. "Hoy en día, una acusación de violación basta para justificar un juicio, aun cuando la he impugnado y todo demuestra que es falsa", ha aseverado Hakimi, quien considera la situación "injusta tanto para los inocentes como para las víctimas sinceras".
El defensa ha insistido en que afronta la cita judicial con "calma", confiando en que el proceso público servirá para que "la verdad salga a la luz".
Un proceso de tres años
El caso estalló a principios de 2023, cuando la víctima acudió a una comisaría para declarar sobre una presunta agresión sexual, aunque inicialmente no quiso presentar denuncia formal, un trámite que la Fiscalía francesa decidió iniciar de oficio dada la gravedad de los hechos.
Desde entonces, el club parisino ha mantenido su respaldo al jugador, quien ha continuado con su actividad profesional a la espera de esta resolución judicial que ahora lo sitúa formalmente en el banquillo de los acusados.
Cronología del 'caso Hakimi'
- 25 de febrero de 2023 | El origen de los hechos Una joven de 24 años acude a la comisaría de Nogent-sur-Marne para relatar una presunta agresión sexual en el domicilio del jugador en Boulogne-Billancourt. Según la información difundida por medios franceses y recogida por RTVE, la joven no presenta denuncia inicial, pero la Fiscalía de Nanterre decide actuar de oficio dada la gravedad del testimonio.
- 27 de febrero de 2023 | Apertura de la investigación La Fiscalía de Nanterre abre oficialmente una investigación por violación. Ese mismo día, el jugador aparece en la gala 'The Best' de la FIFA en París, donde es incluido en el once ideal del año, mientras su entorno desmiente tajantemente las acusaciones.
- 3 de marzo de 2023 | Imputación formal El futbolista es acusado formalmente (imputado) por el cargo de violación tras prestar declaración ante los investigadores. La justicia francesa le impone medidas cautelares, incluyendo la prohibición de contactar con la víctima, aunque se le permite salir del país por motivos profesionales.
- Abril de 2023 - 2025 | Fase de instrucción y silencio procesal Durante este periodo, la magistrada instructora analiza las pruebas, incluyendo el volcado de comunicaciones y testimonios. El club, el París Saint-Germain, mantiene su apoyo público al jugador, quien sigue disputando competiciones oficiales y torneos internacionales con la selección de Marruecos.
- 24 de febrero de 2026 | Auto de apertura de juicio oral Tras finalizar la instrucción, la jueza decide enviar al jugador al banquillo de los acusados. Hakimi reacciona públicamente defendiendo su inocencia y calificando el proceso como una oportunidad para que "la verdad salga a la luz".