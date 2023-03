El jugador del París Saint-Germain Acharf Hakimi está siendo investigado por una supuesta agresión sexual a una mujer, según han informado medios franceses.

El periódico Le Parisien ha informado de que la presunta víctima declaró este domingo en comisaria haber sido violada por el futbolista la noche anterior, aunque no presentó una denuncia formal.

El rotativo explica que a pesar de ello, la Fiscalía de Nanterre, la jurisdicción de los alrededores de París donde supuestamente ocurrieron los hechos, decidió abrir una investigación, una información que ha confirmado la agencia France Presse citando "fuentes próximas al caso".

Siempre según Le Parisien, la joven entró en contacto con el futbolista el pasado 16 de enero a través de las redes sociales y el sábado invitó a la joven a su domicilio de Boulogne-Billancourt.

De acuerdo al relato de la denunciante, el internacional marroquí se propasó y llegó a introducirle los dedos en la vagina, pese a sus negativas. Finalmente, la mujer, de 24 años, consiguió deshacerse de su agresor de una patada.

El defensa, también de 24 años, arrastra problemas físicos desde el Mundial y era baja por lesión para el decisivo partido de la Liga francesa del domingo que su equipo jugó contra el Olympique de Marsella.

El futbolista nacido y criado en Madrid no se ha pronunciado al respecto y este lunes por la noche, poco después de publicarse esta noticia, ha acudido a la gala de los premios de The Best de la FIFA que se celebra en París.

Contactado por AFP, el PSG tampoco ha hecho ningún comentario. Por su parte, en declaraciones a la misma agencia, una fuente de la Fiscalía ha lamentado la difusión de la información que perjudica la investigación del caso.