La vista por el recurso contra la prisión provisional del futbolista Dani Alves por una presunta agresión sexual a una joven en la discoteca Sutton ha empezado en la Audiencia de Barcelona. La sección tercera de la Audiencia deberá decidir después de escuchar a las partes, tras el recurso presentado por la defensa del exjugador del Barça que pedía su libertad provisional a cambio de medidas para garantizar que no se fugará, como entregar su pasaporte, llevar una pulsera telemática y comparecer a diario en el juzgado.

La Audiencia de Barcelona ha convocado la vista este jueves a las 10:00 para que la Fiscalía, la acusación particular y la defensa expongan sus argumentos sobre el recurso presentado por el futbolista brasileño contra la prisión preventiva.

Fuentes judiciales han detallado a Europa Press que la vista "no es a puerta cerrada", pueden acceder otros abogados de los despachos que representan a defensa y acusación particular, pero no está abierta al público ni a los periodistas. Antes de empezar la vista, la Fiscalía ha expuesto su preferencia por hacerla sin público dado que, en su intervención, expondrá detalles sobre la víctima.

Prisión provisional sin fianza desde su detención Alves permanece en prisión provisional, sin fianza, desde el pasado 20 de enero por orden de la titular del juzgado de instrucción número 15 de Barcelona, que estimó que el riesgo de que el futbolista huya es alto, por los recursos económicos que dispone y porque no existen convenios de extradición entre Brasil, su país de origen, y España. Dani Alves, a prisión sin fianza por agresión sexual La magistrada consideró también que existen suficientes indicios que confirman la versión de la víctima, quien denunció a los Mossos d'Esquadra que el futbolista la había violado en el interior del baño privado de un reservado de la discoteca Sutton de Barcelona en la noche del 30 de diciembre. Caso Alves: cuando los protocolos contra las agresiones sexuales funcionan ÁLVARO CABALLERO La defensa de Alves, ejercida por el penalista Cristóbal Martell, presentó el pasado 31 de enero un recurso de apelación en el que pide a la Audiencia de Barcelona que deje en libertad al futbolista, quien a cambio se ofrece a entregar su pasaporte, llevar una pulsera telemática, pagar la fianza que sea necesaria y comparecer, incluso diariamente, en el juzgado. El recurso descarta el riesgo de fuga en que la jueza se basó para enviar a Alves a prisión, argumentando que ya no dispone del "músculo económico" con que contaba (el futbolista detalló que recibía entre 30.000 y 50.000 euros mensuales), tras haber sido despedido del Pumas mexicano y habérsele suspendido varios contratos publicitarios con distintas marcas.