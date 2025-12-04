Un partido de fútbol, paseo por el 'Ohio extremeño' y pegada de carteles: el arranque de campaña de Guardiola y Feijóo

Tres vecinas de Don Benito, Badajoz, ensayan y dan instrucciones a una amiga que mira desde su balcón en la avenida de la Constitución en la localidad pacense. "Guardiola, Guardiola, Guardiola", gritan al unísono mientras dan palmas esperando a que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, acabe de dar un paseo por las calles aledañas.

El mal tiempo no frena el entusiasmo y algunos curiosos se paran ante el tumulto de gente. "¿Quién viene hoy?", pregunta Julián, otro vecino. "Feijóo", le responde una de las mujeres. A Julián le parece buena idea y se queda.

En sentido contrario, a lo lejos, se empieza a ver a un grupo de gente que avanza lentamente. Ante un escaparate de una tienda de vestidos de novia Feijóo se para y al poco le empiezan a aplaudir y gritar "olés". Unos "olés" respondidos por Feijóo con la mano en alto cual torero en medio de una faena.

Una faena como metáfora de la campaña electoral que arranca el líder del PP este jueves en Don Benito, el 'Ohio de Extremadura'. Y es que en las últimas cuatro elecciones autonómicas esta localidad pacense es la que más se aproxima al resultado general. Tal y como ocurre con este estado de Estados Unidos cuando hay elecciones a la Casa Blanca.

Al poco de recibir los aplausos y "olés" Feijóo concluye su paseo y lanza el primer mensaje electoral. "Extremadura puede ser una tierra que mande un mensaje de cambio, de esperanza al conjunto de los españoles. Les aseguro que nunca las elecciones autonómicas de Extremadura han sido tan importantes para el conjunto de los españoles", ha señalado Feijóo antes de afirmar que Guardiola es una mujer "valiente" por haber alentado los comicios.

Feijóo junto a la alcaldesa de Don Benito y parte de su equipo hablando con unas vecinas de la localidad EP

"Una pinza absurda ha bloqueado Extremadura" "Lamentablemente, una pinza absurda ha bloqueado la política en Extremadura, y ante un bloqueo de una comunidad autónoma, lo que ha hecho la presidenta es llamar a las urnas para que la gente se pronuncie, para que la gente, libremente, desbloquee esta tierra, desbloquee sus cuentas", ha señalado en un mensaje en alusión a Vox. Tras atender a los medios de comunicación, el líder del PP, sin Guardiola, ha continuado su paseo por la localidad extremeña entrando en algunos comercios antes de darse el primer baño de masas de la campaña. En un hotel a las afueras de la localidad, le espera la presidenta de la Junta y candidata a la reelección para el primer mitín que darán hasta el 21 de diciembre. Un acto ante más de un centenar de simpatizantes del PP extremeño.

Guardiola dice que Extremadura "se juega su futuro" Allí, la candidata del PP ha asegurado que la región "se juega su futuro" y ha reivindicado su labor al frente de la Junta frente a un PSOE al que acusa de "escándalos semanales", "mentiras" y de estar "aferrado al poder". Con el arroz meloso a punto de entrar por la puerta en el Hotel Vegas Altas de Don Benito, Guardiola ha reivindicado una política "seria", que gire en torno a "la salud, el empleo, las oportunidades y la esperanza", en la que "no hay sitio para la demagogia". Además, Guardiola ha acusado al PSOE-Ext de mantener "una red de apoyos" cuyo cabeza de lista, Miguel Ángel Gallardo, está "imputado por colocar al hermano de Pedro Sánchez".