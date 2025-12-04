Resumen del arranque de campaña de las elecciones extremeñas: Sánchez y Feijóo arropan a sus candidatos
Los extremeños están llamados a las urnas el 21 de diciembre, año y medio antes de lo que deberían, después de que la actual presidenta de la Junta de Extremadura, la 'popular' María Guardiola, apretara el botón de las elecciones anticipadas ante la imposibilidad de aprobar presupuestos para 2026.
Oficialmente la campaña electoral arranca este viernes a las 0:00 horas, pero ya desde este jueves los líderes del PSOE y PP, Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo, han estado arropando a sus candidatos. En el caso de Sánchez, ha estado en el mitin de arranque de campaña en Plasencia (Cáceres), y en el caso de Feijóo, ha participado en varios actos a lo largo del día en la provincia de Badajoz.
Por parte de Vox, no será hasta este viernes por la tarde cuando su presidente, Santiago Abascal, no entrará en la campaña, mientras por Podemos, que concurre dentro de la coalición Unidas por Extremadura, la secretaria general de los 'morados', Ione Belarra, no participará en la campaña junto a su candidata hasta este sábado.
Resumen | Arranque de la campaña electoral en Extremadura
-
13:40
Buenos tardes. Iniciamos la narración de todo cuanto acontezca este jueves, a unas horas de que arranque la campaña electoral en Extremadura. Los extremeños están llamados a las urnas el próximo 21 de diciembre. La presidenta de la Junta, María Guardiola, dio carpetazo de manera anticipada a la legislatura ante la imposibilidad de sacar adelante los presupuestos regionales para el año 2026.
-
13:51
La campaña electoral arranca oficialmente este viernes a las 0:00 horas
Cuando la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, apretó el botón electoral el pasado 28 de octubre para celebrar los comicios el 21 de diciembre, Extremadura entró ya en campaña con actos de partido y desembarco inusitado de líderes nacionales. Sin embargo, no es hasta esta medianoche cuando oficialmente empieza la cuenta atrás.
A Extremadura acudirán este jueves el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez y el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, y este viernes lo hará también Santiago Abascal, el líder de Vox, pero no es la primera vez que se dejan ver en esta contienda electoral, porque si anticipadas son las elecciones autonómicas del próximo 21 de diciembre, adelantados han sido también los actos de partido.
Por contra, no será hasta este sábado cuando la líder de Podemos, Ione Belarra, no se dejará ver en la campaña electoral en Plasencia.
-
14:01
Quién es quién en las elecciones extremeñas: de una presidenta que quiere gobernar sola a un candidato procesado
Los extremeños están llamados a votar el 21 de diciembre para elegir a su presidente autonómico entre diez candidaturas (once en el caso de Cáceres). Por el PSOE, el cabeza de lista será Miguel Ángel Gallardo, secretario general del partido en la región y el primer candidato que concurre como procesado y quien tratará de mejorar los resultados del histórico barón fallecido Guillermo Fernández Vara.
Por el PP, la presidenta de la Junta, María Guardiola, vuelve a encabezar las lista 'popular' con la intención de revalidar el puesto y no tener que depender de nadie.
En cuanto a los otros dos partidos con representación actualmente en la Asamblea, por Vox, el candidato será Óscar Fernández, actual portavoz del Grupo Parlamentario en la Cámara extremeña, mientras que Irene de Miguel volverá a ser candidata a la Presidencia de la Junta por Podemos, que forma parte de la coalición Unidas por Extremadura, junto a Izquierda Unida y Alianza Verde.
Pero no son las únicas opciones que tendrán los extremeños el próximo 21-D. Concurren un total de diez listas en Badajoz y once en Cáceres, según publicó el pasado 25 de noviembre el Diario Oficial de Extremadura (DOE).
Lee la información completa de M. Carmen Cruz.
-
14:03
Feijóo se vuelca este jueves en el arranque de la campaña extremeña y tendrá agenda paralela a Guardiola
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, se vuelca este jueves en el arranque de campaña a las elecciones extremeñas con visitas a los municipios de Don Benito, Villanueva de la Serena y Almendralejo, en Badajoz.
Aunque Feijóo coincidirá en los grandes mítines con su candidata, María Guardiola, el PP ha planeado una campaña "paralela" a la de la presidenta de la Junta de Extremadura para "peinar más territorio".
Feijóo ha comenzado la campaña en Don Benito (Badajoz), donde ha atendido a los medios de comunicación. Después, intervendrá en una comida mitin con la presidenta extremeña.
El jueves por la tarde, Feijóo irá a Villanueva de la Serena (Badajoz) y asistirá a un partido de fútbol en Almendralejo de la Copa del Rey entre el CD Extremadura y el Sevilla. Allí participará en la pegada de carteles, según fuentes de la formación.
El viernes iniciará el día en Mérida para apoyar al sector primario y desplazarse, posteriormente, a Casar de Cáceres. Desde allí se trasladará a Pinofranqueado, en la comarca cacereña de Las Hurdes, para participar en un acto electoral.
-
14:10
Feijóo respalda que Guardiola no acuda al debate de RTVE
El jueves 18 de diciembre, RTVE celebra por primera vez un debate electoral en Extremadura y contará con la participación de los candidatos a la presidencia de la Junta de Extremadura del PSOE, Miguel Ángel Gallardo; de Vox, Óscar Fernández Calle, y de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel.
Sin embargo, la candidata del PP ha declinado la propuesta. Al respecto, en el primer acto de campaña, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha mostrado su "respaldo" a Guardiola en la decisión que ha tomado.
"TVE tiene excelentes profesionales y los primeros en ser discriminados, pro no está dando un mensaje de imparcialidad. Por tanto, lo que haga Guardiola en cuanto al debate yo lo respaldo", ha señalado.
-
14:19
Feijóo denuncia que "una pinza absurda" estaba bloqueando la política en Extremadura
En el mismo acto, Feijóo ha calificado de "mujer valiente" a la candidata del PP y ha justificado que convocara las elecciones porque había "una pinza absurda ha bloqueado la política en Extremadura". En este punto, lo ha contrapuesto con lo que pasa a nivel nacional, donde "llevamos sin presupuestos toda la legislatura".
También ha reivindicado "no dar un paso atrás en el tren que tiene que llegar", ni en el tema de la central nuclear de Almaraz. "Un extremeño no tiene menos derechos que otra persona que vive en otra comunidad autónoma", ha resaltado.
Según Feijóo, las elecciones en Extremadura son "importantes para toda España" porque "puede ser el inicio del fin del sanchismo".
-
14:24
El tren, uno de los ejes centrales de la campaña electoral en Extremadura
El tener buena conexión en tren con Madrid es una de las reivindicaciones históricas en Extremadura. Un equipo de RTVE Noticias se ha desplazado hasta Badajoz en tren para el arranque de la campaña de las elecciones.
En la actualidad, tres Alvia hacen el recorrido cada día y un cuarto de Media Distancia lo hace hasta Mérida. Hasta 2024 no se sustituyeron los Intercity por los Alvia. Ahora tienen cafetería y son algo más modernos, aunque no dejan de estar desgastados de haber estado recorriendo las vías férreas de otros puntos de España.
Hasta 2023, ninguno de los más de 700 kilómetros de vía en Extremadura estaban electrificados. Desde hace dos años, el tramo Plasencia-Cáceres-Badajoz tiene electricidad. Por poner en contexto, la primera línea electrificada en España es del año 1912.
Lee el reportaje de Félix Donate.
-
14:35
Pedro Sánchez participa junto al candidato del PSOE en el arranque de la campaña en Plasencia
El secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el candidato del PSOE a la Presidencia de la Junta, Miguel Ángel Gallardo, participan este jueves en Plasencia, en el arranque de la campaña electoral.
Ambos intervendrán en un acto público que comenzará a las 18:00 horas en el Palacio de Congresos de Plasencia, según ha informado el PSOE de Extremadura.
Cabe recordar que Pedro Sánchez ya participó junto a Gallardo en un mitin en Mérida el pasado 19 de noviembre, tras un primer intento fallido por el temporal de lluvia.
El procesamiento del candidato socialista por la contratación del hermano de Pedro Sánchez en la Diputación de Badajoz también ha sobrevolado la precampaña y probablemente saldrá en la campaña. El propio Miguel Ángel Gallardo ha llegado a asegurar que Guardiola le tendrá que pedir perdón, cuando salga absuelto, por haber fabricado una "gran mentira" para debilitarle como adversario político.
-
14:45
Abascal se vuelca en Extremadura con un discurso que culpa al bipartidismo de los problemas de la región
El líder de Vox, Santiago Abascal, ha planteado una campaña electoral en Extremadura plagada de actos para arropar a su candidato, Óscar Fernández, y en el que exhibirá un discurso que culpa al bipartidismo de los problemas que aquejan a la autonomía.
En precampaña, Abascal se ha desplazado en seis jornadas a Extremadura, donde ha visitado una decena de municipios acompañando a Fernández. Este miércoles estuvo en un acto público en Badajoz con el candidato de Vox.
Sin embargo, este jueves no tienen programado ningún acto conjunto de arranque de campaña. Abascal ha dejado todo el protagonismo a Fernández con un acto en la Federación Extremeña de Caza, sita en Badajoz, y la tradicional pegada de carteles en Cáceres. Será este viernes cuando el líder de Vox entrará en la campaña con un acto en Cáceres.
-
14:53
Belarra arropará a la candidata de Podemos el próximo sábado
La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, y la 'número dos' de la formación, Irene Montero, arroparán este sábado a la candidata de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, en la campaña electoral. Ambas dirigentes participarán en un acto público, junto a la candidata 'morada' a las 12:00 horas del sábado, en el Centro Cultural Las Claras de Plasencia.
Esta será la primera participación de la líder nacional en la campaña, aunque fuentes de la formación asegura que habrá más actos de respaldo a la coalición que conforman Podemos, IU y Alianza Verde.
En precampaña, Belarra ya ha brindado respaldo en dos actos a De Miguel, quien también ha contado con la presencia del 'número tres' de Podemos, Pablo Fernández. La líder de Podemos visitó la XI Feria Internacional de Apicultura de las Hurdes y este pasado sábado participó en Cáceres en una marcha de apoyo a Gaza.
Mientras, el coordinador federal de IU, Antonio Maíllo, apoyará a la candidatura de Unidas por Extremadura los días 14 y 15 junto a la cabeza de cartel y la coordinadora autonómica de IU, Nerea Fernández. Según explicaron fuentes de esta formación, habrá al menos otro evento más de respaldo de Maíllo tras estas fechas. A priori, los líderes estatales de Podemos e IU no coincidirán en actos conjuntos.
-
15:04
Guardiola será la única candidata que no acudirá al debate de RTVE
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha respaldado "política y personalmente" a su candidata en las elecciones extremeñas, María Guardiola, que no va a acudir al debate organizado por TVE, además dice que la televisión pública "no da un mensaje de imparcialidad".
Por su parte, el ministro socialista de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, apunta que los debates son "importantes y necesarios".
Desde Unidas por Extremadura, la candidata, Irene de Miguel, denuncia el "miedo a debatir" y la portavoz parlamentaria de Vox, Pepa Millán, apostilla que "el PP insiste en el error. El que algo esconde, algo teme".
-
15:42
La campaña electoral en Extremadura arranca esta medianoche
En Extremadura empieza esta medianoche la campaña para las elecciones del 21 de diciembre, que se leerán, sobre todo, en clave nacional. El parlamento extremeño tiene 65 diputados, así que los partidos lucharán por alcanzar los 33 que dan la mayoría absoluta.
-
15:43
RTVE celebrará un debate electoral en Extremadura el 18 de diciembre
RTVE celebrará por primera vez un debate electoral en Extremadura. Será el 18 de diciembre y lo moderará el periodista Xabier Fortes desde el centro territorial de RTVE en Mérida. Encima de la mesa, tres bloques: economía, políticas sociales y pactos.
Todos los candidatos podrán defender en este espacio sus propuestas. El PP finalmente no estará después de que propusiera participar sin su número uno, María Guardiola. Algo que el resto de partidos no ha aceptado.
-
18:08
Pedro Sánchez arropa al candidato socialista a la Junta de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, en un acto en Plasencia
El PSOE arranca en estos momentos la campaña electoral con el lema 'Hazlo por Extremadura'. Participan en un acto en Plasencia el presidente del Gobierno y secretario general del partido, Pedro Sánchez, y el candidato a la Junta, Miguel Ángel Gallardo. Cabe recordar que Sánchez ya participó junto a Gallardo en un mitin en Mérida el pasado 19 de noviembre, tras un primer intento fallido por el temporal de lluvia.
El procesamiento del candidato socialista por la contratación del hermano de Pedro Sánchez en la Diputación de Badajoz ha sobrevolado la precampaña y probablemente saldrá en la campaña, que se alargará hasta el viernes 19 de diciembre.
El propio Miguel Ángel Gallardo ha llegado a asegurar que Guardiola le tendrá que pedir perdón, cuando salga absuelto, por haber fabricado una "gran mentira" para debilitarle como adversario político.
El presidente del Gobierno se desplazará en más de una ocasión a Extremadura con motivo de la campaña electoral.
-
19:02
Gallardo (PSOE): “Estamos aquí para que no gane la injusticia, sino que gane la justicia”
El candidato del PSOE a la Junta de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, se ha referido en el acto de arranque de la campaña a la causa que pesa contra él por contratar en la Diputación de Badajoz al hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Gallardo ha vuelto a defender su inocencia: “Estamos aquí para que no gane la injusticia, sino que gane la justicia”.
Desde Plasencia, también se ha mostrado convencido “que pese a los obstáculos que nos han intentado poner, no van a engañar a los extremeños”, en referencia a PP y Vox.
Gallardo, además, ha criticado que la actual presidenta de la Junta y candidata del PP, María Guardiola, no haya aceptado participar del debate que organizará RTVE el próximo 18 de diciembre.
“Dice que no va. ¿A qué tiene miedo? ¿Qué temor tiene? ¿A que le digamos por qué ha dejado a 7.000 niños sin transporte escolar?”, ha remarcado, cosechando los aplausos de los asistentes al mitin.
-
19:13
La JEC ve "indicios suficientes" de que Guardiola vulneró Ley Electoral en una entrevista
La Junta Electoral Central (JEC) ha estimado un recurso presentado por el PSOE extremeño y considera que "existen indicios suficientes" de que las declaraciones de la presidenta de la Junta, María Guardiola, en una entrevista en la Cadena Cope el 29 de octubre pudieron vulnerar la Ley Orgánica del Régimen Electoral (LOREG).
Esta resolución es consecuencia del recurso interpuesto por el PSOE a la decisión de la Junta Electoral de Extremadura de 21 de noviembre de desestimar la denuncia interpuesta por las manifestaciones realizadas durante una entrevista en la citada cadena con motivo del Impulso de la Candidatura de Cáceres como Capital Europea de la Cultura.
Para el PSOE, en la entrevista Guardiola realizó una serie de afirmaciones electoralistas, haciendo alusión a los logros obtenidos por su Gobierno y solicitando el voto de la ciudadanía, cuando se debería haber ceñido al motivo de la entrevista con independencia de que la convocatoria anticipada de elecciones fuera un asunto de actualidad política.
Por su parte, la representación de la Junta de Extremadura argumentó que la entrevista fue hecha por una emisora de titularidad privada, sin que existiera financiación pública de ninguna índole. Además, negó que durante la entrevista existiese ninguna solicitud expresa de voto y añade que Guardiola todavía no era candidata en el proceso electoral de referencia.
La JEC recuerda que la LOREG establece que desde la convocatoria de las elecciones y hasta la celebración de las mismas queda prohibido cualquier acto organizado o financiado, directa o indirectamente, por los poderes públicos que contenga alusiones a las realizaciones o a los logros obtenidos.
-
19:21
Guardiola asegura que Extremadura el 21-D se juega su futuro y presenta al PP como una opción para socialistas "decepcionados"
La candidata del PP a la Presidencia de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha asegurado que la región "se juega su futuro" en las elecciones del próximo 21 de diciembre y ha presentado a su partido como una "opción seria" para los votantes socialistas "decepcionados". Así, ha reivindicado su Gobierno, "de realidades y no de demagogia", frente a un PSOE al que acusa de "escándalos semanales", "mentiras" y de estar "aferrado al poder".
"Extremadura se ha cansado, Extremadura no quiere corrupción, Extremadura no quiere escándalos, Extremadura no quiere volver al pasado. Por eso a mí también me gustaría dirigirme hoy a tantos y tantos extremeños que confiaron en el Partido Socialista y que hoy se sienten decepcionados. Quiero decirles que aquí tienen una opción seria y responsable, que somos un proyecto político que pone en el centro a las personas y que cumple con sus compromisos", ha reivindicado durante su intervención en una comida mitin en Don Benito (Badajoz), en la que también ha participado el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, a quien ha dado las gracias por su presencia en Extremadura.
La líder del PP regional ha acusado al PSOE extremeño de sostener "una red de apoyos", cuyo cabeza de lista está "imputado por colocar al hermano de Pedro Sánchez", a la vez que ha denunciado las "asquerosas" declaraciones sobre mujeres que se vienen conociendo: "la izquierda cayó" ante casos como los de "Errejón, Monedero, Ábalos o Salazar".
Guardiola también ha defendido la labor de su gobierno, del que ha dicho que es "de realidades, de hechos", al tiempo que ha criticado que en frente haya "toneladas de mentiras", "operetas", "juicios pendientes", "sobres" y "escándalos todas las semanas".
Por ello, ha pedido la confianza y el apoyo de los extremeños para ayudar a "apuntalar" el cambio que comenzó en mayo de 2023. "No vamos a defraudar", ha dicho.
-
19:26
Sánchez abre campaña en Extremadura criticando la “privatización” del PP y los audios del gerente del Hospital de Torrejón
El presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha arrancado su participación en la campaña electoral de Extremadura criticando “la privatización” del PP y los audios del gerente del Hospital de Torrejón de Ardoz.
"No es Ribera Salud. No es Quirón. Es el modelo del PP, que es hacer negocio con la sanidad de todos para que ganen cuatro", ha asegurado Sánchez en el acto de arranque de campaña junto al candidato socialista, Miguel Ángel Gallardo, en Plasencia (Cáceres). Y ha rematado: "Que lo que hacen es… que se lo pregunten al novio de Ayuso".
El jefe del Ejecutivo ha pedido a los extremeños que reflexionen el próximo 21 de diciembre "sobre qué modelo de sociedad queremos". Y ha advertido: "Son pacientes, no clientes. Son estudiantes, no clientes".
-
19:34
La encuesta del CIS para Extremadura, en claves: ¿por qué el PP no rompe su techo electoral?
El PP ganaría las elecciones en Extremadura del próximo 21 de diciembre, según los sondeos publicados antes del comienzo de la campaña. Sin embargo, no estaría en condiciones de alcanzar la mayoría absoluta que pretende la presidenta autonómica y candidata del PP, María Guardiola, para gobernar sin depender del apoyo de Vox, como en la actual legislatura. Una tendencia que reafirma el sondeo preelectoral del CIS, publicado el viernes: los 33 escaños para gobernar en solitario quedarían fuera de alcance del PP, anclado en un techo electoral que no supera los 30.
El análisis de los datos de la encuesta del CIS revela las claves de una "victoria incompleta", que se resumen en que el PP sufre fugas estratégicas hacia su derecha y desconexiones con sectores del electorado clave para conseguir los representantes que le faltan en la Asamblea de Extremadura.
-
19:42
Extremadura, una comunidad rural y de emigrantes a la cola en empleo y lastrada por las infraestructuras
Aunque Extremadura es una de las autonomías más extensas, supone el 8% del territorio español, es, con poco más de un millón de habitantes, una de las menos pobladas y apenas representa un 1,7% del PIB nacional.
También ocupa los últimos puestos -solo detrás de Andalucía- en PIB per cápita y en paro -el 15,6% en 2024, cinco puntos por encima de la media española-, el principal lastre económico de la autonomía. Es también una de las regiones que más población ha ido perdiendo en el último medio siglo.
En los últimos años, se ha convertido en una potencia renovable y afronta el debate del cierre de la central nuclear de Almaraz. Además, es una de las peores comunicadas en la península por ferrocarril y tampoco cuenta con una gran ciudad que concentre población e inversiones.
Lee la radiografía económica completa de Extremadura, por Álvaro Caballero.
-
19:56
Sánchez pide que "la derecha pierda" en Extremadura el 21D y sostiene que gobernará hasta 2027
Desde Plasencia, el presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha pedido un apoyo masivo a su candidato, Miguel Ángel Gallardo, y espera que "la derecha pierda" en las elecciones convocadas en Extremadura para el próximo 21 de diciembre.
Sánchez también ha sostenido que tiene la intención de agotar la legislatura, y ha ido más allá: "La izquierda no pide perdón ni pide permiso para gobernar. Y es lo que vamos a hacer hasta el 2027 y lo que vamos a hacer después de 2027".
Y se ha referido a la negativa del PP a participar en el debate de RTVE con su candidata, María Guardiola. Para Sánchez, "Guardiola hace como Feijóo, que no va a los debates. Y ya empiezan con las encuestas. Que se queden con las encuestas que nosotros el 21 vamos a ganar las elecciones".
-
20:33
¿Por qué Extremadura tiene una cita con las urnas el 21-D, año y medio antes de lo previsto?
Los extremeños están llamados a las urnas el 21 de diciembre, año y medio antes de lo que deberían, después de que la actual presidenta de la Junta, la 'popular' María Guardiola, apretara el botón de las elecciones anticipadas ante la imposibilidad de aprobar presupuestos para 2026.
Nos da las CLAVES de estas elecciones Ana Vázquez Cicujano.
-
20:51
Unidas por Extremadura cree que "la destrucción de lo público está en el ADN" del PP
La candidata de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, ha arrancado la campaña electoral con un acto en Cáceres capital. Durante el mitin, ha cargado contra la presidenta autonómica y candidata del PP, María Guardiola, a quien ha acusado de varios problemas en la región.
"Ha creado el mayor caos del transporte escolar de la historia"; "desde que han llegado, Quirón va como un tiro. La destrucción de lo público está en su ADN", o "la vivienda se gestiona aquí y en Cáceres es donde más ha subido del país", han sido algunas de sus críticas a la gestión de Guardiola.
También ha defendido que Almaraz "no beneficia" a Extremadura y ha ironizado que "si tanto le gusta a (la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz) Ayuso, que se la lleve".
Irene de Miguel ha asegurado que Unidas por Extremadura se va a "dejar la piel por la vivienda, para que en Extremadura se pueda vivir y no sobrevivir". Así, ha indicado que pondrá un "tope a los alquileres" y que su formación va a garantizar el derecho a la vivienda por encima de la especulación.
-
20:55
Un partido de fútbol, paseo por el Ohio extremeño y pegada de carteles: el arranque de campaña de Guardiola y Feijóo
Una crónica de nuestro compañero Félix Donate.
La presidenta de la Junta de Extremadura y el líder del PP han dado el primer mitín de campaña en Don Benito, Badajoz. Desde allí, recibidos por simpatizantes, ambos han mandado sus primeros mensajes electorales de cara al 21-D.
"Extremadura puede ser una tierra que mande un mensaje de cambio, de esperanza al conjunto de los españoles. Les aseguro que nunca las elecciones autonómicas de Extremadura han sido tan importantes para el conjunto de los españoles", ha señalado Feijóo antes de afirmar que Guardiola es una mujer "valiente" por haber alentado los comicios.
-
21:48
Los comicios extremeños abren un nuevo un ciclo electoral
Los extremeños votarán el 21 de diciembre. Después habrá elecciones, todavía sin fecha, en Castilla y León y en Andalucía. Y es posible que también en Aragón. Así que los comicios extremeños inician un ciclo electoral que todos los partidos leen en clave nacional.
El PP se juega mantener su enorme poder autonómico. Y además se verá si es capaz de aglutinar el voto en el espacio de la derecha frente a Vox. El PSOE también medirá su fuerza e intentará recuperar las muchas autonomías que perdió en las últimas elecciones y con ellas, el impulso de cara a unas elecciones generales, sobre las que también pesa la sombra del adelanto electoral.
-
22:00
La campaña arranca este jueves a medianoche la campaña electoral para las elecciones del 21 de diciembre. PSOE, PP, Vox y Unidas por Extremadura, los cuatro partidos que tienen ahora representación en el Parlamento autonómico, han iniciado ya sus actos. Y en esta campaña se volcarán sus líderes nacionales.
Este jueves, el secretario general de PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, han estado junto a sus candidatos.
-
22:10
Sánchez y Gallardo proponen que Extremadura sea "el dique de contención de la derecha"
El PSOE ha arrancado campaña en Extremadura con el lema 'Hazlo o lo Harán' y con un objetivo claro: revertir las encuestas y volver a ganar las elecciones. Por ello, tanto el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como el candidato socialista a la Junta, Miguel Ángel Gallardo, han cargado contra el actual gobierno del PP, presidido por María Guardiola, y convertir la comunidad autónoma "en el dique de contención de la derecha".
El PP ha sido el blanco de todas las críticas tanto de Sánchez como de Gallardo en el Palacio de Congresos de Plasencia, en la provincia de Cáceres. De hecho, no han mencionado a Vox, tampoco a Unidas por Extremadura. La estrategia de ambos ha sido la de exponer cada uno de los "recortes" de los populares y de Guardiola.
-
22:31
Diario de campaña: Sánchez y Feijóo arropan a sus candidatos en el arranque de campaña
La campaña de las elecciones autonómicas en Extremadura ha dado pistoletazo oficial de salida este jueves con los líderes de PSOE y PP apoyando a sus candidatos. Sin embargo, casi se podría decir que esta región entró en campaña el pasado 28 de octubre, el día que la presidenta de la Junta, María Guardiola, apretó el botón de los comicios anticipados.
Esta cita con las urnas del próximo 21-D se ve también como termómetro político de otras citas electorales próximas.
Según la última encuesta preelectoral del CIS, publicada el viernes pasado, el PP obtendría en la Asamblea de Extremadura entre 25 y 29 asientos -en las anteriores obtuvo 28-, por lo que se quedaría a cuatro escaños de la mayoría absoluta, que está en 33 diputados, y volvería a depender de Vox, formación que podría duplicar su fuerza, al pasar de los cinco escaños actuales a una horquilla de entre 10 y 12.
El PSOE pasaría a ser segunda fuerza -obtuvo 28 escaños como el PP, pero le superó en votos-, al lograr entre 19 y 22 escaños, mientras que Unidas por Extremadura -Podemos e Izquierda Unida- que ahora tiene cuatro, subiría hasta los 6-7 representantes.
-
23:21
El PP continúa con sus actos de este jueves
Feijóo se ha trasladado hasta Almendralejo para seguir el partido entre el Extremadura y el Sevilla F.C. de dieciseisavos de final. En este municipio pacense hará la pegada de carteles en la sede de su partido. Pero hasta allí no le ha acompañado la presidenta de la Junta, que ha optado por irse a la capital de la comunidad autónoma, Mérida, donde hará la pegada que dé el banderazo de salida hacia el 21 de diciembre.
-
0:00
Arranca la campaña del 21-D
Arranca la cuenta atrás para la cita en las urnas. A lo largo de las próximas dos semanas, los candidatos se dirigirán a los extremeños a través de actos y visitas a lo largo y ancho de la comunidad autónoma. En Extremadura es, además, la primera vez se adelantan los comicios. En juego, los 65 escaños del parlamento. Los partidos pugnarán por alcanzar los 33 que dan la mayoría absoluta.
Los socialistas y populares han estado arropados este jueves por sus líderes nacionales, mientras que Abascal y Belarra harán lo propio con los suyos el viernes y el sábado respectivamente.
-
0:10
Vox se presenta como la alternativa en la apertura de campaña
Vox ha dado comienzo a la campaña esta media noche con un acto de pegada de carteles por las calles de Cáceres. El lugar elegido ha sido junto a la Cruz de los Caídos, un sitio "emblemático" para la formación dentro de la capital cacereña.
Su candidato, Óscar Fernández, afronta las elecciones con las "grandes expectativas" de ganar escaños y convertirse en un actor decisivo. En sus primeras declaraciones ante los medios esta noche, Fernández ha presentado a su formación como la única alternativa frente al PP y el PSOE. "Tenemos mucha ilusión, sabemos que tenemos detrás a miles de extremeños que piden el cambio que María Guardiola nos robó hace dos años", ha manifestado.
"Extremadura lleva 42 años padeciendo la misma estafa del PP y del PSOE, 36 años de socialismo del PSOE y seis de socialismo azul del Partido Popular, que han condenado a nuestra tierra a los últimos lugares", ha afirmado el candidato.
Aunque el líder del partido, Santiago Abascal, no está presente en la apertura, sí que entrará en campaña durante el acto previsto para este viernes en Montijo. Está previsto que arrope a su candidato a lo largo de la campaña.
La campaña comienza buenas perspectivas para Vox, según los sondeos, que pronostican que mejorarán su resultado respecto a las autonómicas de 2023. Los de Abascal pugnan por que Guardiola no logre la mayoría absoluta para así condicionar sus políticas o exigir entrar en el gobierno, llegado el caso.
-
0:14
El tradicional pegado de carteles
Al igual que Vox, el resto de partidos están realizando la tradicional pegada de carteles. En el caso del candidato socialista, lo está haciendo junto a la sede del PSOE de Mérida en una pared que han habilitado para ello. Todos los candidatos que ha tenido el partido han iniciado campaña siempre en ese punto. Juntos por Extremadura y Nuevo Extremeñismo han hecho lo mismo en Cáceres.
Por su parte, Guardiola ha iniciado la campaña soplando las velas, ya que coincide con su 46º cumpleaños. Además, le han regalado un libro: Toda una vida, de Luis Rodríguez Ardila.
-
0:45
Feijóo pide el voto a Guardiola para que "el cambio se consolide" frente a la "pinza" de bloqueo de PSOE y Vox
El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha pedido este jueves concentrar el voto en la candidata del PP a la Presidencia de la Junta, María Guardiola, para que "el cambio se consolide" frente a la "pinza absurda e irresponsable" de bloqueo político que a su juicio protagonizan tanto PSOE como Vox.
Así lo ha asegurado el líder del PP en la tradicional pegada de carteles en Almendralejo con motivo de las elecciones extremeñas, junto al secretario general del PP de Extremadura, Abel Bautista, y donde ha exigido al resto de partidos que no bloqueen la investidura en el caso de que Guardiola gane.
-
0:56
Hasta aquí la narración del arranque de la campaña electoral en Extremadura. Buenas noches.