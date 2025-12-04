Resumen del arranque de campaña de las elecciones extremeñas: Sánchez y Feijóo arropan a sus candidatos

19:21

Guardiola asegura que Extremadura el 21-D se juega su futuro y presenta al PP como una opción para socialistas "decepcionados"

La candidata del PP a la Presidencia de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha asegurado que la región "se juega su futuro" en las elecciones del próximo 21 de diciembre y ha presentado a su partido como una "opción seria" para los votantes socialistas "decepcionados". Así, ha reivindicado su Gobierno, "de realidades y no de demagogia", frente a un PSOE al que acusa de "escándalos semanales", "mentiras" y de estar "aferrado al poder".

"Extremadura se ha cansado, Extremadura no quiere corrupción, Extremadura no quiere escándalos, Extremadura no quiere volver al pasado. Por eso a mí también me gustaría dirigirme hoy a tantos y tantos extremeños que confiaron en el Partido Socialista y que hoy se sienten decepcionados. Quiero decirles que aquí tienen una opción seria y responsable, que somos un proyecto político que pone en el centro a las personas y que cumple con sus compromisos", ha reivindicado durante su intervención en una comida mitin en Don Benito (Badajoz), en la que también ha participado el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, a quien ha dado las gracias por su presencia en Extremadura.

La líder del PP regional ha acusado al PSOE extremeño de sostener "una red de apoyos", cuyo cabeza de lista está "imputado por colocar al hermano de Pedro Sánchez", a la vez que ha denunciado las "asquerosas" declaraciones sobre mujeres que se vienen conociendo: "la izquierda cayó" ante casos como los de "Errejón, Monedero, Ábalos o Salazar".

Guardiola también ha defendido la labor de su gobierno, del que ha dicho que es "de realidades, de hechos", al tiempo que ha criticado que en frente haya "toneladas de mentiras", "operetas", "juicios pendientes", "sobres" y "escándalos todas las semanas".

Por ello, ha pedido la confianza y el apoyo de los extremeños para ayudar a "apuntalar" el cambio que comenzó en mayo de 2023. "No vamos a defraudar", ha dicho.