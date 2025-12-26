EE.UU. golpea al Daesh en Nigeria: claves de un ataque en un país rico en hidrocarburos y tierras raras

Estados Unidos bombardeó este pasado jueves, en plena Navidad, supuestos objetivos terroristas del Estado Islámico o Daesh en el noroeste de Nigeria. El presidente estadounidense, Donald Trump, se ha felicitado por el ataque y ha provechado para reiterar el bulo de que en el país africano se persigue a los cristianos, una afirmación que carece de base.

Aunque no se tienen más datos de los supuestos objetivos y del resultado del ataque, lo cierto es que en Nigeria operan varios grupos yihadistas, tanto autóctonos, como Boko Haram, como vinculados al Daesh o Al Qaeda. La violencia armada se ha disparado en los últimos meses y se ha cobrado centenares de víctimas, tanto musulmanas como cristianas.

Nigeria, un país rico en recursos donde aumenta la pobreza Nigeria es un país extenso (alrededor de 924.000 kilómetros cuadrados, casi el doble que España) con un población en continuo aumento: 237,5 millones de habitantes, el país más poblado de África y el sexto del mundo. Aunque la capital es Abuya, la ciudad más importante y centro económico es Lagos, en la costa del Golfo de Guinea, con más de 17 millones de habitantes. El país es una federación de Estados que se independizó de Reino Unido en 1960 y desde entonces ha alternado periodos de golpes de Estado con gobiernos electos. Actualmente, el Partido Progresista controla el Ejecutivo y el Legislativo. El país es un referente en la economía africana, por su situación en las rutas comerciales que conectan África Occidental con el resto del mundo y el Golfo de Guinea con el interior del continente a través del río Níger. Además, es el primer productor de hidrocarburos (gas y petróleo) del continente y el noveno exportador de petróleo del mundo, con sus reservas concentradas en la zona del delta del río Níger. Está prevista la construcción de más de 4.000 kilómetros de oleoductos que conecten Nigeria con Europa vía Argelia y Túnez. El subsuelo nigeriano es rico también en minerales y tierras raras que las grandes potencias (entre ellas, EE.UU.) desean para nutrir su industria digital y militar y las tecnologías 'verdes'. A pesar de esta riqueza natural, más del 46 % de los nigerianos viven por debajo de la pobreza y el gasto en comida se lleva el 70 % de los ingresos familiares, según el Banco Mundial. Solo un 61 % de la población tiene acceso a la electricidad y un 67 % a servicios básicos de agua potable. 25.54 min África Hoy - Nigeria, exportación de gas fósil y África en la COP30 - 19/11/2025 En 2023 fue elegido como presidente Bola Ahmed Tinubu, que inició una serie de reformas económicas para reducir la deuda y atraer inversiones, y entre otras medidas eliminó los subsidios al combustible y liberalizó la moneda. Las reformas han reducido el déficit y aumentado el PIB, pero han empeorado la carestía de la vida para los nigerianos, que a menudo se ven envueltos en estampidas para conseguir alimentos o combustible.

De Boko Haram al Daesh: los grupos terroristas que actúan en Nigeria Nigeria es un estado multinacional y multiétnico, donde alrededor de la mitad de la población es cristiana y la otra mitad es musulmana. A lo largo de su historia ha vivido episodios de violencia, como la guerra por la independencia de Biafra, pero en general, según destacan las organizaciones internacionales, ha sido un ejemplo de convivencia. Sin embargo, la violencia armada ha aumentado en las ultimas décadas, por al menos tres factores. En primer lugar, por la penetración de las corrientes salafistas y yihadistas desde el norte de África a través del Sahel, sobre todo desde la guerra civil en Argelia (1991-2002). En 2002 nació Boko Haram, un grupo autóctono y muy violento, que comenzó sus actividades terroristas en 2009 en la región de Borno, pero que las ha extendido a Chad, Camerún y Níger. En 2014 se hicieron tristemente famosos por el secuestro de 200 niñas en Chibok. Diez años de horror de Boko Haram: el secuestro de las 276 estudiantes que estremeció a Nigeria RTVE.es / AGENCIAS En 2015, Boko Haram juró lealtad al Daesh. Sin embargo, en 2016 se produjo una escisión, que pasó a llamarse Estado Islámico de África Occidental (EIAO), y es este último grupo el que está considerado como la filial del Daesh en la zona. Actúa en los países ribereños del lago Chad (Camerún, Chad, Nigeria y Níger) y se le atribuye una fuerza de unos 3.500 militantes. Sería la rama más numerosa del Daesh fuera de Siria e Irak. Boko Haram y EIAO están enfrentados por el control del territorio y el acceso a los recursos (entre ellos, los ingresos de la extorsión y los secuestros) y se atacan entre sí esporádicamente. En 2016 apareció otro grupo menor, el Estado Islámico del Gran Sáhara (EIGS), con base en la región de Liptako-Gourma (fronteriza entre Burkina Faso, Mali y Níger). En 2019, el EIGS se incorporó formalmente al EIAO, aunque operan de manera independiente. Por si fuera poco, en octubre se registró el primer ataque en suelo nigeriano reivindicado por el Grupo de Apoyo al Islam y los Musulmanes (GAIM o JNIM, por sus siglas en árabe), la filial de Al Qaeda en el Sahel. Precisamente en octubre Nigeria vivió uno de las periodos más violentos, con 38 ataques y un total de 344 víctimas mortales, en su mayoría a manos de Boko Haram, y matanzas de civiles, incluyendo mujeres y niños, según el Observatorio Internacional de Estudios sobre Terrorismo. El foco geográfico de esta violencia se encuentra en los estados de Borno (noroeste) y Sokoto (noreste). El Comando de EE.UU. para África (AFRICOM) ha informado de que sus ataques han tenido lugar en Sokoto contra "terroristas del Estado Islámico", aunque no ha concretado ni la localidad precisa ni la organización concreta a la que pertenecían los supuestos objetivos. El AFRICOM tampoco ha informado de la fuerza o las armas utilizadas, aunque ha difundido imágenes del lanzamiento de misiles desde buques de guerra. ““

Conflictos cruzados en un país diverso En segundo lugar, al hablar de los conflictos que sufre Nigeria, en el centro y norte del país se producen a menudo enfrentamientos por tierras y recursos naturales entre grupos que pertenecen a distintas etnias o religiones. Pastores de etnia fulani, por ejemplo, mayoritariamente musulmanes, se enfrentan con grupos de agricultores de otras etnias por el acceso al agua y a los pastos. La religión, sin embargo, no es el factor principal, como ha explicado en RNE Rafael Sánchez, cofundador de África Fundación Sur. África hoy África hoy - Nigeria busca la cooperación con EE. UU. - 21/11/25 Escuchar audio Por último, la violencia ha sido el caldo de cultivo para la consolidación del bandidaje y de una verdadera industria del secuestro, de los que son víctimas tanto escolares como sacerdotes, entre otros. El Gobierno nigeriano combate la violencia y asegura haber eliminado a 13.500 supuestos criminales y haber detenido a más de 17.000. Además, fomenta el diálogo en un Consejo Interreligioso; colabora con la Comunidad Económica de Estados de África Occidental (CEDEAO) y con la Unión Africana; y ha ofrecido a EE.UU. una alianza de seguridad. Pero, para Trump, esto no es suficiente, y hace un mes ya advirtió al Tinubu de que actuaría con dureza. Los ataques de esta Navidad se han producido con la cooperación de Nigeria.