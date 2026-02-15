Feijóo incide en gobernar en solitario con acuerdos puntuales con Vox: "Debemos entendernos y respetar las urnas"

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, insiste en que su compromiso literal" que hizo en el congreso del Partido Popular del año pasado respecto a gobernar en solitario y sin una coalición con Vox, partido con el que está dispuesto a llegar a "los acuerdos puntuales que sean necesarios". Eso sí, ha dicho que si los electores le mandan "otro mensaje" en las urnas y ha de matizar, tendrá que hacerlo: "Soy un demócrata que respeta los resultados electorales".

En una entrevista en El Mundo, Feijóo insiste en que su objetivo es que de las urnas salga un Gobierno fuerte y que su única línea roja para pactar es con Bildu, "como heredero de una organización terrorista". Reitera también que "con el sanchismo no es posible acordar" y que "con los independentistas no se va a mantener ninguna conversación que quede fuera de la Constitución".

Eso sí, ha aclarado que esa es la oferta que planteó en julio de 2025 y que sigue planteando en febrero de 2026. "Vamos a ver qué es lo que dicen los españoles en las elecciones generales", ha apuntado. "No me gusta cambiar de opiniones y mucho menos de principios. Si los electores me mandan otro mensaje y he de matizar, pues tendré que hacerlo. Soy un demócrata que respeta los resultados electorales".

Pide a Vox ser "consecuente" con las urnas y "apoyar" al PP en Aragón y Extremadura Feijóo se ha referido a las últimas elecciones autonómicas en Aragón y Extremadura. A su juicio, PP y Vox "tienen que ser consecuentes con lo que los ciudadanos han mandado, con lo que las urnas han dicho. Y lo que han dicho las urnas es que el PP tiene que liderar los gobiernos en Aragón y en Extremadura con apoyo de Vox". Golpe en el tablero de la derecha: gana Feijóo aunque vence Abascal Estrella Moreno En este sentido, aclara que los posibles acuerdos con Vox tendrán que respetar las condiciones de "responsabilidad y proporcionalidad" al defender que si su formación tiene "el doble o el triple" de escaños que la de Santiago Abascal, "lo lógico es que cualquier acuerdo respete esa proporcionalidad". Además, pide a Vox tener "estabilidad" y que no suceda como en 2023. "Vox quiso participar en todos los gobiernos y, posteriormente, con una decisión unilateral, abandonó el mismo día todos los gobiernos de las comunidades autónomas. Eso creo que no es serio", ha sostenido. A la cuestión de por qué ha crecido tanto Vox y el PP no en las últimas elecciones autonómicas, el líder del PP ha destacado que "el objetivo de Sánchez es inflar a Vox. Pero no funciona, porque ahora resulta que uno de los que se están nutriendo del PSOE es Vox". En este sentido, ha recordado que durante la campaña de las elecciones en Aragón se produjo "una regularización completa de toda la inmigración irregular que ha entrado, a 30 de diciembre de 2025. ¿Ustedes creen que eso es casualidad? No está redactado el texto, no está aprobada la medida y soltamos esta bomba para tensionar" y se produjo el decreto ómnibus "para intentar trasladar que los pensionistas se van a quedar sin pensión porque el PP y Vox están en contra de los pensionistas. Feijóo avisa a Vox de que aunque el PP esté "abierto" a pactos, "no significa perder el respeto" a sus votantes Mª Carmen Cruz Martín

Sánchez, un presidente "tóxico": "Los peores ocho años de la democracia" Para Núñez Feijóo, Pedro Sánchez "ha intentado reventar la campaña, pero no ha funcionado. ¿Qué ocurre? Que está reventando también al Partido Socialista". "Estos ocho años de sanchismo -ha criticado el líder del PP- han sido los peores ocho años de los 47 años de democracia. Sánchez ha sido un presidente tóxico para el Partido Socialista y para la democracia española". "Llevamos ocho años con las infraestructuras abandonadas, con un ministro en la cárcel y con otro ministro dedicado a las redes sociales. Haremos un ajuste del gasto burocrático muy potente y devolveremos otra vez la convivencia al país", ha sostenido. Asimismo, ha mostrado su preocupación por la situación de las presas: "En mi país hay más de un 70 % de agua embalsada. Llevamos décadas sin este porcentaje. Tenemos que revisar las presas. Somos el país de la Unión Europea con más presas, 2.400, de las cuales 1.000 son grandes presas. Las tenemos que revisar".