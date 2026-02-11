Sánchez defiende sus pactos con Sumar y afea que Feijóo le abra la puerta a la ultraderecha

Enlaces accesibilidad
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante su comparecencia este miércoles ante el pleno del Congreso.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante su comparecencia este miércoles ante el pleno del Congreso. EFE/ Javier Lizón
Mª Carmen Cruz Martín
Mª Carmen Cruz Martín

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha defendido este miércoles sus pactos con Sumar en esta legislatura y con Podemos en la anterior, al tiempo que ha reprochado al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, diga ahora que pactará con Vox, y le abra así la puerta a la "ultraderecha".

Ha sido en su turno de réplica a los grupos tras haber comparecido para informar sobre los accidentes ferroviarios de Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona), en los que perdieron la vida 47 personas. En su primera intervención se centró en las tragedias ferroviarias, mientras que en la segunda, se ha dedicado a repasar otros asuntos de actualidad internacional, así como ha contestado a los grupos.

Sánchez ha cargado contra Feijóo al que ha acusado de "mentir" durante su intervención previa y dedicarse a utilizar "la desinformación y bulos de manera tan frívola". "Está desinformando, generando zozobra y crispación", ha espetado al líder de la oposición.

Para el presidente del Gobierno, el "ascenso de la ultraderecha", en referencia a los resultados de Vox en las elecciones de Extremadura y de Aragón, donde los de Santiago Abascal han duplicado su presencia, se debe a la "operación de blanqueamiento" por parte del PP y la "derecha mediática".

"Se ha llegado a decir que es tan legítimo gobernar con Vox como hacerlo con Sumar ahora y Podemos en la anterior legislatura, comparando el comunismo y la ultraderecha", ha incidido Sánchez.

(NOTICIA EN AMPLIACIÓN...)

