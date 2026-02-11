Sánchez defiende sus pactos con Sumar y afea que Feijóo le abra la puerta a la ultraderecha

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha defendido este miércoles sus pactos con Sumar en esta legislatura y con Podemos en la anterior, al tiempo que ha reprochado al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, diga ahora que pactará con Vox, y le abra así la puerta a la "ultraderecha".

Ha sido en su turno de réplica a los grupos tras haber comparecido para informar sobre los accidentes ferroviarios de Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona), en los que perdieron la vida 47 personas. En su primera intervención se centró en las tragedias ferroviarias, mientras que en la segunda, se ha dedicado a repasar otros asuntos de actualidad internacional, así como ha contestado a los grupos.

Sánchez ha cargado contra Feijóo al que ha acusado de "mentir" durante su intervención previa y dedicarse a utilizar "la desinformación y bulos de manera tan frívola". "Está desinformando, generando zozobra y crispación", ha espetado al líder de la oposición.

Para el presidente del Gobierno, el "ascenso de la ultraderecha", en referencia a los resultados de Vox en las elecciones de Extremadura y de Aragón, donde los de Santiago Abascal han duplicado su presencia, se debe a la "operación de blanqueamiento" por parte del PP y la "derecha mediática".

"Se ha llegado a decir que es tan legítimo gobernar con Vox como hacerlo con Sumar ahora y Podemos en la anterior legislatura, comparando el comunismo y la ultraderecha", ha incidido Sánchez.

