Vox denuncia a la asociación juvenil Revuelta por desviar fondos recabados durante la dana

Vox ha presentado una denuncia contra la asociación juvenil Revuelta, vinculada al partido, por desviar presuntamente fondos recabados durante la dana y que eran para ayudar a los afectados.

Fuentes de Vox han confirmado que la formación ha denunciado ante la Autoridad Independiente de Protección del Informante por irregularidades en la gestión de la Asociación Social de Mayores (ASOMA en el registro y conocida como Revuelta), creada por antiguos afiliados y trabajadores del partido y que se habría quedado con cientos de miles de euros de donantes de la dana.

La denuncia se presenta después de que un exdirigente de la organización juvenil haya denunciado irregularidades en los últimos días.

Según fuentes, hay malestar, decepción y sorpresa entre diputados y altos cargos de Vox por este supuesto desvío de fondos destinados a la dana. Muchos de ellos aseguran que contribuyeron con su propio dinero. El presidente de Revuelta era muy conocido entre todos ellos y llegó a trabajar hasta hace poco en el partido.

Se registró el 30 de noviembre Desde el partido han asegurado que la denuncia fue registrada de forma simultánea a la presentada el pasado 30 de noviembre ante la Fiscalía por el vicepresidente Revuelta y asesor de Vox en el Parlamento Europeo, Arturo Villarroya, y otro miembro de la Junta Directiva, Javier Esteban Bejarano. Ambos denunciaron al presidente de la organización, Jaime Hernández Zúñiga; al secretario, Pablo González Gasca; y al vocal Santiago Aneiros por presuntas irregularidades graves y posible estafa en el destino de fondos y en el cobro de cuotas de afiliación sin derechos asociados. Ante la negativa de Hernández Zúñiga, González Gasca y Aneiros -en la práctica los máximos dirigentes de la organización- a facilitar información sobre su gestión (se negaban incluso a presentar las cuentas), Vox denunció sus sospechas ante la Autoridad Independiente de Protección del Informante. Este organismo fue impulsado por el Gobierno en el marco del Plan de Acción por la Democracia y la ley reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción y entró en funcionamiento el pasado 1 de septiembre. Una vez recibida la denuncia de Vox, la Autoridad Independiente de Protección del Informante verá la correspondiente comprobación y, si procede, la remitirá a la Fiscalía. “COMUNICADO OFICIAL DE REVUELTA



1- Durante los últimos días han aparecido declaraciones públicas de antiguos colaboradores que, por orden de otros, buscan sembrar dudas sobre Revuelta.



Qué es Revuelta La organización juvenil, vinculada a Vox, nació en 2023 al calor de las manifestaciones que hubo en octubre y noviembre de ese año en Ferraz para protestar contra la ley de amnistía. En la Nochevieja de aquel año capitanearon las uvas de Ferraz. Durante ese día un grupo de personas colgó y apaleó un muñeco del presidente del Gobierno. Un Juzgado de Madrid investiga el apaleamiento a un muñeco de Sánchez en Ferraz en Nochevieja A raíz de esas protestas de noviembre se fue popularizando entre jóvenes seguidores de derechas y fue creciendo poco a poco hasta octubre de 2024, coincidiendo con la dana de Valencia, momento en el que logró su punto álgido de popularidad organizando recogidas de dinero para los afectados. Vox ha negado en varias ocasiones sus vinculaciones con la organización, pero cargos del partido han estado o están a sueldo de Revuelta desde sus orígenes.