Dos estudiantes mueren en Reino Unido por un brote de meningitis, una infección bacteriana contagiosa

La universidad inglesa de Kent ha suspendido los exámenes presenciales de esta semana por un brote de meningitis que ha causado la muerte de dos estudiantes y la hospitalización de otros 11 jóvenes, según las autoridades sanitarias de Reino Unido. Uno de los fallecidos era estudiante de la Universidad de Kent. La otra víctima mortal, de 18 años, era alumna de un instituto de secundaria en el condado.

¿Qué es la meningitis? "La meningitis es una enfermedad que se caracteriza por la inflamación de las meninges, que son las membranas que recubren el cerebro y la médula espinal, y suele ser por causas infecciosas, sobre todo bacterianas y víricas", ha explicado a RTVE Noticias Beatriz Torres, secretaria de comunicación de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG). La Organización Mundial de la Salud (OMS) la define como "una enfermedad devastadora" que puede ser mortal y a menudo provoca graves problemas de salud a largo plazo. La mayoría de los casos de meningitis están causados por bacterias o virus, como indica la Asociación Española de Pediatría. Según explica, la meningitis causada por bacterias es poco frecuente, pero suele ser grave y puede causar la muerte si no se trata de inmediato. En cambio, la meningitis causada por virus "es mucho más frecuente que la bacteriana y suele ser benigna". "Muchos de los virus que causan meningitis son muy frecuentes y están relacionados también con los catarros y la diarrea", añade.

Cuáles son los síntomas de la meningitis Entre los síntomas habituales de la meningitis, la OMS menciona fiebre, rigidez en la nuca, confusión o alteración del estado mental, cefalea, fotosensibilidad, náuseas y vómitos. Otros síntomas menos frecuentes son crisis convulsivas, coma y déficits neurológicos, por ejemplo, debilidad en las extremidades. Torres también menciona las alteraciones cutáneas y una alteración del nivel de conciencia. La experta aconseja acudir al médico si se padece fiebre elevada y cefalea intensa, además de una alteración del nivel de conciencia.

Cómo se transmite la enfermedad La mayoría de las bacterias que causan meningitis son portadas por los seres humanos en la nariz y la garganta. La OMS explica que se propagan de una persona a otra a través de gotículas respiratorias o secreciones de la garganta. En el caso de los contagiados en Kent, las autoridades sanitarias tratan de establecer el origen del brote. No se descarta que esté en una discoteca de Canterbury, en Kent, ya que han pedido a quienes visitaron el establecimiento entre el 5 y el 7 de marzo que acudan a recibir antibióticos como medida preventiva.

Qué hacer si se ha estado en contacto con un contagiado Cientos de estudiantes han hecho fila este lunes en el campus de la universidad de Kent para recibir antibióticos como medida preventiva, en medio de la preocupación de los jóvenes y de gran parte de la comunidad del condado inglés. Si el caso de meningitis con el que se ha tenido contacto es de causa vírica, no hace falta tomar ninguna medida preventiva especial, según la Asociación Española de Pediatría. Solo en los casos de meningitis bacterianas contagiosas, "los contactos más íntimos de los enfermos deberán tomar un medicamento preventivo durante pocos días". En ese caso, lo ideal es contactar con un profesional sanitario.