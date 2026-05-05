El Atlético, ante la hora de la verdad en el cara o cruz con el Arsenal por una plaza en la final de la Champions League
- Los rojiblancos empataron a uno ante los 'gunners' y todo queda abierto para el partido de este martes
- Arsenal - Atlético de Madrid, en vivo, martes a las 21:00 horas en RTVE.es
El Atlético de Madrid visita este martes Londres para medirse al Arsenal en la vuelta de las semifinales de la Champions League en un partido que será a cara o cruz por lograr el primer billete a la gran final del próximo 30 de mayo en Budapest. El resultado de la ida, donde quedaron 1-1, deja todas las posibilidades abiertas para los dos equipos.
Los rojiblancos aspiran a meterse en la que sería su cuarta final de la Copa de Europa, la tercera en los últimos 12 años. La última vez que llegaron a la lucha por el título de la máxima categoría europea fue hace una década, cuando perdieron ante el 'eterno rival', el Real Madrid, en la tanda de penaltis, con el único lanzamiento fallado por Juanfran.
El entonces lateral de los 'colchoneros' mandó al palo el quinto lanzamiento, ante la alegría de Keylor Navas. Cristiano Ronaldo asumió la responsabilidad de lanzar el último y definitivo penalti, que supuso la undécima Copa de Europa para los blancos, la segunda que le ganaban al Atlético en apenas tres años, tras la lograda en la primera final entre ambos en la Champions en la 2014, con Lisboa como escenario.
Desde esa última vez, el Atlético de Madrid de Diego Pablo Simeone solo ha llegado una vez más a las semifinales, en el paso previo a la gran final, fue la temporada siguiente, la 2017, y, de nuevo, con el Real Madrid de por medio, su 'bestia negra' en la década pasada en su intento por haber hecho historia en la Champions League.
Desde aquella vez, los 'colchoneros' han participado en todas las ediciones hasta la fecha, pero no volvieron a estar tan cerca de volver a disputar una final para intentar, por fin, conquistar su primera 'orejona'. De hecho, la pasada campaña cayó en octavos, tras haber logrado estar entre los ocho mejores de Europa en la fase regular. Fue el Madrid su verdugo de nuevo, que, a su vez, cayó en cuartos ante su rival de semis, el Arsenal.
El Atlético, a cobrarse su deuda en Europa
Ahora, el Atlético está ante la posibilidad de convertirse en el primer finalista de esta edición, pero antes deberá lograr la más difícil hasta la fecha, eliminar al Arsenal en su propia casa. Ambos equipos ya se vieron las caras esta misma temporada en el Emirates Stadium; fue en la fase de Liga y los rojiblancos se vieron superados por un contundente 4-0.
Una derrota que nada tuvo que ver con lo presenciado el otro día en el Metropolitano, donde se vio un choque muy parejo entre dos muy buenos equipos que terminó en empate a uno, ambos goles desde el punto de penalti, aunque los madrileños pudieron lograr mejor premio.
El Atlético aún recuerda la última vez que se enfrentó al Arsenal en unas semifinales en Europa, aunque el escenario cambiaba de competición, fue en la Europa League de 2018 y, al igual que ahora, la ida se jugó en Madrid y la vuelta en Londres. Los rojiblancos lograron el pase a la final tras vencer 1-0 en la ida y quedar 1-1 en la vuelta, en su última gran conquista en el 'Viejo Continente'.
Menos éxito en Europa ha tenido el Arsenal, que lleva sin estar tan cerca de una final de la Champions desde hace 20 años, cuando perdió su único intento de conquista ante el Barcelona en París, tras la remontada de los culés en la segunda parte con los goles de Eto'o y Belletti, que le dieron la vuelta a un partido que comenzó de cara para los 'gunners' con el tanto de Campbell.
Ahora, los de Mikel Arteta quieren regresar a otra final de la Copa de Europa e intentar conquistar un título donde los dos grandes favoritos están en la otra eliminatoria, el Bayern y el actual campeón, el PSG, que la semana pasada protagonizaron lo que ya se conoce como 'el partido del siglo'.