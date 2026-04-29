Atlético de Madrid - Arsenal, en directo hoy el partido de ida de las semifinales de la Champions

Atlético de Madrid y Arsenal se miden en la ida de las semifinales de la Champions. Sigue aquí la narración, en vivo y en directo, de la segunda semifinal del torneo, tras la que disputaron el martes el PSG y el Bayern.

Previa del Atleti - Arsenal

El Metropolitano vivirá su última gran noche en la máxima competición continental de este curso con el anhelo de allanar el camino de los suyos hacia la final. Y para ello, los pupilos de Diego Pablo Simeone han de doblegar al imbatido europeo Arsenal, un equipo que ya le venció contundentemente (4-0) en la fase de liga de esta edición --igualando su peor resultado histórico en este torneo--.

Ahora, la empresa es diferente; primero por el escenario y segundo por las circunstancias de ambos conjuntos. Ahora, el cuarto enfrentamiento entre colchoneros y gunners será al calor de la afición española, un factor determinante para este Atlético de Simeone. Bajo la batuta del argentino, solo han sufrido una derrota como locales en una eliminatoria europea y llegó precisamente en la ronda anterior ante el FC Barcelona, un dulce y sufrido 1-2 que supuso pasar a semis nueve años después.

Pero enfrente estará todo un Arsenal que llega a Madrid sin haber perdido ni un solo partido en el transcurso de esta Champions. Los londinenses presentaron en enero su candidatura para levantar la primera 'Orejona' de su palmarés tras cuajar una fase de liga impoluta con pleno de victorias (8/8), siendo el equipo más goleador (23) y el menos goleado (4).

Toda una declaración de intenciones para el cuadro del técnico español Mikel Arteta que por el camino hacia estas semifinales ha apeado al Bayer Leverkusen (3-1 en el global) y al Sporting CP (1-0 en el global). Además, tiene ante sí el reto de igualar su mejor racha europea (10V y 2E), lo que será un examen para el hambre continental del Cholo Simeone, quien nunca ha perdido en casa contra un equipo inglés en eliminatoria de Champions.

Sin embargo, los aires surcan diferente ahora por la capital inglesa. El Arsenal ha visto cómo su ventaja en la Premier League se ha visto muy reducida en favor de un Manchester City que promete dar guerra en los cuatro partidos que restan para la conclusión de esa competición.

Y es que en este último mes, los gunners solo suman dos victorias de los siete duelos disputados, un registro pobre que les ha llevado a caer en cuartos de final de la FA Cup ante el Southampton (2-1) y perder la final de la Copa de la Liga inglesa, la Carabao Cup, contra el City (0-2). Un panorama idéntico para los rojiblancos, que en el mismo periodo de tiempo suman el mismo número de victorias (2), y con el doloroso recuerdo tras no lograr levantar la Copa del Rey Mapfre hace diez días en La Cartuja frente a la Real Sociedad (2-2, 4-3 en los penaltis).

Es por ello que los colchoneros afrontan esta cita tratando de agarrarse a esta competición, que tantos feos les ha hecho en la historia, con la fe de mantener viva la llama del camino hacia la que sería la cuarta final en Copa de Europa con el sueño de levantar el primer título.