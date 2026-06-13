Agenda y programación especial del Mundial 2026 en RTVE del 13 de junio

El Mundial 2026 avanza a buen ritmo y ya están en liza los Grupos A, B y C, tras las tres ceremonias de inauguración que la FIFA ha preparado para esta edición coorganizada por EEUU, México y Canadá.

En esta tercera jornada, el plato fuerte llegará a partir de la medianoche del sábado al domingo, con el estreno del Grupo C en la competición. Brasil se enfrentará a Marruecos, verdugo de España en la edición de la Copa del Mundo de 2022, celebrada en Catar, en el estadio de Nueva York/Nueva Jersey. Precisamente, el país árabe se vestirá de largo también este sábado en la competición en un encuentro contra Suiza con el que se cerrará la primera jornada para el Grupo B, tras el estreno de Canadá contra Bosnia en Toronto. El partido Catar – Suiza se disputará a partir de las 21:00 horas (hora peninsular) de este sábado 13 de junio en el estadio de la Bahía de San Francisco.

La madrugada en España del 13 al 14 de junio contará con otros dos partidos, además del Brasil – Marruecos, que será emitido en directo por RTVE. También dentro del Grupo C,Haití se medirá a Escocia en el estadio de Boston a partir de las 03:00 horas (hora peninsular). Por último, a partir de las 06:00 horas (hora peninsular), Australia jugará contra Turquía en estadio BC Place de Vancouver, un partido con el que se cerrará la primera jornada del Grupo D en el que, recordemos, están también encuadrados EEUU y Paraguay.

RTVE sigue volcada con el mayor evento deportivo del año, con una amplia programación en todos sus canales y plataformas, que incluye programas de información, análisis y entretenimiento y la emisión en directo del partido más importante de la jornada. Te ofrecemos la agenda del día de La 1, Teledeporte y RTVE Play para que no te pierdas nada-

Agenda y horarios de partidos del Mundial 2026 del 13 de junio y madrugada del 14 de junio Grupo B •Catar - Suiza.21:00 horas (hora peninsular). Estadio Bahía de San Francisco (EEUU). Grupo C •Brasil - Marruecos. 00:00 horas del 14 de junio (hora peninsular). Estadio de Nueva York/Nueva Jersey (EEUU) •Haití – Escocia. 03:00 horas del 14 de junio (hora peninsular). Estadio de Boston (EEUU). Grupo D •Australia – Turquía. 06:00 horas del 14 de junio (hora peninsular). Estadio BC Place Vancouver (Canadá)