Hora y dónde ver gratis en TV los mejores partidos de la fase de grupos del Mundial 2026

El jueves 11 de junio comienza el Mundial 2026 de fútbol. Con el México-Sudáfrica se inaugurará un Mundial enorme. Por primera vez en la historia, tres países organizan una cita mundialista: EEUU, México y Canadá. Los dos primeros ya saben lo que supone ejercer de anfitrionas, pero los canadienses debutan en estas lides. Además, habrá más selecciones que nunca: 48. Lo que supone muchos más partidos, se disutarán 104. También durará más tiempo, terminará el 19 de julio con la gran final de Nueva York.

Todo se agiganta en este Mundial. Pasamos del 'micromundial' de Catar a uno cuyas distancias son gigantes. Los desplazamientos, cambios de altitud y temperaturas pueden afectar al rendimiento de las selecciones. Y es que hay algunas que tendrán que recorrer miles de kilómetros solo en la primera fase a alturas diferentes y con el riesgo de calor extremo. Una dificultad logística que no solo afecta a los jugadores, sino también a los aficionados. Todo ello supone un reto de infraestructura y seguridad mayúsculo.

En lo deportivo, se presenta un Mundial precioso y apasionante. Al ampliarse a 48 selecciones, todo se expande. Los partidos pasan a ser 104. Hay más grupos (hasta 12) y se incluye una ronda extra de eliminatorias, la de los dieciseisavos, a la que accederán los dos primeros de cada grupo y los ocho mejores terceros. En la fase de grupos se podrán ver desde clásicos del fútbol europeo, duelos dignos de rondas más avanzadas o partidos entre selecciones muy modestas. Y las grandes selecciones tendrán más asequible superar esa fase inicial.

Una buena terna de favoritas Todos quieren suceder a Argentina en el palmarés cuatro años después de que Leo Messi levantara al cielo del estadio de Lusail la Copa del Mundo tras vencer en la final a Francia. La albiceleste, por supuesto, aspira como seria candidata a revalidar el título. Pero no lo tendrá nada fácil. Un abanico de selecciones presentan sus credenciales para ganar este Mundial. Empezando por España, que dos años después de conquistar la Eurocopa, quiere repetir el éxito alcanzado en Sudáfrica 2010 con un grupo maduro de estrellas y con un seleccionador, Luis de la Fuente, con la idea de juego muy clara. Los jugadores de Argentina celebran un gol en el partido amistoso disputado contra Honduras previo al Mundial 2026.RONALDO SCHEMIDT / AFP En Europa, son candidatas las de siempre. Francia tiene un elenco de futbolistas que asusta, liderados por Kylian Mbappé en el campo y Deschamps en el banquillo. Tras ganar el Mundial en 2018 y ser subcampeona en 2022, su hambre no ha cesado. Inglaterra vuelve a estar en la terna y esta vez parece que cuenta con un plantel con enormes futbolistas y un concepto de equipo superior al de años atrás. Alemania siempre es sinónimo de victoria. Pese a que llega en un momento de transición, nunca hay que descartarla. Y Portugal tiene un talento inigualable en todos sus jugadores, liderados por el onmipresente Cristiano Ronaldo, que aspira a levantar el único gran torneo que le falta. Al otro lado del charco, junto a Argentina, Brasil se encomienda a la experencia de Ancelotti en los banquillos para ganar un Mundial que se le resiste desde hace 24 años. Para otras selecciones, este Mundial se presenta como un cuento de hadas. Cuatro países debutan en esta cita: Jordania, Uzbekistán, Cabo Verde y Curaçao. Aunque también hay selecciones como Haití y RD Congo, que vuelven a un Mundial después de 52 años de su única aparición, e Irak también regresa desde 19886. Todo ello convierte a esta Copa del Mundo en la más exótica de la historia.

Novedades en las reglas Este Mundial también presenta novedades en la normativa. El videoarbitraje (VAR) tendrá más atribuciones, ya que podrá revisar saques de esquina, segundas tarjetas amarillas y las tarjetas concedidas al equipo equivocado. Además, los árbitros iniciarán una cuenta regresiva de 5 segundos si consideran que los jugadores tardan demasiado en los saques de banda y los saques de meta a balón parado, y las sustituciones deberán completarse en no más de 10 segundos; de lo contrario, el sustituto deberá permanecer fuera del campo durante al menos un minuto.

RTVE Play se vuelca con el Mundial La Copa del Mundo FIFA 2026 se podrá ver como nunca antes en RTVE Play, que acaba de estrenar su nuevo canal, TDP Play. Un nuevo portal donde vivir todas las competiciones de RTVE de manera nunca vista hasta ahora. Además de seguir la retransmisión en directo y gratis del mejor partido de cada día, los usuarios podrán disfrutar de resúmenes de los partidos ofrecidos por RTVE. Para poder disfrutar de los todos los contenidos de RTVE Play es imprescindible registrarse. El proceso es totalmente gratuito, rápido y sencillo, y te permitirá disfrutar de una experiencia mucho más personalizada. Por supuesto, ofrecerá todos los partidos que dispute la selección española en la cita de EEUU, México y Canadá. España debutará en el torneo el 15 de junio contra Cabo Verde, se medirá a Arabia Saudí el 21 de junio y terminará la fase de grupos el 27 de junio ante Uruguay. Los 26 jugadores elegidos por el seleccionador, Luis de la Fuente, intentarán llegar lo más lejos posible y alcanzar el objetivo máximo, que es levantar por segunda vez en la historia la Copa del Mundo. RTVE Play también se vuelca con una programación especial y su canal EN PLAY contará con varios programas originales en directo con previos, programas comentando los partidos y posts que ayuden a amplificar y a entender mejor todo lo que ocurra en el Mundial.

¿Cuál es tu jugador favorito del Mundial? Participa Para ir calentando motores antes de comience el Mundial, hemos elaborado una encuesta para que elijas a tu jugador favorito del Mundial. No están todos los futbolistas que participan en la cita pero sí las estrellas más relevantes. Messi, Cristiano, Haaland, Mbappé... ¡Anímate y elige a tu estrella!