España - Perú: Hora y dónde ver gratis en TV el último partido preparatorio de la selección antes del Mundial

En la madrugada del lunes al martes 9 de junio a partir de las 04:00 horas (hora peninsular), la selección de España disputará contra Perú en el Estadio Cuauhtémoc, de Puebla (México), su último partido de preparación antes de debutar en el Mundial 2026 el próximo lunes 15 de junio a las 18:00 horas contra Cabo Verde.

La selección nacional masculina de fútbol está instalada desde el pasado viernes en su cuartel general de Chattanooga, desde donde se ha desplazado hasta suelo mexicano para medirse a Perú. Se trata del segundo y último partido preparatorio de la selección antes del Mundial y supone una prueba relevante para medir el estado de los 26 convocados por Luis de la Fuente, especialmente tras el empate descafeinado del pasado jueves contra Irak.

En el encuentro podría verse un equipo más similar al que que sería teóricamente titular durante el Mundial que el mostrado por el técnico de La Roja en el encuentro de La Coruña, en el que participaron varios jugadores que no estaban en la lista definitiva de convocados y en el que no jugaron algunos de los teóricos fijos como Zubimendi, Fabián, Pedri, Rodri o Oyarzábal, ya disponibles para el partido de esta noche.

Quienes se ausentarán del encuentro ante Perú serán Lamine Yamal, Nico Williams y Víctor Muñoz, que se han quedado en Chattanooga para continuar con su recuperación. El seleccionador español ha afirmado en la rueda de prensa previa al encuentro de esta madrugada que los tres avanzan adecuadamente y que estarán disponibles para el estreno de España contra Cabo Verde.

Uno de los grandes rivales de España para este partido será la altitud de Puebla, a casi 2.000 metros sobre el nivel del mar, lo que condicionará el rendimiento físico de los cuadros. Enfrente tendrá a Perú, una selección en plena renovación tras haber quedado apeada del Mundial. De hecho, ha llegado al banquillo el brasileño Mano Menezes, que consiguió su primera victoria con el combinado sudamericano en el amistoso que le enfrentó hace unos días a Haití y en el que vencieron los peruanos por 1-2.