Calienta para el Mundial con las mejores películas y documentales de fútbol en RTVE Play

Los amantes del fútbol calientan motores para disfrutar del Mundial 2026, uno de los acontecimientos que más atención suscitará en todo el globo entre el 11 de junio y el 19 de julio. Un total de 48 selecciones se darán cita en EEUU, Canadá y México, donde se disputarán 104 partidos en las cinco semanas de competición. RTVE se está volcando con la cobertura de este Mundial, que se podrá seguir también en RTVE Play.

Uno de los platos fuertes de esta edición será el estreno de Denominación de Origen, una serie documental de cuatro episodios que da a conocer a la nueva generación de La Roja. Para ello, viaja a sus orígenes, explora su lado más íntimo a través del testimonio de familiares, amigos y entrenadores y les acompaña en su día a día.

El cine y la televisión nos acercan a estos grandes deportistas y nos permiten descubrir sus historias de éxito y superación. La ficción también ha puesto su granito de arena para acercar los valores del deporte a espectadores de todas las edades. Para ir abriendo boca y poder vivir el Mundial también fuera del terreno de juego, la plataforma digital de RTVE te ofrece una selección con las mejores películas y documentales sobre fútbol y la Selección Española.

Los futbolísimos (2018), de Miguel Ángel Lamata Somos cine Cine - Los futbolísimos Comedia de aventuras protagonizada por una pandilla de niños que, por salvar a su equipo de fútbol se meterán en todo tipo de problemas. rtve play Los pequeños integrantes del Soto Alto F.C. tienen una misión: ganar los próximos partidos para evitar el descenso del equipo y evitar el cierre del club. La comedia, dirigida por Miguel Ángel Lamata y con Carmen Ruiz, Joaquín Reyes o Toni Acosta, narra las aventuras y desventuras de Pakete, Camuñas, Angustias, Helena, Toni y el resto de los miembros del equipo ideado por el escritor Roberto Santiago y que ha cautivado a través de sus 29 títulos a miles de niños.

Llenos de Gracia (2022), de Roberto Bueso Somos cine Somos cine - Llenos de gracia Marina, una monja atípica, llega en verano de 1994 a El Parral, un colegio en riesgo de cierre. Tiene una idea que cambiará todo: un equipo de fútbol. rtve play Muchos aficionados al fútbol recuerdan hoy todavía a Valdo, que llegó a ganar una Champions con el Real Madrid, y que alcanzó la popularidad liderando después al Osasuna. Después de un gol con el equipo rojillo, se levantó la camiseta donde se leía: “Gracias, hermana Marina”. La historia de Valdo es una historia de lucha, pero también de solidaridad. Hijo de emigrantes caboverdianos, el joven viajó de León a Madrid donde las dificultades económicas que atravesaba su madre le llevaron a quedar interno en el colegio madrileño Santa María del Parral de Cáritas, donde quedó al cuidado de las monjas. La hermana Marina cambió su vida para siempre cuando decidió montar un equipo de fútbol al que se apuntó Valdo. En Llenos de Gracia, la recientemente galardonada con el Premio Nacional de Cinematografía Carmen Machi es la hermana Marina, una monja atípica que trata de evitar el cierre del colegio de El Parral con una idea particular: montar un equipo de fútbol.

Los secretos de La Roja, de Eulogio Romero Somos Documentales Somos documentales - Los secretos de La Roja. Campeones del mundo El 11 de julio de 2010, la Selección Española de Fútbol consiguió su primera Copa del Mundo. La victoria fue el triunfo de un equipo histórico. rtve play El 11 de julio de 2010, cuando rozaban las 11 de la noche, España vibró con un gol. El gol de Iniesta que daba la victoria a La Roja frente a Holanda en la final del Mundial de Sudáfrica.Los Secretos de la Roja narra el camino de la selección de Vicente del Bosque desde el anuncio por parte del entrenador charro de la lista de convocados hasta la final en el Soccer City Stadium de Johannesburgo. El documental, dirigido por Eulogio Romero, revive todos esos momentos de la mano de quienes los protagonizaron y de quienes se lo contaron a todo el país: Iker Casillas, Andrés Iniesta, David Villa, Xavi, Navas, Vicente del Bosque o los periodistas Paco González y Enrique Ortego.

El alma de La Roja, de Santiago Zannou Somos Documentales Somos documentales - El alma de la Roja Repaso a las diferentes épocas de la Selección Española de Fútbol, tras la victoria en la Eurocopa de Naciones del año 2008. rtve play ¿Cómo llegó la selección española de Vicente del Bosque a ser campeona del mundo? El Alma de la Roja recuerda el camino de la selección hasta Sudáfrica. Desde su nacimiento a principios del siglo XX hasta proclamarse campeona de Europa en Austria en 2008. El director Santiago Zannou, ganador de un Goya como mejor director nobel por El truco del manco, repasa los grandes hitos de la selección de la mano de sus protagonistas. Jugadores de ayer y de hoy, mitos como Di Stéfano, Víctor Muñoz, Luis Aragonés, Fernando Torres, David Villa o Andoni Zubizarreta desfilan por la gran pantalla para rememorar algunos de los momentos históricos de la selección. Recuerdos de ilusión, esperanza y alegría, pero también de derrotas dolorosas y sueños frustrados.

Nigeria 99, donde todo empezó. Conexión Vintage Conexión vintage Conexión Vintage - Nigeria 99, donde todo empezó Conexión Vintage - Nigeria 99, donde todo empezó rtve play La selección campeona del mundo y doble campeona de Europa tuvo un origen: el Mundial juvenil Sub-20 de Nigeria. En 1999, el combinado nacional formado por nombres como Aranzubía, Marchena, Xavi o Casillas, y con Iñaki Sáez en el banquillo, logró su primer título juvenil internacional al derrotar a Japón. Ese Mundial fue el origen de todo lo que vino después. La FIFA vio en Nigeria un campo de pruebas para demostrar la capacidad del continente de pruebas internacionales, que continuó con el Mundial de Sudáfrica. Y de ese torneo salieron figuras no sólo nacionales. Ronaldinho, Forlán, Simao, Roque Santa Cruz, Márquez o Seydou Keita, participaron de él. Conexión Vintage aprovechó el 25 aniversario del Mundial para reunir a los protagonistas y repasar, junto con imágenes de esos días, el camino de España hacia su primer título juvenil y, también, todo lo que no se vio en pantalla.

40 años del España-Malta. Conexión Vintage Conexión vintage Conexión Vintage - Especial 40 Aniversario fútbol España - Malta Un programa especial, presentado por Marcos López y Paco Grande, que rinde homenaje a los futbolistas que protagonizaron la gesta y a su narrador: José Ángel de la Casa. rtve play El 21 de diciembre de 1983, España ganaba por 12-1 a Malta con un gol de Juan Señor. Un tanto que ya es historia viva de la historia de nuestro fútbol y de la Selección Española gracias a la narración de José Ángel de la Casa y a que permitió al combinado de Miguel Muñoz clasificarse para la Eurocopa de 1984. Coincidiendo con el 40 aniversario de esa gesta, Conexión Vintage repasa el choque junto con quienes lo vivieron en primera persona y con quienes lo protagonizaron. Una reemisión del partido, entrevistas, recuerdos e imágenes inéditas para recuperar uno de los momentos más míticos de La Roja.

Selección F: De clandestinas a campeonas. En Portada En portada En Portada - Selección F: De clandestinas a campeonas Documental con archivos inéditos que nos ayudarán a entender la evolución del fútbol femenino durante los últimos 50 años. rtve play Olga Carmona marcó en Sidney un gol que significaba mucho más que el primer Mundial para la selección española femenina de fútbol. Es el triunfo de una generación que derribó barreras y que ha conseguido situar el fútbol femenino en el lugar preferente que se merece. En Portada repasa en este documental la evolución de la selección femenina, desde la clandestinidad de los años 70, hasta el Mundial de Austria y Nueva Zelanda de 2023, con archivos inéditos para entender cómo ha sido su evolución en estos 50 años y con los testimonios de las grandes figuras de la actualidad que repasan el camino que queda todavía por recorrer.

O'Rei Pelé. Conexión Vintage Conexión vintage Conexión Vintage - O'Rei Pelé rtve play “El más grande de todos”. La FIFA no dudó en calificar así a Edson Arantes do Nascimiento, más conocido como Pelé, O’Rei, La perla negra o D10S. Fallecido en 2022 a los 82 años, lo ganó todo, convirtiéndose en el mítico capitán de La Canarinha, a la que llevó hasta proclamarse en tres ocasiones como campeona del mundo. Conexión Vintage rinde un completo homenaje a Pelé, con una recopilación de sus mejores goles y un completo repaso a su carrera futbolística, con la participación del exfutbolista y analista deportivo Jorge Valdano.

Maradona es siempre. Conexión Vintage Conexión vintage Conexión Vintage - "Maradona es siempre (I)" rtve play Se cumplen en estos días 40 años de ‘La mano de Dios’. Corría 1986 y, al igual que este año, México acogía un Mundial. No estaba previsto que fuera así, ya que Colombia había sido la sede designada por la organización, pero los conflictos internos del país llevaron al país azteca la fase final de la competición mundial. En cuartos de final, Argentina e Inglaterra se enfrentaron. Viejos conocidos e históricos rivales. Y, entonces, Diego Armando Maradona marcó un gol que ha pasado a la historia del fútbol mundial. La figura de ‘El Pelusa’ quedó siempre ligado a ese momento. Pero Maradona fue mucho más. En Maradona es siempre, Conexión Vintage le rinde homenaje, con un completo repaso a su figura y a su aportación al fútbol mundial.

Todo Rayo, 100 años del Rayo Vallecano. Conexión Vintage Conexión vintage Conexión Vintage - A todo Rayo: 100 años del Rayo Vallecano El Rayo Vallecano cumple en 2024 sus 100 años. rtve play Y uno más para terminar porque el 27 de mayo de 2026 quedará en la memoria de todo un barrio. Vallecas vio ese día a su equipo, al Rayo Vallecano, enfrentarse al Crystal Palace en la final de la Conference League, su primera final internacional. Un solitario gol de Mateta al principio de la segunda parte dejó al equipo franjirrojo sin su esperado título. El Rayo Vallecano cumplió en 2024 su primer centenario de vida, un hito que desde Conexión Vintage se celebró a lo grande con tres programas especiales. Paco Grande junto a históricos del club han recorrido la historia del equipo desde su fundación, repasando grandes momentos como la llegada de Di Stefano al banquillo en 1975, sus ascensos a Primera División o la figura de Ruiz Mateos en los últimos compases del pasado siglo.