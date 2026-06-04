Carmen Machi gana el Premio Nacional de Cinematografía 2026

La actriz Carmen Machi (Madrid, 1963) ha sido galardonada con el Premio Nacional de Cinematografía 2026, según ha anunciado el Ministerio de Cultura. El jurado ha destacado que la intérprete es "una de las actrices de comedia más importantes de la historia del cine español" que "ha destacado en todo tipo de géneros". Y añade: "Ha sabido conectar con el público masivamente, no afectándole su enorme popularidad para acercarse a proyectos más autorales”.

El Premio Nacional de Cinematografía suele recompensar una aportación sobresaliente durante el año o bien un reconocimiento a una carrera. Y a este segundo caso pertenece Machi: una de las intérpretes más importante de este siglo para el cine español que también podría, perfectamente, ganar el Premio Nacional de Teatro.

El jurado, de hecho, destaca a Machi como "trabajadora incansable en cine, teatro y televisión” y aprecia que "representa los valores de una mujer actual, fuerte e independiente". Formada en teatro -debutó haciendo Bodas de sangre de Lorca- su primera trayectoria está ligada a la compañía del Teatro de La Abadía. El director de casting Luis San Narciso advirtió su enorme registro y la llevó a la televisión, donde su papel de Aída en Siete vidas hizo fortuna hasta al punto de triunfar con el spin-off homónimo por la que fue colmada de premios.

Así, comienza su carrera en el cine en la que ha participado en películas como Hable con ella, de Pedro Almodóvar; Torremolinos 73, de Pablo Berger o Mi gran noche, de Alex de la Iglesia. Su popularidad alcanza el cenit con su papel en Ocho apellidos vascos, el histórico taquillazo de Emilio Martínez-Lázaro con el que gana el Premio Goya a la mejor actriz de reparto. Machi ha sido nominada a dos Goyas más: como protagonista por La puerta abierta (2016) y como actriz de reparto por Cerdita (2023). Almodóvar ha aprovechado sus cualidades almodovarianas en Los abrazos rotos, La piel que habito, Los amantes pasajeros o, este mismo años, en Amarga Navidad.

04.09 min El Goya 2015 a mejor actriz de reparto es para Carmen Machi por 'Ocho apellidos vascos'

Machi ya ha sido premiada con la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes en 2024 y el Premio Málaga-SUR del Festival de Málaga en 2025. La actriz sucede al actor Eduard Fernández, premiado en 2025, la productora María Zamora (2024), Carla Simón (2023) y Penélope Cruz (2022) y se une a otros premiados como José Sacristán, Isabel Coixet, Antonio Banderas, Fernando Trueba o Pedro Almodóvar entre otros.