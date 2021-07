José Sacristán, Premio Nacional de Cinematografía 2021

El actor José Sacristán ha sido distinguido con el Premio Nacional de Cinematografía 2021. El jurado otorga el premio al actor por "representar la historia viva del cine español de los últimos sesenta años y por haber encarnado como nadie las contradicciones, vicisitudes e idiosincrasia de una sociedad en transformación".

El ministro de Cultura y Deporte, José Manuel Rodríguez Uribes, anunciaba el premio este viernes, a través de Twitter.

“Se acaba de fallar el Premio Nacional de Cine 2021. El jurado ha decidido por unanimidad que se le conceda al grandísimo José Sacristán Enhorabuena querido Pepe, también por aquí. ������“ — José Manuel Rodríguez Uribes (@jmrdezuribes) July 2, 2021

La noticia ha trascendido antes de llegar a oídos del propio Sacristán, que estaba sin cobertura entre Segovia y Torrelodones (Madrid) rodando la próxima película de Fernando Colomo, Cuidado con lo que deseas.

"En el Año Berlanga, reconocemos a uno de los actores más grandes de nuestra historia. Le he telefoneado y, cómo no, le he pillado rodando, al pie del cañón ¡Gracias Pepe por tanto, por todo! Un abrazo enorme", ha escrito el ministro.

Actor de cine, teatro y televisión, la trayectoria cinematográfica de Sacristán (Chinchón, Madrid, 29/09/1937), con más de 150 películas, ofrece un recorrido por la historia reciente de España y sus grandes directores, desde Fernando Fernán-Gómez a Berlanga, Sáenz de Heredia, José Luis Garci, Mario Camus, Pilar Miró, Gonzalo Suárez, Eloy de la Iglesia o Fernando Trueba.